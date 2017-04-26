Airbitz предоставляет возможности покупки/продажи биткойн в Европе

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САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 26 апреля 2017 г. /PRNewswire/. Airbitz Inc., ведущая компания, специализирующаяся на обслуживании биткойн-кошельков и безопасности данных, сегодня сообщила о заключении партнерского соглашения с Bity - швейцарской биржей биткойн, - в результате которого пользователи получат возможность покупать и продавать криптовалюту за евро и швейцарские франки. Bity станет плагином в составе кошелька Airbitz Wallet, что позволит пользователям Airbitz покупать и продавать биткойн за евро и швейцарские франци. Ранее компания Airbitz предоставляла такие возможности только пользователям, имеющим счета в американских банках, но новый плагин открывает аналогичные опции перед владельцами счетов в банках Европы - отныне они могут с легкостью, дешево и безопасно покупать криптовалюту посредством Airbitz Wallet.
Это лишь одна из множества возможностей нашего электронного кошелька, позволяющая заглянуть в будущее денежной системы. Деятельность Airbitz ориентирована на превращении биткойн в реальную, практически используемую валюту для миллиардов пользователей по всему земному шару. Мы планируем со временем расширять спектр плагинов для купли/продажи криптовалюты с использованием других валют и в других регионах мира, в зависимости от потребностей и ресурсов рынка.
Мы рады стать партнерами с отличной электронной биржей Bity и с нетерпением ждем возможности помочь пользователям в Европе начать взаимодействие с биткойн и другими цифровыми активами.
Airbitz представляет собой платформу обеспечения безопасности данных и мобильный биткойн-кошелек, число пользователей которого превышает 100 000 человек. Деятельность Airbitz ориентирована на обеспечении простоты в использовании и безопасности блокчейн-сервисов и децентрализованных приложений с целью прокладки пути к массовому внедрению Edge Security Platform. Специалисты Airbitz работают над разработкой платформы Edge Security Platform с самого основания компании в 2014 году, а мобильное приложение Airbitz, знакомое многим пользователям биткойн, представляет собой первую проверенную программу в составе этой платформы. С момента запуска Edge Security SDK в первом квартале 2016 года в магазинах iOS и Android появилось множество приложений, использующих Airbitz Edge Security.
Bity - швейцарская биржа криптовалют, позволяющая своим пользователям продавать и покупать биткойн (bitcoin), эфир (ether) и токены репутации (rep) за евро и швейцарские франки. Bity располагает сетью банкоматов биткойн по всей территории Швейцарии.
Для получения дополнительной информации относительно данного пресс-релиза обращайтесь:
Бретт Мэверик Мьюссер (Brett Maverick Musser)
brett@airbitz.co
Airbitz Inc.
+1.844.928.9744
info@airbitz.co
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