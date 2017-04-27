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Инновационная жидкокристаллическая технология придает экранам твердость сапфира

Пресс-релизы
27 апреля, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЦЮРИХ, April 26, 2017/PRNewswire/. На смену классическим пленкам для защиты экранов приходит Liquid Glass. Жидкое стекло, наносимое с помощью ткани, в течение нескольких минут образует сверхпрочное нанопокрытие, обеспечивающее защиту дисплеев и других стеклянных поверхностей ― от смартфонов, планшетов и ноутбуков до объективов камер и стекол наручных часов ― не только от царапин, но и от следов, оставляемых пальцами рук, существенно снижая их видимость.  

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494243/Liquid_Glass_Screen_Protector.jpg )

Те времена, когда наклеивание пленок для защиты экрана сопровождалось многочисленными пузырями, следами клея, изменением тактильных свойств и негативным влиянием на качество изображения, уходят в прошлое. При использовании инновационной жидкокристаллической технологии Liquid Glass на поверхность экрана наносится сверхпрочный и высокопрозрачный слой стекла, толщина которого измеряется нанометровыми порядками.

Набор Peach Liquid Glass Screen Protector содержит все необходимые компоненты и предельно прост в использовании. После тщательной очистки экрана с помощью специальной протирочной ткани следует равномерно нанести Liquid Glass на его поверхность через герметизирующую ткань, также включенную в комплект, и по истечении 10 минут, требующихся для высыхания покрытия, отполировать его прилагаемой салфеткой из микрофибры. Спустя примерно 30 минут, когда защитный слой становится достаточно твердым, устройством можно снова пользоваться. Однако для окончательного затвердевания требуется около 10 часов.

В результате образуется невидимый водоотталкивающий защитный слой твердостью 9H (по международной шкале Мооса), который надежно предохраняет экран от любых царапин (например, оставляемых такими металлическими предметами как ключи или монеты). Значение стойкости к царапинам 9H соответствует сапфиру, который по 10-ступенчатой шкале твердости уступает только алмазу. Кроме того, защитный слой обладает биостатическими свойствами и замедляет рост бактерий более чем на 99%. Видимость отпечатков пальцев также снижается за счет "эффекта лотоса". Согласно результатам практических испытаний, прочность защитного слоя сохраняется в течение 12 месяцев или 200 тысяч стираний.

Набор Peach Liquid Glass Screen Protector Kit PA109 уже поступил в продажу.

Более подробная информация: http://www.peach.info

― Перекрестная ссылка: изображение доступно на сайте AP Images (http://www.apimages.com ) ―

Контакты для прессы: Thorsten Prée (Торстен Прее), тел.: +41-1-787-68-30, факс: +41-1-787-68-50, эл. почта: t.pree@peach.info

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494243/Liquid_Glass_Screen_Protector.jpg Source: 3T Supplies AG 

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