Открытость и инновации обеспечивают Гуанчжоу инвестиционную привлекательность

Колыбель "морского Шелкового пути", город Гуанчжоу с древних времен ведет активный экономический и торговый обмен со странами Азии вдоль маршрута Шелкового пути. Открытость и инновации - источник жизненной энергии для этого китайского мегаполиса, - обеспечили городу мощный экономический потенциал. Гуанчжоу постепенно превращается в один из самых инвестиционно-привлекательных городов мира.

На протяжении вот уже почти тридцати лет Гуанчжоу занимает третье по значимости место в Китае, уступая лишь Шанхаю и Пекину. В 2016 году валовый внутренний продукт города достиг 2 трлн юаней, что эквивалентно показателям Сингапура и соседнего Гонконга. Являясь столицей провинции Гуандун, Гуанчжоу служит своеобразным ядром дельты Жемчужной реки - одного из самых динамичных экономических регионов мира.

Для достижения цели "создания открытой, свободной инновационной экосреды" муниципальное правительство Гуанчжоу увеличивает бюджетные расходы на инновации в науке и технике - в 2017 году их сумма составит 11 млрд юаней. Кроме того, город работает над оптимизацией коммерческой среды, делая акцент на главенстве права, создании рыночно-ориентированной системы и окружения, дружественного для международного бизнеса.

Согласно новейшему плану развития города, "к 2020 году Гуанчжоу должен стать национальным центром инноваций, обладающим мировым влиянием".

Гуанчжоу уже является одним из самых благоприятных для бизнеса городов в Китае, возглавив список Forbes в этой категории пять раз за последние шесть лет.

Дабы поощрить инновационную деятельность предприятий, Гуанчжоу упрощает процессы правительственного управления и передает свои полномочия властям на местах. В прошлом месяце крупнейший в мире подрядчик в сфере электроники и ведущий поставщик Apple, компания Foxconn Technology Group начала строительства новой фабрики по производству панелей в гуанчжоуском районе Цзэнчэн. Объем инвестиций в данный проект составляет 61 млрд. юаней. Период от обсуждения проекта до подписания контракта составил всего 50 дней, а на подготовку к запуску работ понадобилось 60 дней. Столь высокие темпы были названы авторитетными изданиями Wall Street Journal и New York Times "китайской скоростью".

"Новая фабрика не только будет производить панели, но и станет первым примером реализации концепции строительства экологичного города с применением высоких технологий в Гуанчжоу", - прокомментировал Терри Гоу (Terry Gou), главный исполнительный директор и глава правления Foxconn Technology Group.

Благоприятная бизнес-среда привлекает сюда огромное количество иностранных инвесторов. По данным Управления коммерции г. Гуанчжоу, в 2016 году число учрежденных в городе предприятий с иностранными инвестициями достигло 1 757, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Фактический объем использования зарубежного капитала составил $5,7 млрд, т.е. на 5,3% больше чем в предшествующем году.

В аналитическом отчете Китайские города обширных возможностей-2017, обнародованным компанией PwC совместно с фодном China Development Research Foundation в марте этого года, Гуанчжоу на протяжении двух лет подряд занимает первое место, являясь городом с самым большим количеством возможностей. Признание города многими промышленными гигантами и международными организациями основывается на амбициях Гуанчжоу в сфере инноваций и открытости, активном привлечении высококлассных ресурсов и накоплении тем самым отличного инвестиционного потенциала.