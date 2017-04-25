GAC Motor представляет шесть фирменных моделей на выставке Auto Shanghai 2017

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Экспозиция GAC Motor под тематическим названием «Ingenuity in Mind, Excellence in Pursuit (Изобретательность ума, стремление к высокому)» представлена в павильоне 2.1. 19 апреля компания представила на Auto Shanghai 2017 в общей сложности шесть новых моделей, включая новый пятиместный паркетник GS7, обновлённую версию GA8, гибридный седан GA3S PHEV, гибридный SUV GS4 PHEV, электромобиль GE3 и концепт-кар EnSpirit.

Модель GS7, разработанная на базе G-CPMA (кроссплатформенной модульной архитектуры) от GAC Motor и характеризующаяся выразительным и решительным дизайном, комфортным внутренним пространством, интеллектуальной развлекательной системой и надёжным управлением питанием, унаследовал превосходные «гены» семейства GAC Motor в качестве нового поколения сверхпопулярного паркетника.

Новейшая флагманская модель GAC Motor, GA8 2017, оснащена сверхсовременными интеллектуальными технологиями, удовлетворяющими все потребности водителей и пассажиров в комфортном, мощном и экологически безопасном транспортном средстве.

Автопроизводитель также открывает новые горизонты в отрасли автомобилей, функционирующих на инновационных источниках энергии. Представив первый электромобиль GE3 на Международном североамериканском автосалоне-2017 (NAIAS) в январе этого года, GAC Motor презентует новый гибридный седан GA3S PHEV и SUV GS4 PHEV в ходе текущей сессии Auto Shanghai.

Демонстрируя превосходные эксплуатационные характеристики, GA3S PHEV оснащён передовым двигателем цикла Аткинсона 1.5ATK и электромеханическим сцеплением G-MC, позволяющими водителю переключаться между тремя режимами: электро, увеличение дальности поездки и гибридный.

«После большой презентации на Auto Shanghai я уверен в высокой результативности GAC Motor на глобальном рынке и надеюсь, что нам удастся найти больше возможностей для продуктов компании на нашем рынке», - отметил дистрибьютор из Бахрейна г-н Барир.

Он также добавил, что 22 апреля принял участие в первой международной дистрибьюторской конференции GAC Motor в Ханчжоу, в ходе которой все мировые поставщики и дистрибьюторы компании обсудили будущее развитие GAC Motor и тенденции автоиндустрии.

На протяжении следующих пяти лет компания планирует представить семь автомобилей, функционирующих на новых источниках энергии, при поддержке активных технологических разработок и комплексного плана развития GAC Motor.

Для обеспечения высокого качества своих автомобилей компания установила стратегические партнёрские отношения с десятью ведущими автопоставщиками мира, включая Aisin Seiki, Michelin, Continental и Faurecia, подписав соответствующие соглашения 19 апреля в ходе Auto Shanghai. Это сотрудничество поможет компании сохранить гораздо более низкий процент бракованных компонентов по сравнению во средним по отрасли, обойдя многие ведущие совместные бренды.

«Опираясь на собственный НИИ автомобилестроения, компания GAC Motor расширила свою глобальную сеть НИОКР, поддерживаемую корпоративным технологическим центром, сотрудничеством с ведущими мировыми поставщиками и исследовательскими учреждениями, - прокомментировал Юй Цзюнь (Yu Jun), генеральный директор GAC Motor. - Мы надеемся достичь показателя продаж в 500 000 автомобилей в 2017 году и 1 000 000 авто к 2020 году, а здравый смысл и неустанные усилия позволят нам и дальше предоставлять глобальным потребителям ценные и высококачественные продукты».

В 2016 году GAC Motor продажа более 380 000 автомобилей по всему миру - на 96 процентов больше по сравнению с предшествующим годом, - став самым быстро растущим автопроизводителем Китая. За первый квартал 2017 года компания продажа 121 665 автомобилей всех линеек, что на 68,4 процента больше, чем в прошлом году. GAC Motor планирует осуществить официальный выход на рынок США не позднее 2019 года.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских брендов в течение четырёх лет подряд.

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