Plintron выходит на телекоммуникационный рынок Южной Америки стоимостью более $60 млрд

СИНГАПУР (SINGAPORE) и САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), April 26, 2017/PRNewswire/. Компания Plintron, крупнейший в мире международный провайдер/агрегатор мобильной виртуальной сети (MVNE/MVNA), объявила о выходе на новый региональный рынок, позволяющий расширить присутствие компании на всех шести континентах, начиная с запуска коммерческих операций в Бразилии. Этот шаг доказывает, что Plintron в глобальных масштабах является предпочтительным партнером для сегмента MVNO как с точки зрения телекоммуникационных операторов, так и брендов MVNO.

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С момента одобрения запуска MVNO после обнародования нормативных актов 2010 года Бразилия является рынком с самым большим потенциалом для развития MVNO. Страна с населением свыше 200 млн. человек демонстрирует обширные перспективы, что выражается в двухзначных цифрах показателя годовых темпов роста.

По случаю запуска г-н Мохан Кумар Сударам, соучредитель и глава правления Plinton Group, отметил: "Мы очень рады заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Surf Telecom для запуска MVNA-сервисов в Бразилии. Первый бренд Correios Cellular Services уже коммерчески доступен. Мы уверены, что с помощью проверенных и надежных сервисов облачной коммуникации от Plintron, Correios Cellular и другие MVNO-бренды смогут эффективно использовать наше комплексное телекоммуникационное решение в сочетании с нашим собственным радиоохватом LTE+ для реализации собственных планов развития".

Компания Plinton в очередной раз продемонстрировала свою способность предоставления безупречных сервисов на любом рынке мира. Компания гордится своим потенциалом создания индивидуальных решений, отвечающих уникальным требованиям каждой конкретной страны, включая нормативные требования в сфере переносимости мобильных номеров, законного перехвата информации и обязательной регистрации абонентов. Кроме того, предлагаемое Plintron решение способно удовлетворять сотни региональных нормативных условий, связанных с ISUP, SCCP, CAMEL, MAP и TAX. Располагая доказанной компетенцией в сфере взаимосвязи с более чем 30 MNO по всему миру, Plintron способна интегрировать свои решения с телекоммуникационными поставщиками на любом рынке.

Г-н Йон Морейра да Сильва (Yon Moreira da Silva) [http://relationshipscience.com/yon-moreira-da-silva-jr-p4586641 ], главный исполнительный директор бразильского партнера Plintron компании Surf Telecom отметил: "Запуск сервисов Correios Cellular требовал наличия гибкой телекоммуникационной сети, а также обширного опыта в сфере международной интеграции со сложными сетями и создания многочисленных MVNO-брендов. Plintron является мировым лидером, удоволетворяющим потребности нашего бизнеса в качестве стратегического партнера. Мы предполагаем, что к концу 2017 года сервисы Correios Cellular будут предоставляться абонентам в более чем 3 600 районах посредством 12 400 точек продаж по всей Бразилии".

Компания Plintron вывела свои сервисы облачной коммуникации на бразильский рынок. Располагая комплексным набором базовых сетевых элементов, включая решения 4G и Multi IMSI, а также самым широким диапазоном вспомогательных приложений для поддержки бизнеса и эксплуатационного обслуживания, Plintron смогла в кратчайшие сроки внедрить свои сервисы и обеспечить беспроблемный запуск Correios Cellular.

"Гарантируя соблюдение требований бразильского регулятора ANATEL, а также адаптируясь к уникальным характеристикам Correios Cellular, наши облачные коммуникационные сервисы представляют собой инновационное и удобное предложение для абонентов, включающее популярное приложение WhatsApp. Запуск этих сервисов демонстрирует способность Plintron преодолевать любые барьеры и пополняет наш рекордный перечень из более чем 80 запусков MVNO с соблюдением нормативных требований 25 стран мира", - заявила г-жа Субхашри Радхакришнан (Subhashree Radhakrishnan), соучредитель и заместитель главы правления Plintron Group.

Plintron является платиновым спонсором Мирового конегресса MVNO, проходящего 24-27 апреля 2017 года на территории Palais des Congres, Акрополис, Ницца, Франция. Приглашаем глобальные и инновационные MVNО посетить нашу компанию или обращаться к нам по электронной почте marketing@plintron.com для обсуждения способов, которыми наша компания может стимулировать успех своих партнеров.

О компании Plintron

Plintron является глобальным лидером в сфере решений для облачных коммуникаций и располагает самым внушительным в телекоммуникационной отрасли списком запусков сервисов в категориях MNO, MVNO и корпоративном секторе. Девять лет стремительного развития обеспечили компании лидерские позиции в телекоммуникационной индустрии. Демонстрируя самое широкое присутствие в данном бизнес-сегменте, Plintron использует свою международную сеть для того, чтобы оставаться в авангарде.

Ключевыми факторами глобального успеха компании являются приверженность высоким стандартам профессиональной деятельности, ориентированность на потребности клиентов, акцент на качестве, гибкость и заинтересованность в своем деле. Компания непрерывно прилагает усилия для повышения собственной ценности и разработки инновационных решений.

Штат Plintron насчитывает более 1 000 сотрудников, работающих в 25 странах мира. Компания располагает круглосуточным центром глобальной технологической поддержки в Индии. Другие региональные коммерческие и обслуживающие подразделения Plintron функционируют в Лондоне (Великобритания), Сиднее (Австралия), Сиэттле (США), Сан-Паулу (Бразилия) и Сингапуре (Азия).

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.plintron.com.

О компании EUTV

EUTV Brazil - передовой инновационный провайдер телекоммуникационных услуг. Компания основана специалистами телекоммуникационной отрасли, занимавшими руководяшие посты в самых престижных компаниях мира. EUTV получила сертификат Tier 1 от местного регулятора Anatel, позволяющий компании предоставлять мобильные сервисы форматов 4G, 3G, 2G и IoT по всей стране. Собственный бренд компании Surf Telecom, обслуживает клиентов из корпоративного, правительственного секторов, а также молодые бренды MVNO.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.eutv.com.br.

Для получения подробной информации обращайтесь:

Шренивас В (Sreenivas V)

Департамент корпоративного маркетинга

+91-8754595584

marketing@plintron.com

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