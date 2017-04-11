Mohawk Industries приглашает приcоединиться к интернет-конференции по итогам I квартала

Что: Телеконференция по вопросам отчёта о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. за 1-й квартал 2017 г. Когда: 28 апреля 2017 г. 11:00 по стандартному восточному времени Где: www.mohawkind.com Избранная информация для инвесторов Как: Прямая трансляция через Интернет – участникам необходимо войти в систему по указанному выше адресу или Телефонная конференция в прямом эфире: Звонить 1-800-603-9255 (США/Канада) Звонить 1-706-634-2294 (для звонков из-за рубежа) Звонить 1-253-237-1879 (для звонков из-за рубежа) ID конференции: 5364682

Mohawk Industries - ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Для лиц, не имеющих возможности принять участие в конференции в назначенное время, на веб-сайте, посвящённом взаимоотношениям с инвесторами Mohawk Industries, Inc., до пятницы, 28 мая 2017 г., будет доступна запись этого мероприятия. Кроме того, телеконференцию в записи можно будет также прослушать до пятницы, 28 мая 2017 г., по номерам 1-855-859-2056 (США/Канада) или 1-404-537-3406 (международные/местные звонки). Для этого необходимо будет ввести ID конференции - 5364682.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Mohawk Industries, Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор, 706-624-2695