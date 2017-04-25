NEXCOM предоставила автомобильные средства передачи данных о ходе снегоуборочных работ

NEXCOM обеспечивает сбор, визуализацию и передачу данных посредством удобного и надёжного решения, оптимизирующего процесс управления мобильным парком. Внедряя этого решение при выполнении снегоуборочных операций, Департамент коммунального хозяйства города Колумбус может гарантировать выполнение планов работ и сделать процесс удаления льда и снега публично доступным. Получив доступ к ранее недоступной информации, местные жители могут в режиме онлайн наблюдать за ходом выполнения работ и не чувствовать себя, как раньше, в «подвешенном» состоянии, опасаясь, что о них забудут.

«Цель NEXCOM - обеспечить мобильным силам возможность задействовать все имеющиеся или потенциальные возможности, - ответил Джэй Лью (Jay Liu), заместитель вице-президента Подразделения по вопросам мобильным вычислительным решениям NEXCOM. - Автомобильное телеинформационное решение использует технологические преимущества NEXCOM и позволяет департаменту коммунального хозяйства распространять реальную информацию о состоянии дорог и снежных заносах среди патрулей и центров управления, управлять парком снегоуборочной техники исходя из имеющихся приоритетов, отслеживать статус автомобилей и сообщать местным жителям о ходе снегоуборочного процесса».

Решение представляет собой сочетание терминала по управлению автопарком, графической информационной системы (GIS) и автомобильный интерфейс. Система, устанавливаемая на автомобилях снежного патруля, выполняет функцию информационного узла, предоставляющего операционным центрам оперативную информацию для пересмотра приоритетов при распределении задач, координации рабочих ресурсов и составлении планов действий. На снегоуборочных автомобилях решение синхронизируется с работой техники, отображая наряды, осуществляя навигацию по назначенным маршрутам и направляя в центры управления отчёты о местонахождении работающей снегоуборочной техники, уже убранных дорогах и времени уборки.

Сотни интегрированных систем передачи и обработки информации были установлены на общественном транспорте, доставляющем служащих муниципальных организаций на места работы в сложных погодных условиях. Это решение представляет собой отличный пример способности автомобильной телеинформатики дополнять деятельность коммунальных служб и обеспечивать открытую коммуникацию между городскими властями и местными жителями. Подобные разработки могут с лёгкостью использоваться для сбора отходов, обслуживания дорог и выполнения других коммунальных работ.

О компании NEXCOM

Компания NEXCOM осуществляет свою деятельность в шести направлениях: решения для автоматизации IoТ, интеллектуальные цифровые средства обеспечения безопасности, Интернет вещей, интеллектуальные платформы и сервисы, решения для мобильных вычислений, а также решения для сетевого доступа и коммуникаций. Следуя мировой тенденции к развитию IoT, NEXCOM расширяет ассортимент своих разработок в сфере Интернета вещей, робототехники, автомобильных сетевых систем, Индустрии 4.0 и промышленной безопасности.www.nexcom.com

Линь Лиинь (Liyin Lin)

маркетинговый директор

Email: liyinlin@nexcom.com.tw

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