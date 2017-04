Supermicro оптимизирует сетевые возможности конвергированных центров данных

Сетевые модули Supermicro обеспечивают широкополосную передачу данных для высокопроизводительных серверов и хранилищ информации в самой требовательной среде центров данных, НРС, облачных систем, Web2.0, машинного обучения и больших данных. Кластеризованные базы данных, веб-инфраструктура и высокочастотный трейдинг - вот лишь несколько сфер применения новых передовых решений Supermicro, в которых они помогают достигать значительного повышения пропускной способности и сокращения времени задержки, результатом чего становится ускорение процесса доступа, реагирование в режиме реального времени и усовершенствование виртуализации.

Весь спектр интерфейсных решений 25 Гб/с и 100 Гб/с от Supermicro :

https://www.supermicro.com/products/accessories/index.cfm?Type=20

Сетевые решения 25/100 Гб/с от компании Supermicro представляют собой высокопроизводительные и эффективные сетевые фабрики, охватывающие широкий спектр продуктов, оптимизированных под нужды конкретных приложений. Эти интерфейсы предоставляют пользователям альтернативные варианты сетевого взаимодействия, оптимизированные под их нужды и центры обработки данных. Карты серий AOC-S Standard LP предназначены для любых серверов Supermicro с расширительными слотами PCI-E x8 (для 25 Гб) или PCI-E x16 (для 100G). Дополнительная плата AOC-C MicroLP оптимизирована под высокоплотные серверы Supermicro FatTwin™ и MicroCloud SuperServer. Линейка гибких, рентабельных встраиваемых SIOM-карт 25/100 Гб/с Supermicro AOC-M поддерживает Supermicro TwinPro™, BigTwin™, Simply Double и 45/60/90-отсековые хранилища SuperStorage с верхней загрузкой, а также 7U 8-ходовой SuperServer. Серия Supermicro Ultra использует линейку встраиваемых райзер-карт AOC-U. Эти модули 25 Гб и 100 Гб полностью совместимы с коммутационными продуктами Supermicro и другими отраслевыми аналогами.

МОДУЛЬ 25/100 ГБ ТИП ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙС ПОРТЫ КОНТРОЛЛЕР ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕРВЕРЫ

SUPERMICRO

AOC-SHFI-i1C СТАНДАРТНЫЙ LP OMNI-PATH 100 ГБ/С PCI-E 3.0 X16 1 QSFP28 INTEL ВСЕ СЕРВЕРЫ С PCI-E 3.0 X16 AOC-MHFI-i1C/M ВСТРАИВАЕМЫЙ OMNI-PATH 100 ГБ/С PCI-E 3.0 X16 1 QSFP28 INTEL BIGTWIN, TWINPRO, SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-S100G-m2C СТАНДАРТНЫЙ LP ДВУХПОРТОВЫЙ 100GBE PCI-E 3.0 X16 2 QSFP28 MELLANOX ВСЕ СЕРВЕРЫ С PCI-E 3.0 X8 AOC-S25G-b2S СТАНДАРТНЫЙ LP ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X8 2 SFP28 BROADCOM ВСЕ СЕРВЕРЫ С PCI-E X8 AOC-S25G-m2S СТАНДАРТНЫЙ LP ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X8 2 SFP28 MELLANOX ВСЕ СЕРВЕРЫ С PCI-E 3.0 X8 AOC-S25G-i2S СТАНДАРТНЫЙ LP ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X8 2 SFP28 INTEL ВСЕ СЕРВЕРЫ С PCI-E 3.0 X8 AOC-C25G-m1S MICROLP ОДНОПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X8 1 SFP28 MELLANOX FATTWIN, MICROCLOUD AOC-MH25G-m2S2T/M ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X16 2 SFP28 MELLANOX BIGTWIN, TWINPRO, SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-M25G-m4S/M ВСТРАИВАЕМЫЙ ЧЕТЫРЕ ПОРТА 25GBE PCI-E 3.0 X16 4 SFP28 MELLANOX BIGTWIN, TWINPRO, SUPERSTORAGE, 8-WAY AOC-URN4-m2TS ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBBE PCI-E 3.0 X16 2 SFP28 MELLANOX 1U ULTRA AOC-URN4-i2TS ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBE PCI-E 3.0 X8 2 SFP28 INTEL 1U ULTRA AOC-2UR68-m2TS ВСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХПОРТОВЫЙ 25GBBE PCI-E 3.0 X8 2 SFP28 MELLANOX 2U ULTRA

Ethernet-модули 25/100 Гб от Supermicro

«С полосой пропускания, в 2,5 раза больше чем 10G, на половину дешевле по сравнению с 40G, оснащаемые технологией удалённого прямого доступа к памяти для сокращения времени задержки и нисходящей совместимости с коммутаторами 10G, передовые решения 25GbE, которые Supermicro предлагает своим клиентам, обеспечивают высочайшую гибкость и потенциал для дальнейшего развития, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Мы уверены, что 100G с простым путём перехода от 25G представляет собой естественный следующий шаг на пути эволюции современных высокопроизводительных конвергированных серверов/хранилищ для центров обработки данных наших клиентов, сталкивающихся с постоянно растущими потребностями своих систем ввода/вывода информации».

