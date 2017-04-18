Дубайская компания Meraas анонсировала создание четырех новых гостиничных брендов

ДУБАЙ, ОАЭ, April 18, 2017/PRNewswire/. Компания Meraas объявила о создании четырех новых гостиничных брендов под названием EVADO, RE VERA, VIVUS и MQ, в рамках осуществления проекта по становлению компании в качестве гостиничного оператора мирового класса. Целью компании является расширение выбора отелей в Дубае и представление гостям эмирата, как бизнесменам, так и отдыхающим, множества новых впечатлений.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/491082/Meraas.jpg )

В декабре 2015 года Meraas основал собственного гостиничного оператора, чтобы соответствовать стратегическим планам Дубая по превращению его в мировое туристическое направление. Новые гостиничные бренды создавались чтобы удовлетворить особые потребности путешественников и гостей города, предлагая лучший в своем классе дизайн и новейшие технологии. Бренды, отели которых расположены в самых престижных районах, предусмотрены для туристов эксклюзивного, элитного, верхнего и среднего ценового сегментов.создавались с

Руководитель Meraas Абдулла Аль-Хаббай, заявил: "Meraas прочно зарекомендовал себя как ключевой новатор в ОАЭ благодаря своему портфолио ключевых направлений. В соответствии с нашими обязательствами по содействию в Dubai Tourism Vision 2020, одобреннойЕго Высочеством шейхом Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, Вице-президентом и Премьер-министром ОАЭ и Правителем Дубая, мы воспользовались уникальной возможностью представить новые гостиницы под собственными брендами в разных сегментах".

"Дубай добился успеха в привлечении глобальных гостиничных операторов. Город также преуспел в том, чтобы создавать местные сети отелей наравне с международными гостиничными брендами. Мы уверены, что новые бренды, которые мы представляем, обогатят этот сектор, расширят разнообразие современных предложений на рынке и укрепят позиции Дубая как ведущего туристического направления".

Первыми из новых гостиниц, управляемых Meraas, являются курорты Re Vera и Vivus, расположенные в Bluewaters. Отели откроют свои двери в 2018 году, и будут расположены в нескольких минутах ходьбы от Ain Dubai, самого высокого и самого большого колеса обозрения в мире, строящегося на острове.

Курорт Re Vera Bluewaters имеет 178 роскошных номеров и 96 обслуживаемых апартаментов, имеющих от одной до четырех спален. Курорт Vivus Bluewaters включает 301 номер и 119 обслуживаемых апартаментов, также от одной до четырех спален. Гости будут иметь прямой доступ к множеству удобств и услуг, а также собственный пляж протяженностью 450 метров.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/491082/Meraas.jpg Source: Meraas

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