ZTEWelink представляет модуль LTE Cat.4 для европейского рынка

МЕ3630 получил одобрения СЕ, RoHS и WEEЕ, а это означает, что устройство может использоваться в сетях 4G LTE европейских операторов. Отныне устройства IoT смогут более эффективно передавать информацию.

Являясь новым членом в семействе сотовых модулей ZTEWelink, МЕ3630 характеризуется следующими особенностями:

Модуль разработан на базе чипсета Qualcomm MDM9X07

Поддерживает FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, WCDMA B1/B8 и GSM B3/B8

Обеспечивает теоретическую скорость в 50 Мб/с (UL) и 150 Мб/с (DL)

Может поставляться в форм-факторе LCC 30*30 или мини-PCIE

Поэлементно совместим с другими модулями 3G/4G

Поддерживает GNSS, FOTA, TCP/UDP

МЕ3630 может применяться в самых разнообразных сценариях М2М, включая телеинформатику, индустриальные интерфейсы, системы безопасности и видеонаблюдения, вендинговые машины, интеллектуальные электросети и т.д. В последнем отчёте Berg Insight отмечается, что в 2016 году Европа стала регионом самого активного внедрения интернета вещей - число сотовых подключений в прошлом году достигло 95,5 млн.

Компания ZTEWelink имеет статус крупнейшего сотового вендора на глобальном рынке. За последние годы компании удалось реализовать несколько успешных проектов на европейском рынке - к примеру, внедрение модуля CDMA 1X 450 МГц в отрасли интеллектуальных счётчиков и GSM-треккера в UBI. Высокое качество продукции ZTEWelink подтверждают европейские клиенты компании.

«Несколько крупных заказчиков уже выполнили проектировочные работы с использованием наших продуктов, - отметил Ван Пэн (Wang Peng), вице-президент ZTEWelink. - Модуль МЕ3630 пополнил портфель наших предложений для рынка Европы. Мы будем тесно сотрудничать с сегментами «upstream» и «downstream» в масштабе индустриальной цепочки, чтобы и дальше приносить настоящую ценность нашим промышленным заказчикам».

Согласно прогнозу IDC, к 2020 году масштаб глобальных рынков IoT увеличится с $4,8 трлн (показатель 2012 года) до $8,9 трлн. Ожидается, что мировой рынок Интернета вещей возрастет с $655,8 млрд в 2014 году до $1,7 трлн к 2020 году, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16,9%.

Для получения дополнительной информации о модуле ZTEWelink ME3630нажмите здесь.

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О компании ZTEWelink

ZTEWelink Technology Co., Ltd. специализируется на разработке, производстве и маркетинге беспроводных коммуникационных модулей, промышленных индивидуальных терминалов и решений М2М. Продукция и решения ZTEWelink широко применяются в автомобильных терминалах, интеллектуальных электросетях, средствах удалённого управления, GPS, беспроводных POS-терминалах, системах безопасности и видеонаблюдения.

http://www.ztewelink.com/en/

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/492698/ZTEWelink_ME3630_E.jpg