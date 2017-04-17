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Авиакомпания Turkish Airlines продолжает наращивать свое присутствие в России

Пресс-релизы
17 апреля, 12:30 UTC+3
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ISTANBUL, April 17, 2017/PRNewswire/. Сегодня широкая география полетов этого международного авиаперевозчика пополнилась 250-м направлением - город Самара.   

В настоящее время Turkish Airlines, постоянно укрепляющая свои позиции и активизирующая деятельность за счет существенных показателей роста и принципиально нового метода работы, входит в число крупнейших авиакомпаний мира.  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 )

Теперь авиакомпания Turkish Airlines, непрерывно расширяющая географию своих полетов, пополнила свой уже имеющийся список российских городов ― Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов, Казань, Екатеринбург, Уфа, Ставрополь и недавно присоединившийся к ним Воронеж ― международным аэропортом города Самары.  

Запустив рейсы в Самару с 11 апреля 2017 года, этот международный перевозчик в очередной раз подтвердил свою приверженность стратегии непрерывного увеличения объемов перевозок по российским направлениям.

Рейсы из Стамбула в Самару и обратно будут выполняться три раза в неделю, начиная с сегодняшнего дня. Для пассажиров, летающих рейсами Стамбул-Самара, установлены специальные тарифы на перелет туда-обратно: от 159 долларов США (включая налоги).

Кроме того, в течение первых 6 месяцев работы по новым направлениям члены клуба Miles&Smiles могут пользоваться специальным предложением, в рамках которого количество миль, необходимых для выкупа премиальных билетов или повышения класса обслуживания, сокращается на 25%.

С 11 апреля установлено следующее расписание полетов в Самару:  

    № рейса  Дни недели                          Отправление     Прибытие

    TK 487   Вторник, четверг, суббота       IST 20:30          KUF 00:55 +1

    TK 488   Среда, пятница, воскресенье  KUF 02:05         IST 04:45

В расписании указано местное время.  

Для того чтобы узнать действующее расписание рейсов, зайдите на страницу http://www.turkishairlines.com, обратитесь в справочно-информационную службу по телефону +90 212 444 0849 или посетите любое региональное представительство авиакомпании Turkish Airlines.  

Информация о компании Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент времени парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и 4-звездной авиакомпанией с парком в 338 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 299 направлениям по всему миру, включая 250 зарубежных и 49 внутренних. Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году компанией Skytrax, Turkish Airlines выбрана в качестве "Лучшей авиакомпании Европы" в шестой и "Лучшей авиакомпании Южной Европы" в восьмой раз подряд. Имея в своем активе всемирные премии "За лучшее бортовое питание экономического класса" 2010 года, "За лучшее бортовое питание бизнес-класса" 2013 и 2014 годов, а также "За лучшую кухню в бизнес-залах" и "За лучший бизнес-зал" прошлого года, по результатам опроса в текущем году авиакомпания Turkish Airlines была снова награждена премиями "За лучшую кухню в бизнес-залах" и "За лучшее бортовое питание бизнес-класса". Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте по адресу http://www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook [https://www.facebook.com/turkishairlines ], Twitter [https://twitter.com/TurkishAirlines ] , Youtube [https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES ], Linkedin [https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines ] и Instagram [http://www.instagram.com/turkishairlines ].  

Turkish Airlines Inc. 

Отдел связей со СМИ 

General Management Building 

34149, Yesilköy-Istanbul 

Тел.: +90-(212)-463-63-63 - 11153 / 11173 

Факс: +90-(212)-465-20-78 

press@thy.com 

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161024/431899 Source: Turkish Airlines 

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