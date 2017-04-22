ФорексМарт объявил о продлении контракта с футбольным клубом "Лас-Пальмас"

Лимассол, Кипр, April 22, 2017/PRNewswire/. Компания ФорексМарт объявляет о продлении контракта с ФК "Лас Пальмас". Являясь официальным спонсором футбольной команды, ФорексМарт делает все возможное, чтобы это взаимодействие было полезным и интересным не только для партнеров, но и для клиентов брокерской компании. Так, ФорексМарт и "Лас Пальмас" запустили совместный проект, который позволил клиентам ФорексМарт получить возможность выиграть бесплатные билеты на матчи футбольного клуба. Эта акция нашла отклик у клиентов компании, и партнеры решили провести ее еще раз.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492269/ForexMart.jpg )

Кроме того, ФорексМарт представляет своим клиентам и всем поклонникам ФК "Лас Пальмас" совместный видеоролик, отражающий важность и эффективность взаимодействия близких по духу игроков спортивной и финансовой сфер деятельности. Видео доступно на официальном сайте ФорексМарт по ссылке: https://www.forexmart.com/las-palmas

Президент инвестиционной компании Ильдар Шарипов, видя перспективы сотрудничества со спортивными командами, подчеркивает важность партнерских отношений с компаниями за пределами финансовой сферы. Принимая решение о сотрудничестве с конкретной командой, ФорексМарт делает акцент на такие качества, как целеустремленность, способность работать в команде и желание быть лучшим в своем деле. И конечно - стремление к победе любой ценой!

О ФорексМарт

ФорексМарт - брокерская компания, работающая на территории Евросоюза и предлагающая услуги торговли на рынке Форекс с возможностью использования различных финансовых инструментов. Компания регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, специализируется на высокотехнологичной онлайн торговле и применяет системы, специально разработанные для предотвращения действий мошенников и киберпреступников, обеспечивающие максимальную безопасность трейдеров. Все денежные средства помещаются на отдельные счета надежно-охраняемых банков Евросоюза. Клиенты получают доступ к финансовому рынку посредством современной технологии, которая разработана с учетом наивысшей эффективности и удобства. ФорексМарт представляет собой образец современного брокера, сочетающий в себе инновации, безопасность и комфорт.

Компания ФорексМарт уже давно заслужила звание надежного брокера на рынке финансовых услуг, предоставляя своим клиентам услуги высочайшего качества. Чтобы оправдать доверие клиентов, ФорексМарт всегда старается искать новые пути развития и приглашает к сотрудничеству только профессионалов своего дела. С момента основания, компания начала вести активную деятельность в области спортивного маркетинга. Сегодня среди партнеров ФорексМарт можно выделить: испанский футбольный клуб "Лас Пальмас", хоккейный клуб "Зволен" из Словакии и британскую гоночную команду "RPJ Racing".

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492269/ForexMart.jpg Source: ForexMart

Nadezhda Zuevich, info@forexmart.com, +7-981-45-800-85