Развитие экотуризма в исследовании Booking.com

МОСКВА, April 19, 2017/PRNewswire/. В честь Дня Земли, который празднуется 22 апреля, компания Booking.com, мировой лидер в сфере онлайн-бронирования, опубликовала результаты международного исследования "Отчет об эко-путешествиях".

Исследование 2017 года, провозглашенного Организацией Объединенных Наций Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, выявило ряд позитивных тенденций в сфере экотуризма. Так, количество путешественников, хоть раз проживавших в "зеленых" объектах размещения, в этом году увеличилось почти вдвое, составив 65% против 34% в 2016 году.

"Объект размещения, который мы выбираем на время отпуска, влияет не только на качество нашего отдыха, но и на развитие экотуризма в целом", - отметил Пепайн Рейверс, директор по маркетингу Booking.com.

"Сегодня многие объекты размещения разрабатывают меры, направленные на развитие экотуризма: будь то выращивание собственной продукции, программы сбережения воды и энергии ил переработка отходов. Нам очень приятно видеть, что путешественники одобряют эти инициативы. С того момента как категория эко-путешествий появилась на нашем сайте, мы отмечаем растущее количество отзывов пользователей, свидетельствующих об интересе к экотуризму".

Чтобы ознакомиться с полным текстом новости, посетите https://news.booking.com/ru-ru

О компании Booking.com [https://www.booking.com/index.ru.html ]:

Booking.com - мировой лидер в сфере онлайн-бронирования отелей и других вариантов размещения. Компания гарантирует своим клиентам самые выгодные цены на все типы размещения ― от небольших частных отелей до роскошных пятизвездочных гостиниц. На сайт Booking.com можно зайти в любое время и c любого устройства: компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Услуги компании по бронированию абсолютно бесплатны для гостей. Сегодня сайт переведен более чем на 40 языков и предлагает более 1 200 000 отелей и других объектов размещения, включая 619 000 вариантов для отпуска, расположенных в 227 странах мира. Количество отзывов, которые гости по всему миру оставляют на сайте после своего проживания, превышает 116 миллионов: это и деловые путешественники, и те, кто использует Booking.com для организации отдыха. В компании, имеющей более чем 20-летний опыт работы на рынке, сейчас работают свыше 13 тыс. профессионалов более чем в 187 офисах, расположенных по всему миру. Booking.com имеет собственную службу поддержки, которая обеспечивает круглосуточную помощь всем клиентам на их родных языках и высочайшее качество сервиса.

Booking.com B.V. ― подразделение группы компаний Priceline Group (NASDAQ: PCLN), основанное в 1996 году, ― владеет и управляет товарным знаком Booking.com(TM). Последние новости компании доступны в Twitter [https://mobile.twitter.com/bookingcom ], Google+ [https://plus.google.com/+Bookingcom ], Pinterest [https://ru.pinterest.com/bookingdotcom ] и Facebook [https://www.facebook.com/bookingcom ]. Официальный сайт компании ― http://www.booking.com.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с пресс-службой Booking.com в России:

Ketchum Maslov, moscow.bookingcom@ketchum.com, Анна Горшкова, Елизавета Шулындина

Source: Booking.com

+7 (495) 664-28-88