Альянс цивилизаций ООН и BMW Group инициирует поиск инновационных проектов

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) и МЮНХЕН (MUNICH), 13 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Альянс цивилизаций ООН (United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)) и компания BMW Group рады сообщить о пятом конкурсе на вручение Премии за межкультурные инновации. Авторы общественных инициатив, способствующих межкультурному взаимопониманию и ориентированных на устранение межнацинальных конфликтов по всему миру с помощью инновационных методов, могут подавать заявки в режиме онлайн на веб-сайте interculturalinnovation.org. Крайний срок подачи заявок – среда, 31 мая 2017 года, 17:00 по нью-йоркскому времени.

По результатам тщательного отбора десять организаций получат премию за межкультурные инновации. оминантам премии будет предоставлена финансовая помощь, предназначенная для расширения и воспроизведения их проектов. Размер первого приза составит $40 тыс. Победители конкурса также примут участие в годовой программе поддержки, включающей обучение и развитие потенциала, повышение популярности и узнаваемости, доступ к сети специалистов в сфере межкультурного диалога и управления текущими проектами.

"Конкурс на вручение премии за межкультурные инновации, проводимый совместно с BMW Group, служит прекрасным примером стремления альянса к поиску новых путей устранения неравенства. Поддерживая межкультурные инициативы на базовом уровне, мы пытаемся проводить контрпропаганду жестокому экстремизму", - отметил Его Превосходительство Нассир Абдулазиз Аль-Нассер (Nassir Abdulaziz Al-Nasser), верховный представитель ООН в Альянсе цивилизаций. "Наши обязательства перед лауреатами премии выходят за пределы финансовой поддержки и имеют своей целью повышение их компетентности. Посредством нашего партнёрства с UNAOC мы укрепляем позиции этих лидеров гражданского общества и наращиваем сферу влияния подобных проектов", - добавил г-н Билл Мак МакЭндрюс (Bill McAndrews), вице-президент по вопросам корпоративных коммуникационных стратегий Департамента корпоративных и рыночных коммуникаций BMW Group.

Премия за межкультурные инновации, презентованная в 2011 году, является примером той роли, которую корпоративная социальная ответственность может играть в системе ООН. Объединяемые глобальной задачей, заключающейся в помощи людям, неспособным помочь самим себе, UNAOC и BMW Group мобилизуют свои ресурсы, время и профессиональные сети для поддержки номинантов. Подобная новая модель сотрудничества создаёт углублённый резонанс, а оба партнера предоставляют собственный опыт и компетенцию для обеспечения устойчивого развития каждого проекта. В рамках четвёртого конкурса среди претендентов на Премию за межкультурные инновации были получены 1000 заявок от организаций из более чем 120 стран мира.

Контактная информация для справок:

Милена Пиги (Milena Pighi), BMW Group, директор по вопросам СОБ

Tелефон: +49-89-382-66563, Milena.PA.Pighi@bmw.de

Алессандро Джирола (Alessandro Girola), UNAOC, координатор программ

Tелефон: +1- 929-274-6217, alessandrog@unops.org

Интернет: www.press.bmw.de

E-mail: presse@bmw.de