Для участия в выставке "Городские технологии 2017" отобраны 70 компаний

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10 апреля в мэрии г. Новосибирска прошел первый отбор для участия в выставке "Городские технологии 2017". Из 100 заявок к участию одобрены 70 компаний, прошедших отбор на соответствие тематикам форума.
По итогам отбора к участию в выставке "Городские технологии 2017" присоединились: ПАО "Городские инновационные технологии" г. Санкт-Петербург, АО "Тион Умный микроклимат" г. Новосибирск, ООО Научно-производственная компания "Рэлсиб" (ООО НПК "Рэлсиб") г. Новосибирск, Группа компаний "СибЭКО" г. Новосибирск. В выставке примут участие проекты из разных городов России - Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Томска, Москвы, Тирасполя, Кемерово, Иркутска, Сургута, Норильска и др.
В этом году ожидается большой поток посетителей на выставку и деловую программу - представителей муниципалитетов РФ, крупного и среднего бизнеса, а также инвесторов. Участие для всех компаний в заявленных тематиках по-прежнему бесплатное. Большим плюсом участия в выставке также можно считать широкое освещение этого события в СМИ. По опыту прошлого года наибольшее внимание средств массовой информации привлекли участники выставки и их разработки.
Подать заявку на бесплатное участие можно до 15 апреля на сайте: http://gortechnology.ru
Возможности для участников выставки:
Ссылка на видеоотчет с прошлого года: https://yadi.sk/i/_V-U6yZ13GcrJY.
Сайт события: http://gortechnology.ru.
Написать на почту: gortechnologynsk@gmail.com
Примите участие в форуме, к вашим услугам коллеги:
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