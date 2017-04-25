LiveU представляет 4K HEVC видео-карту для мобильной обработки видео

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/491812/LiveU_HEVC_Pro_Card.jpg

Сегодня LiveU внедряют стандарт HEVC практически во все типы продуктов своей линейки, от самых компактных мобильных передатчиков до гибридных ПССС**- решений, обеспечивая таким образом максимально эффективную компрессию и минимальное энергопотребление для заказчиков любого уровня: от онлайн-медиа до крупных вещателей.

Основные преимущества и характеристики новой видео-карты:

Превосходное качество видео в формате 1080/4K, основанное на вещательных технологиях кодирования, с поддержкой VR и 360°

Очень низкое энергопотребление: время работы передатчика от батареи составляет 4 часа

Функции быстрого изменения битрейта и разрешения при работе в режиме реального времени, обеспечивающие возможность потоковой передачи видео даже при низкой пропускной способности доступных каналов связи

Работа с кодеками HEVC и H.264

Режим 'Live & Store', позволяющий вещателям выходить в эфир даже в самых сложных условиях, одновременно сохраняя копию видео в высоком разрешении для последующего использования

Samuel Wasserman, генеральный директор LiveU, отметил: "Возможность интегрировать лучший в индустрии портативный энкодер с видео-картой 4К HEVC - это настоящий прорыв индустрии. Новая видео-карта позволяет расходовать меньше траффика и добиться высокого качества видео даже в неустойчивых сетях. Тем самым, карта отвечает запросам как передовых международных вещательных компаний, которым необходимо транслировать HD и 4K/UHD видео в прямом эфире, так и потребностям региональных вещательных организаций, которые передают потоковое видео из районов с плохой связью. Мы видим огромный потенциал нового продукта для трансляции спортивных мероприятий и других важных событий, таких как экстренные выпуски новостей в прямом эфире".

Путем простой замены видеокарты в LU600 на новую HEVC Pro Card, вещательные компании смогут обеспечить более высокое качество видео, расходуя при этом почти вдвое меньше трафика, чем требовалось при работе с кодеком H.264. При передаче сигнала с одной и той же скоростью, новая видео-карта HEVC обеспечивает более высокое качество изображения, чем карта на базе кодека H.264.

LiveU представит свою широкую линейку решений для потоковой передачи видео на выставке NAB Show в Лас-Вегасе 24-27 апреля 2017г, стенд # C 2617, Central Hall. LiveU совместно с BeTerrific.tv под руководством генерального директора Michael Artsis, пятикратного обладателя премии Эмми, организовали эксклюзивную студию для выхода в прямой эфир непосредственно с выставки.

* LU 600 на базе HEVC кодека агрегирует доступные каналы передачи данных для трансляции потокового видео

**Передвижная станция спутниковой связи

О LiveU

LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, поставляет устройства, обеспечивающие трансляцию видео в режиме реального времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети. Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории, предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве без помех, в режиме реального времени из любой точки мира. Cегодня это становится возможным благодаря использованию запатентованной технологии бондинга. Устройства LiveU обеспечивают устойчивую пропускную способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать и распространять видео высочайшиего качества из отдаленных локаций в режиме реального времени по IP. Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам индустрии телевещания. От рюкзаков - до смартфонов, от спутниковых/сотовых гибридных решений - до внешних антенн - LiveU предлагает полный спектр устройств для организации прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU предлагает широкие возможности управления на базе облачной инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 2000 клиентов в 80+ странах мира используют решения LiveU. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации посетите сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, или Instagram.

Контакты: Claudia Barbiero (US)

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Claudia@liveu.tv

Joss Armitage (In'tl)

+44-7979-908-547

joss@jumppr.tv