Thuraya дебютирует с системой бортовой связи

ДУБАЙ, ОАЭ, April 26, 2017/PRNewswire/. Thuraya Telecommunications Company сообщила о запуске Thuraya AERO - спутникового коммуникационного сервиса, предоставляющего возможности доступа к интернету, совершения голосовых вызовов, отправки текстовых сообщений и использования приложений высокоскоростной передачи данных на борту малых и средних самолетов.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405132LOGO )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/493930/Thuraya_Satellite.jpg )

Решение Thuraya Aero, разработанное в сотрудничестве с Aero Group, консорциума глобальных новаторов в сфере технологий и сервисов - Cobham, SCOTTY Group и SRT Wireless, - для нужд малой и средней авиации, подходит как для самолетов, так и для вертолетов, а также для любых других воздушных платформ, выполняющих полеты за пределами прямой видимости.

Thuraya Aero обеспечивает работу приложений, требующих бортовой передачи данных в режиме реального времени - например, поисково-спасательных операций (SAR), ISR, телемедицины, военных операций, "офисов-в-небе" и пограничного контроля. Уникальные возможности системы позволяют Thuraya предоставлять сервисы широкому спектру рыночных сегментов, включая правительственный, оборонный, корпоративный и службы чрезвычайных ситуаций.

Ахмед Аль-Шамси (Ahmed Al Shamsi), исполняющий обязанности генерального директора Thuraya, отметил, что запуск Thuraya Aero является первым важным шагом на пути к реализации стратегии компании, направленной на расширение своего присутствия в авиационном секторе с целью повышения эффективности до беспрецедентного уровня. Подобный подход является вполне понятным и очевидным для компаний в самых разнообразных секторах промышленности и экономики, и на сегодняшний день Aero занимает устойчивую позицию, позволяющую ей помогать развитию авиационного сектора. Благодаря минимальным затратам на установку и простому преобразованию существующих систем L-диапазона, Thuraya Aero способна стать привлекательной альтернативой любым решениям, имеющимся сегодня на рынке.

Сервис, созданный для работы на IP-скоростях до 444 Кб/сек. при одноканальной конфигурации и до 700 Кб/сек. в двухканальной системе, Thuraya Aero поставляется со встроенной опцией передачи видео, обеспечивающей возможность потоковой трансляции видео в режиме реального времени с помощью бортовых HD-камер. Эта функция делает решение подходящим для самолетов ISR и SAR, а также других воздушных платформ. Спутниковая технология L-диапазона Thuraya является оптимальным вариантом для воздушных платформ, осуществляющих полеты на средней и малой высоте, поскольку в этом случае процесс передачи данных не подвержен влиянию погодных условий.

С точки зрения бизнес-авиации Thuraya Aero предоставляет доступные варианты бортовой связи VIP-класса. В полете руководители компаний могут совершать звонки по своим смартфонам; отправлять и получать текстовые сообщения; проверять электронную почту и выходить в Интернет посредством любого мобильного устройства и даже проводить видеоконференции.

Манфред Шеринг (Manfred Scheiring), главный исполнительный директор компании smp aviation, отметил: "Посредством партнерства с Thuraya мы имеем возможность предоставлять услуги бортовой спутниковой связи в надежной и гибкой сети, обеспечивая значительную экономию операционных затрат, а также доступные и обоснованные тарифы. Мы будем предлагать своим клиентам обширный спектр тарифных планов, а также круглосуточные "горячие линии" клиентской поддержки. В состав бортовой системы будет входить все необходимое аппаратное и программное обеспечение, а также услуги профессиональных региональных сервисных партнеров на каждом рынке".

Систему Thuraya Aero можно с легкостью установить на борту любого самолета. Аппаратные и программные компоненты для коммуникации со спутниковыми системами Thuraya разработаны при участии известных поставщиков авиационных решений, уже получивших все необходимые одобрения для реализации своих высококлассных продуктов на авиационном рынке.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/493930/Thuraya_Satellite.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160907/405132LOGO Source: Thuraya Satellite Telecommunications Company

Рим Садек (Rim Sadek), rim.sadek@thuraya.com, +971-44488863