В Гуанчжоу стартовала 121-я сессия Кантонской ярмарки

В выставке принимают участие свыше 20 000 экспонентов из различных уголков земного шара. По прогнозам, 121-ю сессию ярмарки посетят 200 000 покупателей из 210 стран и регионов мира. Здесь их ждут более 60 000 выставочных стендов.

50 экспозиционных зон в 16 категориях продукции представят вниманию посетителей лучшие товары со всего мира.

Программа проведения 121-й сессии Кантонской ярмарки разделена на три этапа, охватывающих таких отрасли промышленности как:

- Электроника и бытовая техника

- Текстиль и одежда

- Новые источники энергии

- Товары для домашних питомцев

- Игрушки

- Оборудование для открытых spa-комплексов

«Изюминкой» экспозиции станут 124 специальных секции в 27 зонах, назначение которых - помочь покупателям с лёгкостью реализовать свои цели и повысить эффективность процесса сорсинга.

Для получения дополнительной информации об экспозиции посетите: http://i.cantonfair.org.cn/en/index

Широкое освещение вопросов трансграничной международной торговли

В рамках текущей сессии Кантонской ярмарки состоятся более 60 встреч и форумов для покупателей. Эти мероприятия посодействуют им в повышении показателей деятельности их компаний и наращивании объёмов продаж.

Тематические мероприятия будут посвящены следующим вопросам:

Отраслевые саммиты

Международный рынок

Креативный дизайн

Брендинг

Мода и модные тенденции

Технологические исследования и разработки

Продвижение товаров на региональных рынках

Оптимизация корпоративной деятельности.

Кроме того, в ходе выставки состоится вручение премий Canton Fair Design Awards. Участники конкурсной программы, представляющие 98 дизайнерских организаций и 9 модных брендов из 12 стран мира, продемонстрируют свои новейшие разработки.

Для получения дополнительной информации о графике проведения мероприятий посетите http://cantonfair.org.cn/en/conference/schedule_121.shtml

«На протяжении всей 60-летней истории своего существования Кантонская ярмарка постоянно изучает новые аспекты и направления, гибко реагируя на текущую экономическую ситуацию, - отметил Сю Бин (Xu Bing), пресс-секретарь Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра международной торговли. -

Мы приглашаем всех глобальных игроков присоединиться к нам на пути к совместному формированию ландшафта индустрии международной торговли».

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка, известная также под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/490416/Canton_Fair___121st_in_Guangzhou.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), тел.: +86-20-8913 8622, Email: caiyiyi@cantonfair.org.cn