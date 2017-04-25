Auction Team Breker: шанс получить частичку Apple

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КЁЛЬН (Германия), April 25, 2017/PRNewswire/. "Гений - это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота". Томас Эдисон
Когда в 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк представили свое первое детище - компьютер в сборе - владельцу сети магазинов вычислительной техники Byte-Shop Полу Террелу, последний быстро рассмотрел потенциальную проблему и дефицит на рынке. "Мне было нужно скомпонованное и проверенное устройство, которое можно было бы продавать тем, кто реально хочет им пользоваться, а не только "технарям"", - вспоминал он в одном из своих интервью в 2015 году.
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492319/Auction_Team_Breker_1.jpg )
(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492320/Auction_Team_Breker_2.jpg )
Свою первую партию, состоящую из 50 компьютеров Apple-1 в сборе, молодые предприниматели продали по $500 за штуку. Так на свет появился первый готовый к использованию персональный компьютер! Возняк и Джобс поровну вложили в это свои способности и трудолюбие, тогда как Террел, выступая в роли "почетного соучредителя", как раз в нужный момент обеспечил заряд вдохновения.
Apple Aficionados получит шанс приобрести уникальный экспонат истории информационных технологий с появлением Apple-1 в его оригинальном виде на аукционе Team Breker в немецком Кёльне 20 мая 2017 года.
Первый персональный компьютер, заложивший фундамент новой эры, укомплектован микропроцессором 6502 в редком исполнении из белой керамики и полным набором чипов того времени. Аппарат, находящийся полностью в рабочем состоянии, был передан на аукцион его первым (и единственным) владельцем, разработчиком программного обеспечения из калифорнийского города Беркли в Кремниевой долине.
Компьютер Apple-1 (с заводским номером 01-0073) сопровождается архивом исторических документов, включая чек на покупку, датированный ноябрем 1976 года, самую первую версию инструкции, переписку с компанией Apple Inc. и даже записи телефонных переговоров с Возняком в 1977 году.
Оценочная стоимость: EUR180 000-300 000 / $190 000-320 000
Ведущий в мире "научно-технический" аукционный дом отслеживает увлекательный путь в прошлое от легендарного компьютера Apple к первой механической пишущей машинке, изобретенной в 1867 году. Сферическая форма "Пишущего шара" Расмуса Маллинг-Хансена навсегда изменила мир, выведя технологии представления текста на принципиально новый уровень.
Оценочная стоимость: EUR70 000-90 000 / $75 000-96 000.
Набор экспонатов, представленных на аукционе, завершает захватывающая коллекция научных приборов, старинных игрушек и механизмов, воспроизводящих историю развития с 1800 года по сегодняшний день.
Аукционный дом Team Breker является двукратным обладателем мирового рекорда по стоимости компьютеров Apple-1 на аукционах. Будет ли зафиксирован новый рекорд в наступающем мае?
Реализуемые экспонаты представлены для предварительного просмотра на http://www.breker.com и https://www.youtube.com/user/auctionteambreker.
- Перекрестная ссылка: изображение доступно на сайте AP Image
(http://www.apimages.com )
Контактная информация:
Auction Team Breker
Uwe H. Breker (Уве Х. Брекер)
+49-2236-38-43-420
Photo: http://mma.prnewswire.com/media/492319/Auction_Team_Breker_1.jpg http://mma.prnewswire.com/media/492320/Auction_Team_Breker_2.jpg Source: Auction Team Breker