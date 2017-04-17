В Гуанчжоу стартовала 121-я сессия Кантонской ярмарки

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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 16 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Официальное открытие 121-й сессии Кантонской ярмарки состоялось 15 апреля. В период с 15 апреля по 5 мая, на территории комплекса Китайской импортно-экспортной выставки в Гуанчжоу, организаторы Кантонской ярмарки представят новые категории продуктов и проведут ряд мероприятий, ориентированных на обзор текущего рынка международной торговли.
В выставке принимают участие свыше 20 000 экспонентов из различных уголков земного шара. По прогнозам, 121-ю сессию ярмарки посетят 200 000 покупателей из 210 стран и регионов мира. Здесь их ждут более 60 000 выставочных стендов.
50 экспозиционных зон в 16 категориях продукции представят вниманию посетителей лучшие товары со всего мира.
Программа проведения 121-й сессии Кантонской ярмарки разделена на три этапа, охватывающих таких отрасли промышленности как:
- Электроника и бытовая техника
- Текстиль и одежда
- Новые источники энергии
- Товары для домашних питомцев
- Игрушки
- Оборудование для открытых spa-комплексов
«Изюминкой» экспозиции станут 124 специальных секции в 27 зонах, назначение которых - помочь покупателям с лёгкостью реализовать свои цели и повысить эффективность процесса сорсинга.
Для получения дополнительной информации об экспозиции посетите: http://i.cantonfair.org.cn/en/index
Широкое освещение вопросов трансграничной международной торговли
В рамках текущей сессии Кантонской ярмарки состоятся более 60 встреч и форумов для покупателей. Эти мероприятия посодействуют им в повышении показателей деятельности их компаний и наращивании объёмов продаж.
Тематические мероприятия будут посвящены следующим вопросам:
Кроме того, в ходе выставки состоится вручение премий Canton Fair Design Awards. Участники конкурсной программы, представляющие 98 дизайнерских организаций и 9 модных брендов из 12 стран мира, продемонстрируют свои новейшие разработки.
Для получения дополнительной информации о графике проведения мероприятий посетите http://cantonfair.org.cn/en/conference/schedule_121.shtml
«На протяжении всей 60-летней истории своего существования Кантонская ярмарка постоянно изучает новые аспекты и направления, гибко реагируя на текущую экономическую ситуацию, - отметил Сю Бин (Xu Bing), пресс-секретарь Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра международной торговли. -
Мы приглашаем всех глобальных игроков присоединиться к нам на пути к совместному формированию ландшафта индустрии международной торговли».
Китайская импортно-экспортная выставка, известная также под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью.
Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/490416/Canton_Fair___121st_in_Guangzhou.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), тел.: +86-20-8913 8622, Email: caiyiyi@cantonfair.org.cn