Отчет ООН: платежи через китайские социальные сети достигают отметки в $3 трлн

Новый отчет ассоциации на базе ООН под названием Better Than Cash Alliance – "Социальные сети, платформы электронной коммерции и развитие экосистем цифровых платежей в Китае - что это значит для других стран (Social Networks, E-Commerce Platforms and the Growth of Digital Payment Ecosystems in China – What It Means for Other Countries)",- содержит ключевую аналитическую информацию, способную помочь другим странам мира включить большее число своего населения в экономическую систему путем перехода от наличных расчетов к цифровым платежам. По данным McKinsey Global Institute, к 2025 году этот переход потенциально способен увеличить ВВП развивающихся стран на 6%, принеся дополнительные доходы в размере $3,7 трлн и создав 95 миллионов рабочих мест.

"Социальные сети и платформы электронной платформы развиваются во всех экономиках мира вне зависимости от их масштабов, - отмечает Рут Гудвин-Грен (Ruth Goodwin-Groen), управляющий директор Better Than Cash Alliance. - В Китае электронные платежи по этим каналам пользуются ошеломительной популярностью, привлекая в экономику миллионы людей. Это очень важно, поскольку нам известно, что когда люди - и особенно женщины, - получают доступ к финансовым сервисам, они могут накапливать активы, переносить финансовые удары и в целом приобретают повышенные шансы на улучшение качества своей жизни".

Основные выводы из отчета :

Большее число людей имеют возможность накапливать и инвестировать средства. Такие платформы, как Yu`e bao от Alibaba, делают процессы инвестирования средств в разнообразные финансовые продукты более доступными для слоев населения с низкими доходами. Подобный продукт позволяет им вкладывать деньги, имеющиеся на цифровых счетах, что постепенно приводит к долгосрочным накоплениям. В период с 2013 по 2016 гг. размер капитала под управлением Yu`e bao увеличился до $117 млрд. На сегодняшний день, система обслуживает свыше 152 млн клиентов.

Такие платформы, как Yu`e bao от Alibaba, делают процессы инвестирования средств в разнообразные финансовые продукты более доступными для слоев населения с низкими доходами. Подобный продукт позволяет им вкладывать деньги, имеющиеся на цифровых счетах, что постепенно приводит к долгосрочным накоплениям. В период с 2013 по 2016 гг. размер капитала под управлением Yu`e bao увеличился до $117 млрд. На сегодняшний день, система обслуживает свыше 152 млн клиентов. Цифровые финансы способствует значительному расширению доступа к капиталу для малых предпринимателей. По состоянию на сентябрь 2016 года лишь один поставщик - Alibaba Ant Financial (управляющий системой Alipay), - выдал 4,11 млн микропредприятий и частных предпринимателей кредиты на общую сумму 740 млрд юаней США ($107,3 млрд).

По состоянию на сентябрь 2016 года лишь один поставщик - Alibaba Ant Financial (управляющий системой Alipay), - выдал 4,11 млн микропредприятий и частных предпринимателей кредиты на общую сумму 740 млрд юаней США ($107,3 млрд). Большие данные, собранные посредством этих платформ, помогают создавать кредитную историю и расширять доступ к кредитным средствам, особенно для небогатых слоев населения, не охваченных финансовых системой. К примеру, Sesame Credit предлагает альтернативную оценку кредитоспособности посредством анализа кредитной истории, финансового поведения, дееспособности и социальных сетей пользователей.

В отчете также говорится, что и Alipay, и WeChat осуществляют экспансию за пределы Китая, инвестируя средства в крупнейшие финансово-технологические компании и поставщиков платежных услуг. К ним присоединяются и другие крупные коммуникационные платформы, поскольку возможностей использования существующих социальных сетей и платформ электронной коммерции для популяризации электронных платежей и расширения финансовой инклюзии особенно много в странах с высокими показателями использования смартфонов и успешным сотрудничеством между частным и государственным секторами:

В Южной Африке 78% всего интернет-трафика приходится на мобильные каналы. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако, невзирая на непрерывный рост темпов восприятия, по данным проведенного в 2016 году опроса, всего 15% южноафриканцев совершили покупки посредством мобильного телефона в месяц, предшествующий опросу.

78% всего интернет-трафика приходится на мобильные каналы. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако, невзирая на непрерывный рост темпов восприятия, по данным проведенного в 2016 году опроса, всего 15% южноафриканцев совершили покупки посредством мобильного телефона в месяц, предшествующий опросу. В Индии и Ant Financial, и Tencent уже вышли на местный рынок мобильных платежей, демонстрирующий стремительный рост на фоне новых политических инициатив. В частности, Ant Financial инвестировал почти $900 млн в PayTM, а также обменивается с этой компанией специалистами и техническим опытом. Результат: всего за несколько последних лет клиентская база компании PayTM выросла с 5 млн до 200 млн человек.

и Ant Financial, и Tencent уже вышли на местный рынок мобильных платежей, демонстрирующий стремительный рост на фоне новых политических инициатив. В частности, Ant Financial инвестировал почти $900 млн в PayTM, а также обменивается с этой компанией специалистами и техническим опытом. Результат: всего за несколько последних лет клиентская база компании PayTM выросла с 5 млн до 200 млн человек. Индонезия в 2016 году стала самым быстро развивающимся рынком мобильной коммерции в мире - темпы роста в период с января 2016 года по январь 2017 года составили 155%. Немалую роль в столь стремительном развитии сыграло и появление в 2015 году решения Instant Mobile Payments от ВВМ. Популярным приложением ВВМ для обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени пользуются свыше 55 млн пользователей в Индонезии и этот показатель продолжает расти.

в 2016 году стала самым быстро развивающимся рынком мобильной коммерции в мире - темпы роста в период с января 2016 года по январь 2017 года составили 155%. Немалую роль в столь стремительном развитии сыграло и появление в 2015 году решения Instant Mobile Payments от ВВМ. Популярным приложением ВВМ для обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени пользуются свыше 55 млн пользователей в Индонезии и этот показатель продолжает расти. Рынки Южной Америки располагают инфраструктурой, необходимой для создания платежных экосистем, аналогичных китайским. Девяносто пять процентов населения региона пользуются социальными сетями, а 52% выходят в них посредством мобильных телефонов. Однако сегмент цифровых платежей по-прежнему остается раздробленным, и ни один провайдер пока не связал свои сервисы с этими платформами.

Если вы хотите узнать больше, эксперты Better Than Cash Alliance могут предоставить расширенные комментарии относительно проведенного исследования.

Контактная информация для представителей СМИ

Анджела Корбалан (Angela Corbalan), директор по вопросам информационного взаимодействия, angela.corbalan@uncdf.org, (+1) 917 224 9109

Организация Better Than Cash Alliance представляет собой глобальное партнерство правительственных органов, частных компаний и международных учреждений с целью ускорения перехода от наличных расчетов к цифровым для уменьшения уровня бедности и стимулирования инклюзивного развития.

Секретариатом организации выступает Фонд ООН для капитального развития (UNCDF).

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт www.betterthancash.org и следите за новостями на @BetterThan_Cash .

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