Trina Solar заключила контракт на поставку двусторонних PERC-модулей "DUOMAX twin"

По условиям соглашения компания Trina Solar осуществляет поставку продуктов DUOMAX twin (72 элемента) общей мощностью 20 МВт с выходной мощностью 340-350 Вт для проекта в Голмуде (пров. Цинхай) ("Проект"). Поставка была осуществлена 20 апреля 2017 года.

DUOMAX twin представляет собой новейшую инновацию Trina Solar, сочетающую в себе технологию двусторонних высокопроизводительных монокристаллических PERC-модулей и использование двухслойного стекла, что эффективно повышает генерирующую способность системы. Электричество, генерируемое тыльной стороной модуля, на 25% повышает общий объем энергогенерации системы в самых разнообразных условиях эксплуатации. Более того, модули DUOMAX twin имеют очень обширную сферу применения и могут использоваться в проектах создания крупномасштабных электростанций, сельском хозяйстве, при строительстве рыбоводческих хозяйств с применением солнечной энергии и т.д. Особенно эффективны эти продукты при применении с высокими показателями диффузного отражения света - например, в пустынных и песчаных районах, на поверхности воды, в околополярных и снежных районах, а также в качестве барьерных ограждений на скоростных автомагистралях.

Данный проект реализуется в песчаном районе с интенсивным диффузным отражением света, что представляет собой идеальные условия для использования DUOMAX twin. Кроме прямого излучения, поглощаемого фронтальной стороной модуля, тыльная сторона принимает на себя свет, отражаемый от поверхности земли, и рассеянное излучение из воздуха. Проект также будет оснащен отслеживателем, позволяющим тыльной стороне модуля DUOMAX twin улавливать еще больше солнечной энергии посредством перемещения по устройству.

Инь Жунфан (Yin Rongfang), вице-президент Trina Solar и руководитель департамента международных продаж и маркетинга, отметил: "Это первый заказ на модули DUOMAX twin, полученный нами с момента выпуска продуктов на рынок в конце марта этого года, и мы хотим поблагодарить наших клиентов за высокое признание наших разработок. Текущий год представляет собой этап рыночного продвижения DUOMAX twin и объемы продаж будут стабильно возрастать. Мы уже получаем новые заказы из самых разных уголков земного шара. В будущем мы продолжим прилагать усилия для создания технологических инноваций и предоставлять дополнительную реальную ценность с точки зрения LCOE нашим стратегическим партнерам по всему миру".

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лина СЯ (Lina XIA), +86-159-6125-5126, lina.xia@trinasolar.com