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Mohawk Industries приглашает приcоединиться к интернет-конференции по итогам I квартала

Пресс-релизы
11 апреля, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 11 апреля 2017 г. /PRNewswire/. В связи с обнародованием отчёта о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) за первый квартал 2017 года, запланированным на четверг, 27 апреля 2017 г., компания приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в телеконференции, прямая трансляция которой состоится в сети интернет в пятницу, 28 апреля 2017 г. в 11:00 по стандартному восточному времени.

Что:

Телеконференция по вопросам отчёта о прибылях компании Mohawk Industries, Inc. за 1-й квартал 2017 г.
   

Когда:

28 апреля 2017 г. 
 

11:00 по стандартному восточному времени
   

Где:

www.mohawkind.com
 

Избранная информация для инвесторов
   

Как:

Прямая трансляция через Интернет – участникам необходимо войти в систему по указанному выше адресу или
 

Телефонная конференция в прямом эфире:    

Звонить 1-800-603-9255 (США/Канада)
   

Звонить 1-706-634-2294 (для звонков из-за рубежа)
   

Звонить 1-253-237-1879 (для звонков из-за рубежа)
   

ID конференции: 5364682     

Mohawk Industries - ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Для лиц, не имеющих возможности принять участие в конференции в назначенное время, на веб-сайте, посвящённом взаимоотношениям с инвесторами Mohawk Industries, Inc., до пятницы, 28 мая 2017 г., будет доступна запись этого мероприятия.  Кроме того, телеконференцию в записи можно будет также прослушать до пятницы, 28 мая 2017 г., по номерам 1-855-859-2056 (США/Канада) или 1-404-537-3406 (международные/местные звонки). Для этого необходимо будет ввести ID конференции - 5364682.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Mohawk Industries, Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор, 706-624-2695

 
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