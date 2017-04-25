LiveU представляет 4K HEVC видео-карту для мобильной обработки видео

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ХАКЕНСАК, Нью-Джерси , 25 апреля 2017 г. /PRNewswire/. LiveU презентовала новую видео-карту HEVC Pro Card, которая станет мощным дополнением к представленному осенью 2016 г. продукту LiveU LU600 - портативному передатчику, предназначенному для передачи в прямой эфир новостного и событийного контента. LU600, дополненный новой 4K HEVC/H.265 видео-картой позволяет профессиональным вещателям, а также создателям контента в полной мере ощутить преимущества работы с технологией агрегации каналов передачи данных для работы с видео высочайшего качества.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/491812/LiveU_HEVC_Pro_Card.jpg
Сегодня LiveU внедряют стандарт HEVC практически во все типы продуктов своей линейки, от самых компактных мобильных передатчиков до гибридных ПССС**- решений, обеспечивая таким образом максимально эффективную компрессию и минимальное энергопотребление для заказчиков любого уровня: от онлайн-медиа до крупных вещателей.
Основные преимущества и характеристики новой видео-карты:
Samuel Wasserman, генеральный директор LiveU, отметил: "Возможность интегрировать лучший в индустрии портативный энкодер с видео-картой 4К HEVC - это настоящий прорыв индустрии. Новая видео-карта позволяет расходовать меньше траффика и добиться высокого качества видео даже в неустойчивых сетях. Тем самым, карта отвечает запросам как передовых международных вещательных компаний, которым необходимо транслировать HD и 4K/UHD видео в прямом эфире, так и потребностям региональных вещательных организаций, которые передают потоковое видео из районов с плохой связью. Мы видим огромный потенциал нового продукта для трансляции спортивных мероприятий и других важных событий, таких как экстренные выпуски новостей в прямом эфире".
Путем простой замены видеокарты в LU600 на новую HEVC Pro Card, вещательные компании смогут обеспечить более высокое качество видео, расходуя при этом почти вдвое меньше трафика, чем требовалось при работе с кодеком H.264. При передаче сигнала с одной и той же скоростью, новая видео-карта HEVC обеспечивает более высокое качество изображения, чем карта на базе кодека H.264.
LiveU представит свою широкую линейку решений для потоковой передачи видео на выставке NAB Show в Лас-Вегасе 24-27 апреля 2017г, стенд # C 2617, Central Hall. LiveU совместно с BeTerrific.tv под руководством генерального директора Michael Artsis, пятикратного обладателя премии Эмми, организовали эксклюзивную студию для выхода в прямой эфир непосредственно с выставки.
* LU 600 на базе HEVC кодека агрегирует доступные каналы передачи данных для трансляции потокового видео
**Передвижная станция спутниковой связи
LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, поставляет устройства, обеспечивающие трансляцию видео в режиме реального времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети. Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории, предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве без помех, в режиме реального времени из любой точки мира. Cегодня это становится возможным благодаря использованию запатентованной технологии бондинга. Устройства LiveU обеспечивают устойчивую пропускную способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать и распространять видео высочайшиего качества из отдаленных локаций в режиме реального времени по IP. Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам индустрии телевещания. От рюкзаков - до смартфонов, от спутниковых/сотовых гибридных решений - до внешних антенн - LiveU предлагает полный спектр устройств для организации прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU предлагает широкие возможности управления на базе облачной инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 2000 клиентов в 80+ странах мира используют решения LiveU. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации посетите сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, или Instagram.
Контакты: Claudia Barbiero (US)
201-742-5229 x108
Claudia@liveu.tv
Joss Armitage (In'tl)
+44-7979-908-547
joss@jumppr.tv
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