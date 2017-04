Бренд MAKE UP FOR EVER и певица KEHLANI анонсируют сотрудничество

ПАРИЖ, April 28, 2017/PRNewswire/. @makeupforeverofficial @kehlani #makeupforever #performincolor #athleisure

Известный бренд декоративной косметики MAKE UP FOR EVER и восходящая звезда "r&b" Кейлани (KEHLANI) анонсируют сотрудничество в рамках запуска двух новых средств для глаз из водостойкой линии AQUA. Кремовые тени для век AQUA XL COLOR PAINT и подводка глаз AQUA XL INK LINER поступят в продажу по всему миру в мае текущего года.

Посмотреть видеоролик можно здесь: https://youtu.be/3NoF428Jlf8

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8062351-make-up-for-ever-kehlani-launch-aqua-xl

В рамках коллаборации профессионального бренда MAKE UP FOR EVER и r&b певицы KEHLANI марка представляет два новых продукта из линии AQUA XL, а также поддерживает и сопровождает KEHLANI в ее турне, съемках музыкальных клипах и фотосессиях. В 2017 года KEHLANI станет лицом рекламной кампании запуска AQUA XL.

"Косметика MAKE UP FOR EVER дает мне уверенность в себе на сцене потому что я выгляжу хорошо и естественно, а значит, могу быть уверенной в себе и наслаждаться жизнью. А еще я знаю, что косметика MAKE UP FOR EVER не размазывается во время моих выступлений, обладает супер стойким эффектом и мне не надо волноваться о том, что происходит с моим макияжем, - рассказывает KEHLANI. - Я очень горжусь тем, что являюсь частью команды MAKE UP FOR EVER. Это мое первое творческое сотрудничество с известным косметическим брендом, и я счастлива находиться среди этих замечательных людей, которые ежедневно вдохновляют меня своей любовью к искусству макияжа и этой великолепной марке".

Бренд MAKE UP FOR EVER, вдохновляемый талантами артистов на сцене и визажистами на бекстейдж с момента своего основания в 1984 году, разрабатывает продукты, отвечающие всем запросам профессиональной аудитории, и новые средства из линии AQUA XL не являются исключением. Франшиза AQUA XL, известная своей сверхдлительной стойкостью, сверхнасыщенными цветами и особой легкостью в нанесении, проходит испытания на сцене и в экстремальных условиях, что позволяет обеспечивать устойчивость продукта вплоть до момента его снятия. Новинки бренда - универсальные кремовые тени для век AQUA XL COLOR PAINT и подводка для глаз AQUA XL INK LINER - представляют широкую гамму оттенков, от ярких до нейтральных, насыщенных пигментами и обладающие 24-часовой стойкостью.

"Мы неизменно поддерживаем креативность и артистизм харизматичных исполнителей, обладающих яркой индивидуальностью", - говорит руководитель компании MAKE UP FOR EVER Николя Кордье (Nicolas Cordier). "KEHLANI олицетворяет бесстрашие своего поколения. Она идеальна для представления новых продуктов из линии AQUA XL с высокотехнологичной формулой, обеспечивающей стойкость в течение 24 часов".

Будучи одаренной танцовщицей с безграничной энергией и неоспоримым талантом, KEHLANI воплощает в себе всю яркость и смелость линии AQUA XL. Певица, дважды номинированная на премию GRAMMY(R), записала несколько композиций, получивших положительные отзывы критиков, включая "Gangsta", вошедшую в саундтрек-альбом к фильму "Отряд самоубийц" (Suicide Squad), а также "CRZY" и "You Should Be Here". Недавно KEHLANI с огромным успехом выпустила свой дебютный альбом SweetSexySavage. Бренд MAKE UP FOR EVER с радостью приветствует KEHLANI в числе участников проекта #iamanartist, призывающей людей по всему миру раскрывать свои внутренние творческие таланты, а также будет сопровождать ее во всех выступлениях и творческих проектах на протяжении всего года.

(*) В тесте приняли участие 22 женщины

