Совокупный объем поставок модулей JA Solar в Индию достиг 1 ГВт

За последние два года компании удалось быстро расширить свое присутствие в Индии путем установления стратегических партнерств с местными застройщиками, EPC-подрядчиками, независимыми энергогенерирующими предприятиями и т.д. JA Solar полагает, что отличное качество и высокая надежность модулей стимулирует их признание партнерами и клиентами. Компания достигает столь высоких показателей качества, благодаря использованию современных производственных линий и научно-исследовательских лабораторий. К примеру, JA Solar является первой в мире компанией, внедрившей технологию двойной печати на всех своих линиях по производству элементов. Компании удалось обеспечить 100% массовое производство PID-стойких элементов и дважды-85 анти-PID для всех своих модулей. Кроме того, лучшие на рынке компоненты позволяют модулям компании проходить тесты на долгосрочную надежность и стойкость к воздействию окружающей среды. Модули JA Solar демонстрируют превосходные показатели производительности в жестких условиях эксплуатации, которыми характеризуется индийский рынок.

"Индия постепенно превращается в один из крупнейших в мире рынков фотоэлектрической продукции, а JA Solar занимает удачную позицию для дальнейшего наращивания собственной доли рынка в этом регионе. Мы продолжаем уделять основное внимание развитию инноваций, повышающих качество и производительность наших продуктов, что в результате приводит к созданию надежных модулей и предоставлению нашим клиентам профессионального сервиса", - отметил г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin), глава правления и главный исполнительный директор JA Solar.

JA Solar является ведущим мировым производителем кремниевых пластин, элементов и модулей, используемых в фотоэлектрических системах. Ожидается, что к концу 2017 года производственная мощность компании в каждой из этих категорий достигнет 3 ГВт, 7 ГВт и 6 ГВт соответственно. С момента основания компания осуществила поставки продукции совокупной мощностью свыше 20 ГВт. Предприятие осуществляет свою деятельность в 92 странах мира.