Работу 2500 камер видеонаблюдения в Кванакку поддерживает Хранилище данных Infortrend

Центр видеонаблюдения Кванакку увеличился с 400 единиц SD-камер в 2010 году до 2 250 камер FHD и 300 SD-камер в 2017 году. Ограниченное пространство стоек больше не могло разместить быстро растущее число различных устройств для хранения и декодирования информации. Это обстоятельство побудило IT-администраторов искать высокоемкие решения с большой пропускной способности. Хранилища данных Infortrend в компактных форм-факторах, с колоссальными возможностями для расширения емкости и высокой производительностью стали идеальным решением для потребностей Кванакку.

Впервые администрация района отдала предпочтение продукту Infortrend в 2012 году и с тех пор уже трижды расширяла свою систему с помощью решений компании. "В ходе реализации этих четырех проектов мы смогли убедиться в превосходных эксплуатационных характеристиках и компактном дизайне продуктов Infortrend. Они также способны поддерживать виртуальные машины VMware. При пятом расширении во второй половине этого года мы планируем использовать более семи ПБ физической емкости памяти с использованием хранилища Infortrend", - отметил Лим Дунгхюн (Donghyun Lim), руководитель центра видеонаблюдения Подразделения по вопросам обеспечения безопасности администрации района Кванакку.

Для круглосуточного функционирования системы видеонаблюдения руководство района нуждается в надежном хранилище с минимальными периодами простоя. Имеющаяся в продукте Infortrend функция двойного контроллера, конструкция, обеспечивающая высокую доступность, и модульные компоненты с возможностью "горячей" замены гарантируют бесперебойную работу систем CCTV в Кванакку.

Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortend, прокомментировал: "Для нашей компании большая честь, что Администрация Кванакку на протяжении многих лет отдает предпочтение нашим решениям для поддержки процессов хранения видеоданных. Мы и дальше будем предоставлять превосходные продукты и комплексные сервисы руководству района и другим клиентам по всему земному шару".

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О районе Кванакку

Район Кванакку (Gwanak-Gu) расположен в юго-западной части Сеула. С населением в 520 000 человек он занимает второе место в Сеуле. Достопримечательности Кванакку пользуются большой популярностью. К примеру, здесь расположен Сеульский национальный университет - ведущий вуз Кореи, и гора Кванак - излюбленное место прогулок у жителей столицы. Особенно район знаменит Фестивалем генерала Кан Гам Чхана, проходящим здесь каждую весну. Для получения дополнительной информации посетите http://www.gwanak.go.kr.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

Email: wilson.sung@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com



Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

Email: yuriy.shogenov@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com