Двух- и однопортовые модули с поддержкой

стандартной карты AOC-SHFI-i1C Omni-Path 100 Гб/с

Эта карта, разработанная специально для высокопроизводительных вычислений, характеризуется оптимизированной конструкцией «on-load» и автоматически масштабирует производительность коммутационных систем путём повышения числа серверных ядер. Подобная способность делает эти адаптеры идеальными для сегодняшних постоянно растущих рабочих нагрузок со скоростью связи 100 Гб/с, одинарным коннектором QSFP28, слотом PCI-E 3.0 x16 и стандартным низкопрофильным форм-фактором.

SIOM-карта AOC-MHFI-i1C/M Onboard Omni-Path

Карта, разработанная специально для высокопроизводительных вычислений с использованием Intel® OP HFI ASIC, обеспечивает скорость связи на уровне 100 Гб/с для серверов Supermicro, поддерживающих интерфейс SIOM.

Стандартная карта AOC-S100G-m2C

Эта карта обеспечивает возможность сетевого взаимодействия посредством двух портов QSFP+ в низкопрофильном, укороченом стандартном форм-факторе со слотом PCI-E 3.0 x16. Используя чипсет Mellanox ConnectX®-4 EN с такими опциями, как VXLAN и NVGRE, эта карта гарантирует гибкость сети и большую пропускную способность с разгрузкой специфического аппаратного обеспечения для виртуализации ввода/вывода, а также эффективно оптимизирует требования виртуализированной инфраструктуры центра данных или облачной системы к ширине полосы пропускания.

Четырёх-, двух- и однопортовые модули с поддержкой

стандартной карты AOC-S25G-b2S 25 Гб/с

Карта, созданная на базе чипсета Broadcom® BCM57414 с такими опциями, как RDMA, NPAR, VXLAN и NVGRE, нисходяще совместима с сетями 10GbE и представляет собой самый рентабельный вариант модернизации от 10GbE к 25GbE в центрах данных и облачных системах.

Стандартная карта AOC-S25G-m2S

Эта карта представляет собой двухпортовый контроллер 25GbE, который может использоваться в любом сервере Supermicrо посредством расширительного слота PCI-E 3.0 x8. Плата, созданная на базе чипсета Mellanox ConnectX®-4 Lx EN с такими опциями, как RDMA и RoCE, нисходяще совместима с сетями 10GbE и удовлетворяет потребности виртуализированной инфраструктуры к ширине полосы пропускания.

Стандартная карта AOC-S25G-i2S

Эта карта реализована на базе Intel® XXV710. Карта полностью совместима с существующими сетевыми инфраструктурами 10GbE, но повышает из пропускную способность в два раза. Ширина полосы пропускания 25GbE обеспечивает быстрое развёртывание сети в гибкой среде центров обработки данных.

Карта AOC-C25G-m1S MicroLP

Карта создана на базе контроллера Mellanox® ConnectX-4 Lx EN. Решение предназначено для серверов линеек Supermicro MicroCloud и Twin, характеризующихся высокой плотностью данных.

Встраиваемая SIOM-карта AOC-MH25G-m2S2T/M

Запатентованная карта SIOM (Supermicro I/O module (модуль ввода/вывода Supermicro) создана на базе Mellanox ConnectX®-4 Lx EN и оптимизирована под нужды серверов SuperServer c поддержкой SIOM. Решение отлично подходит для продуктов Supermicro BigTwin, TwinPro и SuperStorage.

Встраиваемая SIOM-карта AOC-M25G-m4S/M

Один из самых многофункциональных контроллеров 25GbE на рынке. Карта, созданная на базе Mellanox ConnectX®-4 Lx EN, с четырьмя портами 25GbE SFP28 в малом форм-факторе SIOM, обеспечивает высокую плотность данных, производительность и функциональность. Решение отлично подходит для продуктов Supermicro BigTwin, TwinPro и SuperStorage.

Встраиваемая райзер-карта AOC-URN4-m2TS 1U Ultra

Встраиваемый райзер 1U Ultra на базе Mellanox ConnectX-4 Lx EN с 2 портами и 2 SFP28

Встраиваемая райзер-карта AOC-URN4-i2TS 1U Ultra

Встраиваемый райзер 1U Ultra на базе Intel XXV710, с 2 портами и 2 SFP28

Встраиваемая райзер-карта AOC-2UR68-m2TS 2U Ultra

Встраиваемый райзер 2U Ultra на базе Mellanox ConnectX-4 Lx EN с 2 портами и 2 SFP28

