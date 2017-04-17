Совокупный объем поставок модулей JA Solar в Индию достиг 1 ГВт

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ПЕКИН (BEIJING), 17 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Компания JA Solar Holdings Co., Ltd. («JA Solar»), один из крупнейших мировых производителей высокопроизводительных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила, что совокупный объем поставок модулей ее производства на индийский рынок достиг ключевого показателя в 1 ГВт. 1 ГВт мощности модулей, отправленных в Индию, соответствует приблизительно 1,7 млрд кВт-ч генерируемой электрической мощности, что потенциально способно сократить выбросы углерода на 1,47 млн тонн в год. Поставки продукции компании в Индию в 2016 году представляют собой значительную долю регионального рынка. По мнению руководства JA Solar, в первом квартале 2017 года компания заняла лидерские позиции на рынке.
За последние два года компании удалось быстро расширить свое присутствие в Индии путем установления стратегических партнерств с местными застройщиками, EPC-подрядчиками, независимыми энергогенерирующими предприятиями и т.д. JA Solar полагает, что отличное качество и высокая надежность модулей стимулирует их признание партнерами и клиентами. Компания достигает столь высоких показателей качества, благодаря использованию современных производственных линий и научно-исследовательских лабораторий. К примеру, JA Solar является первой в мире компанией, внедрившей технологию двойной печати на всех своих линиях по производству элементов. Компании удалось обеспечить 100% массовое производство PID-стойких элементов и дважды-85 анти-PID для всех своих модулей. Кроме того, лучшие на рынке компоненты позволяют модулям компании проходить тесты на долгосрочную надежность и стойкость к воздействию окружающей среды. Модули JA Solar демонстрируют превосходные показатели производительности в жестких условиях эксплуатации, которыми характеризуется индийский рынок.
"Индия постепенно превращается в один из крупнейших в мире рынков фотоэлектрической продукции, а JA Solar занимает удачную позицию для дальнейшего наращивания собственной доли рынка в этом регионе. Мы продолжаем уделять основное внимание развитию инноваций, повышающих качество и производительность наших продуктов, что в результате приводит к созданию надежных модулей и предоставлению нашим клиентам профессионального сервиса", - отметил г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin), глава правления и главный исполнительный директор JA Solar.
JA Solar является ведущим мировым производителем кремниевых пластин, элементов и модулей, используемых в фотоэлектрических системах. Ожидается, что к концу 2017 года производственная мощность компании в каждой из этих категорий достигнет 3 ГВт, 7 ГВт и 6 ГВт соответственно. С момента основания компания осуществила поставки продукции совокупной мощностью свыше 20 ГВт. Предприятие осуществляет свою деятельность в 92 странах мира.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: +86-21-6095-5888/+86-21-6095-5999, sales@jasolar.com; market@jasolar.com