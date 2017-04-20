Неделя свадебной моды в Барселоне пройдет 25-30 апреля

БАРСЕЛОНА, Испания, April 20, 2017/PRNewswire/. Неделя свадебной моды в Барселоне [http://www.barcelonabridalweek.com/en/home ] будет находиться в центре внимания представителей мирового рынка свадебной моды с 25 по 30 апреля. Местом данного мероприятия, проводимого в двадцать седьмой раз, станет выставочный центр Fira de Barcelona. На этой выставке, в рамках которой запланированы подиумные показы 24 компаний высшего уровня, будут представлены изделия 300 марок, 65% которых являются международными. На мероприятии будут присутствовать около 800 крупнейших покупателей данной продукции из 70 стран, а также такие звезды мировой моды как Анхель Санчес (Ángel Sanchez) и Галя Лахав (Galia Lahav), благодаря чему в этот раз оно станет самым представительным за всю историю.

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Подиум BBFW станет главным местом показа новых коллекций 24 ведущих национальных и зарубежных компаний, которые представят свои модельные ряды свадебных платьев и аксессуаров, свадебных костюмов, церемониальной и венчальной одежды 2018 года экспертам, покупателям и представителям прессы со всего мира. 25 апреля выставку откроет компания Rosa Clará, вслед за которой до 28 апреля гости будут знакомиться с творениями центра искусств Studio St. Patrick Studio (входящего в состав Pronovias Fashion Group), для которого этот показ на BBFW станет мировым дебютом, а также Jesús Peiró, Cristina Tamborero, Sophie et Voilà Collection, YolanCris, Isabel Sanchís, Inmaculada García, Ángel Sánchez, Marylise & Rembo Styling, Isabel Zapardiez, Ana Torres, Raimón Bundó (отмечающей свой 50-летний юбилей), Jordi Dalmau и Matilde Cano, Marco & María, Patricia Avendaño, Galía Lahav, Cymbeline, Ramón Sanjurjo, Carla Ruiz, Sonia Peña и, кроме того, Morilee Madeline Gardner и Demetrios ― двух американских компаний, впервые участвующих в BBFW. Показы мод этого года завершатся вечером в пятницу 28 апреля представлением коллекции Pronovias.

На ярмарке, открывающейся 28 апреля, будут представлены более 300 марок (65% которых являются международными) из 25 стран. 78 из них участвуют в данном мероприятии впервые. Кроме того, на Неделе свадебной моды в Барселоне, организуемой компанией Fira de Barcelona, ожидается более 18 тысяч посетителей и 800 крупнейших покупателей ― на 15% больше, чем в 2016 году ― приблизительно из 70 стран, преимущественно из США и Европы, список которых в этом году пополнился представителями Латинской Америки и Азии (в частности, Мексики и Японии).

Барселона, 30 марта 2017 г.

Для просмотра фотографий прошлогоднего мероприятия нажмите здесь [http://media.barcelonabridalweek.com/en/edition/717 ]

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Mª Gloria Dilluvio (Мария Глория Диллувио), (+34)609-73-47-70 - (+34)93-233-21-72, gdilluvio@firabarcelona.com