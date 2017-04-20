Отчет ООН: платежи через китайские социальные сети достигают отметки в $3 трлн

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ПЕКИН (BEIJING) и НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 19 апреля 2017 г. /PRNewswire/. В новом докладе ООН говорится, что китайские пользователи Alipay и WeChat Pay в 2016 году осуществили электронные платежи на сумму $2,9 трлн, т.е. за последние четыре года этот показатель увеличился в 20 раз. Данные отчета показывают, что электронные платежи с помощью существующих платформ и сетей предоставляют доступ к обширному спектру цифровых финансовых сервисов, расширяя сферу финансовой инклюзии и открывая новые экономические возможности как в Китае, так и в соседних странах.
Новый отчет ассоциации на базе ООН под названием Better Than Cash Alliance – "Социальные сети, платформы электронной коммерции и развитие экосистем цифровых платежей в Китае - что это значит для других стран (Social Networks, E-Commerce Platforms and the Growth of Digital Payment Ecosystems in China – What It Means for Other Countries)",- содержит ключевую аналитическую информацию, способную помочь другим странам мира включить большее число своего населения в экономическую систему путем перехода от наличных расчетов к цифровым платежам. По данным McKinsey Global Institute, к 2025 году этот переход потенциально способен увеличить ВВП развивающихся стран на 6%, принеся дополнительные доходы в размере $3,7 трлн и создав 95 миллионов рабочих мест.
"Социальные сети и платформы электронной платформы развиваются во всех экономиках мира вне зависимости от их масштабов, - отмечает Рут Гудвин-Грен (Ruth Goodwin-Groen), управляющий директор Better Than Cash Alliance. - В Китае электронные платежи по этим каналам пользуются ошеломительной популярностью, привлекая в экономику миллионы людей. Это очень важно, поскольку нам известно, что когда люди - и особенно женщины, - получают доступ к финансовым сервисам, они могут накапливать активы, переносить финансовые удары и в целом приобретают повышенные шансы на улучшение качества своей жизни".
Основные выводы из отчета :
В отчете также говорится, что и Alipay, и WeChat осуществляют экспансию за пределы Китая, инвестируя средства в крупнейшие финансово-технологические компании и поставщиков платежных услуг. К ним присоединяются и другие крупные коммуникационные платформы, поскольку возможностей использования существующих социальных сетей и платформ электронной коммерции для популяризации электронных платежей и расширения финансовой инклюзии особенно много в странах с высокими показателями использования смартфонов и успешным сотрудничеством между частным и государственным секторами:
Если вы хотите узнать больше, эксперты Better Than Cash Alliance могут предоставить расширенные комментарии относительно проведенного исследования.
Контактная информация для представителей СМИ
Анджела Корбалан (Angela Corbalan), директор по вопросам информационного взаимодействия, angela.corbalan@uncdf.org, (+1) 917 224 9109
Организация Better Than Cash Alliance представляет собой глобальное партнерство правительственных органов, частных компаний и международных учреждений с целью ускорения перехода от наличных расчетов к цифровым для уменьшения уровня бедности и стимулирования инклюзивного развития.
Секретариатом организации выступает Фонд ООН для капитального развития (UNCDF).
Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт www.betterthancash.org и следите за новостями на @BetterThan_Cash .
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