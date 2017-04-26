Trina Solar заключила контракт на поставку двусторонних PERC-модулей "DUOMAX twin"

Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунахСпорт 26 апреля, 11:30
Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 26 апреля, 11:27
Корпоративные волонтеры расширяют спектр своей деятельностиСоциальная ответственность 26 апреля, 11:22
Инноваторов образования объединили в единую сетьСоциальная ответственность 26 апреля, 11:13
Эксперты разработали проект стратегии развития экспорта ж/д машиностроенияТранспорт 26 апреля, 11:05
"Галс-Девелопмент" приступил к монолитным работам по надземной части ЖК "Достояние"Новости партнеров 26 апреля, 11:03
Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразияСоциальная ответственность 26 апреля, 10:57
Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурораПолитика 26 апреля, 10:43
Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕСпорт 26 апреля, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН (BEIJING), 26 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Trina Solar Limited ("Trina Solar" или "Компания"), мировой лидер в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов, сообщила о заключении контракта на поставку модулей мощностью 20 МВт. Контракт предполагает поставку недавно представленных двусторонних модулей DUOMAX twin, разработанных с применением технологий двуслойного стекла и PERC.
По условиям соглашения компания Trina Solar осуществляет поставку продуктов DUOMAX twin (72 элемента) общей мощностью 20 МВт с выходной мощностью 340-350 Вт для проекта в Голмуде (пров. Цинхай) ("Проект"). Поставка была осуществлена 20 апреля 2017 года.
DUOMAX twin представляет собой новейшую инновацию Trina Solar, сочетающую в себе технологию двусторонних высокопроизводительных монокристаллических PERC-модулей и использование двухслойного стекла, что эффективно повышает генерирующую способность системы. Электричество, генерируемое тыльной стороной модуля, на 25% повышает общий объем энергогенерации системы в самых разнообразных условиях эксплуатации. Более того, модули DUOMAX twin имеют очень обширную сферу применения и могут использоваться в проектах создания крупномасштабных электростанций, сельском хозяйстве, при строительстве рыбоводческих хозяйств с применением солнечной энергии и т.д. Особенно эффективны эти продукты при применении с высокими показателями диффузного отражения света - например, в пустынных и песчаных районах, на поверхности воды, в околополярных и снежных районах, а также в качестве барьерных ограждений на скоростных автомагистралях.
Данный проект реализуется в песчаном районе с интенсивным диффузным отражением света, что представляет собой идеальные условия для использования DUOMAX twin. Кроме прямого излучения, поглощаемого фронтальной стороной модуля, тыльная сторона принимает на себя свет, отражаемый от поверхности земли, и рассеянное излучение из воздуха. Проект также будет оснащен отслеживателем, позволяющим тыльной стороне модуля DUOMAX twin улавливать еще больше солнечной энергии посредством перемещения по устройству.
Инь Жунфан (Yin Rongfang), вице-президент Trina Solar и руководитель департамента международных продаж и маркетинга, отметил: "Это первый заказ на модули DUOMAX twin, полученный нами с момента выпуска продуктов на рынок в конце марта этого года, и мы хотим поблагодарить наших клиентов за высокое признание наших разработок. Текущий год представляет собой этап рыночного продвижения DUOMAX twin и объемы продаж будут стабильно возрастать. Мы уже получаем новые заказы из самых разных уголков земного шара. В будущем мы продолжим прилагать усилия для создания технологических инноваций и предоставлять дополнительную реальную ценность с точки зрения LCOE нашим стратегическим партнерам по всему миру".
Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лина СЯ (Lina XIA), +86-159-6125-5126, lina.xia@trinasolar.com