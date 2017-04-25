Mohawk Industries опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2016 год

"2016 год стал рекордным для нашей компании, однако финансовые результаты - лишь один из критериев оценки нашего успеха, - отметил Джефф Лорбербаум (Jeff Lorberbaum), глава правления и главный исполнительный директор Mohawk. - На сегодняшний день, являясь крупнейшим в мире производителем напольных покрытий, мы также анализируем наши показатели с точки зрения значительного положительного влияния во всех аспектах нашего бизнеса. Наши стратегии обеспечения устойчивого развития отражают стремления компания и энтузиазм наших сотрудников. Мы продолжаем расширять границы самодостаточного развития с помощью инновационных продуктов и процессов, поскольку мы верим - и готовы вкладывать силы и средства, - в светлое будущее".

Только в одном 2016 году инициативы по оптимизации производственных процессов, доработке продукции и модернизации оборудования принесли Mohawk дополнительные $140 млн. "Масштабы такой экономии демонстрируют результаты сотен уникальных проектов, реализуемых в масштабах всего предприятия и в большинстве своем приносящих пользу экологии, - от внедрения сверхсовременного оборудования со сниженными показателями энергопотребления до оптимизации логистики с сокращением углеродных выбросов и безбумажных процессов продаж и административного управления, позволяющих экономить время и избавляться от ненужных объемов мусора", - добавил г-н Лорбербаум.

В отчете отмечается прогресс, достигнутый Mohawk в сфере корпоративной ответственности и устойчивого развития. Компания:

Перерабатывает 1,7 млрд фунтов (ок. 770 млн кг) отходов в год.

С 2015 года сократила потребление воды на 277 млн галлонов (больше 1 млрд л).

С 2010 года снизила интенсивность выбросов парниковых газов (GHG) на 12,8%, удельное энергопотребление - на 1,9% и водопотребление - на 35%,

Ежегодно перерабатывает 5,4 млрд пластиковых бутылок.

Использует 25 млн фунтов (11,3 млн кг) изношенных автомобильных шин для производства половиков.

Своими достижениями в сфере устойчивого развития компания Mohawk в значительной степени обязана непрерывному - и новаторскому, - процессу сокращения "экологического отпечатка" своей продукции и производственной деятельности. В отчете подробно описывается экологически безопасный подход к охлаждению воды на заводе по производству виниловых напольных покрытий Mohawk в Бельгии; практика завода ковровой плитки в Глазго (штат Вирджиния) по преодолению глобального кризиса опылителей; и технология мобильного устройства по рециклингу материалов, способного перерабатывать до 30 тонн отходов сырья в год, используемого на заводах керамической плитки в Теннесси, Алабаме и Техасе.

Авторы отчета также делают акцент на обширном портфеле продуктов Mohawk, возглавляющем отрасль с точки зрения природосберегающих технологий. Mohawk является крупнейшим в мире производителем керамической плитки и все 450 видов роскошной и прочной плитки компании - керамической, фарфоровой и мозаичной, - содержат переработанные отходы производства и потребления. Аналогичным образом, являясь крупнейшим производителем ламината в США и Европе, при изготовлении своей продукции Mohawk использует, в первую очередь, переработанное древесное волокно и стружку, получаемые из экологически безопасных источников. В сегменте коммерческих напольных покрытий Mohawk Group располагает крупнейшим в отрасли портфелем продуктов, не содержащих компонентов из Красного списка опасности.

Наиболее примечательные экологически безопасные решения в портфеле Mohawk:

Airo: Представленная в конце 2016 года новая категория эксклюзивных мягких напольных покрытий Mohawk с цельной подкладкой практически полностью производится из переработанного полиэстера и уже завоевывает награды за дизайн и инновационность. Airo снижает физическую нагрузку специалистов-монтажников, характеризуясь простотой и высокой скоростью установки, обеспечивает долгосрочное сохранение эксплуатационных характеристик для потребителей, вносит свой вклад в обустройство "здорового" дома и подлежит стопроцентной переработке по окончании жизненного цикла.

SmartStrand: Поскольку мягкие, стойкие в образованию пятен ковры SmartStrand изготавливаются из возобновляемых полимеров, на их производство затрачивается меньше энергоресурсов по сравнению с другими волокнами.

EverStrand: Mohawk является одним из крупнейших в стране переработчиков PET-бутылок из-под газированных напитков и воды, и миллиарды таких бутылок в конечном итоге оказываются в составе ковров EverStrand. Ковры EverStrand минимизируют потребность в ископаемом топливе и способствуют сокращению пластиковых отходов.

Moduleo: Ежегодно подразделение Mohawk по производству продукции из винила IVC перерабатывает до 20 000 тонн ПВХ-отходов - преобразуя их в подкладку для роскошной виниловой плитки класса "люкс" (LVT) Moduleo.

"Люди проводят около 90% своего времени в помещениях, и мы, как компания, обязаны сделать все возможное, чтобы наша продукция вносила вклад в создание здорового, продуктивного и вдохновляющего пространства, - заявил Джордж Бэнди (George Bandy), вице-президент Mohawk по вопросам устойчивого развития. - Непрерывная работа над самосовершенствованием служит значительной частью ДНК Mohawk. Эта концепция стимулирует создание революционных инноваций во всех пяти аспектах нашей деятельности: дизайне, инновациях, устойчивом развитии, проектных решениях и оптимизации производства. От нового проектно-конструкторского центра Light Lab Design Center на северо-западе штата Джорджия, получившего первый в штате сертификат Living Building Challenge Petal от Международного института "Живое будущее" (International Living Future Institute), до наших производственных предприятий по всему миру - мы полностью осознаем, что совершенству нет предела".

С отчетом об устойчивом развитии Mohawk за 2016 год можно ознакомиться только в режиме онлайн на веб-сайте www.mohawksustainability.com.

О компании Mohawk

Mohawk Industries - ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Pergo, Unilin и Quick-Step. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мелисса Стокс (Melissa Stocks), 678.499.8881, Melissa_Stocks@mohawkind.com