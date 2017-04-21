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ZTEWelink представляет модуль LTE Cat.4 для европейского рынка

Пресс-релизы
21 апреля, 15:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 21 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Компания ZTEWelink Technology Co., LTD. представила модуль LTE Cat.4  ME3630, предназначенный для предоставления европейским клиентам качественного и надёжного соединения с IoT.  

МЕ3630 получил одобрения СЕ, RoHS и WEEЕ, а это означает, что устройство может использоваться в сетях 4G LTE европейских операторов. Отныне устройства IoT смогут более эффективно передавать информацию.

Являясь новым членом в семействе сотовых модулей ZTEWelink, МЕ3630 характеризуется следующими особенностями:

  • Модуль разработан на базе чипсета Qualcomm MDM9X07
  • Поддерживает FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, WCDMA B1/B8 и GSM B3/B8
  • Обеспечивает теоретическую скорость в 50 Мб/с (UL) и 150 Мб/с (DL)
  • Может поставляться в форм-факторе LCC 30*30 или мини-PCIE
  • Поэлементно совместим с другими модулями 3G/4G
  • Поддерживает GNSS, FOTA, TCP/UDP

МЕ3630 может применяться в самых разнообразных сценариях М2М, включая телеинформатику, индустриальные интерфейсы, системы безопасности и видеонаблюдения, вендинговые машины, интеллектуальные электросети и т.д. В последнем отчёте Berg Insight отмечается, что в 2016 году Европа стала регионом самого активного внедрения интернета вещей - число сотовых подключений в прошлом году достигло 95,5 млн. 

Компания ZTEWelink имеет статус крупнейшего сотового вендора на глобальном рынке. За последние годы компании удалось реализовать несколько успешных проектов на европейском рынке - к примеру, внедрение модуля CDMA 1X 450 МГц в отрасли интеллектуальных счётчиков и GSM-треккера в UBI. Высокое качество продукции ZTEWelink подтверждают европейские клиенты компании.

«Несколько крупных заказчиков уже выполнили проектировочные работы с использованием наших продуктов, - отметил Ван Пэн (Wang Peng), вице-президент ZTEWelink. - Модуль МЕ3630 пополнил портфель наших предложений для рынка Европы. Мы будем тесно сотрудничать с сегментами «upstream» и «downstream» в масштабе индустриальной цепочки, чтобы и дальше приносить настоящую ценность нашим промышленным заказчикам».

Согласно прогнозу IDC, к 2020 году масштаб глобальных рынков IoT увеличится с $4,8 трлн (показатель 2012 года) до $8,9 трлн. Ожидается, что мировой рынок Интернета вещей возрастет с $655,8 млрд в 2014 году до $1,7 трлн к 2020 году, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,9%.

Для получения дополнительной информации о модуле ZTEWelink ME3630нажмите здесь.

По вопросам закупки обращайтесь к партнёру-дистрибьютору Techip (веб-сайт: https://techship.com).

О компании ZTEWelink

ZTEWelink Technology Co., Ltd. специализируется на разработке, производстве и маркетинге беспроводных коммуникационных модулей, промышленных индивидуальных терминалов и решений М2М. Продукция и решения ZTEWelink широко применяются в автомобильных терминалах, интеллектуальных электросетях, средствах удалённого управления, GPS, беспроводных POS-терминалах, системах безопасности и видеонаблюдения.
http://www.ztewelink.com/en/

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/492698/ZTEWelink_ME3630_E.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ван Минсюэ (Wang Mingxue), +86-13723476375, wang.mingxue@zte.com.cn; Цзян Тао (Jiang Tao), +86-15013857501, jiang.tao1@zte.com.cn

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