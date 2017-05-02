Avakian представляет вторую модель для женщин - Lady Concept

ЖЕНЕВА, May 2, 2017/PRNewswire/. В ходе эксклюзивного мероприятия, состоявшегося в рамках Cannes 2017, компания Avakian [http://www.avakian.com ] представила свою вторую женскую модель - Lady Concept. Вдохновением для этих часов, узнаваемых по характерной бочкообразной форме, послужила фирменная лимитированная коллекция для мужчин Concept One, выпущенная в честь 40-летнего юбилея бренда.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494798/Avakian_Lady_Concept.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494801/Avakian_Pink.jpg )

Представляя собой инкрустированную драгоценными камнями интерпретацию "бочки", Lady Concept служит воплощением стремления бренда раздвигать границы креативности и создавать превосходный креативный дизайн класса "люкс". Avakian придает резиновому ремешку своих часов новый гламурный образ с помощью первых в своем роде браслетов с жемчужной мозаичной структурой. Современная модель Lady Concept подойдет для любого случая и идеально сочетается с уточненными ювелирными изделиями бренда.

Украшенные алмазами в бриллиантовой огранке и другими драгоценными камнями, эти часы отличаются особой выразительностью и дерзостью, при этом элегантно воплощая в себе любовь своих создателей к ярким цветам. Lady Concept - яркий образчик изящества и элегантности, плавно переходящей от классики к стилю модерн.

Ободряемые успехом ювелирных часов Tzarina, созданных специально для женщин, мастера Avakian представили модель Lady Concept в качестве олицетворения уверенной роскоши. Вдохновленная образом свободной духом динамичной женщины, путешествующей по миру в поисках эксклюзивности, новая коллекция представляет собой серию весьма изысканных хронометров.

Идеальным дополнением к часам служит утонченный браслет из крокодиловой кожи или резины с жемчужной мозаичной текстурой (в восьми цветовых вариантах) и кварцевый механизм ETA 10 1/1-F05.111. Каждая искусно изготовленная модель является частью лимитированного выпуска.

Ссылка на пресс-релизы и дополнительные изображения, доступные для загрузки: https://tinyurl.com/l5hrlbp

О компании Avakian

Швейцарский ювелирный дом Avakian, основанный в 1969 году Эдмоном Авакяном, благодаря своему неизменному стремлению к превосходству, сумел завоевать репутацию создателя смелых дизайнов, сочетающих в себе драгоценные камни необычной формы с высокохудожественным мастерством. Дом активно сотрудничает с самыми гламурными актрисами мира. Фирменные комбинации движений и ярких красок делают Avakian одним из самых популярных брендов в мире "высокого" ювелирного дела.

Хайг Авакян (Haig Avakian), вице-президент компании, отмечает: "В основе этой коллекции лежит идея создания эксклюзивного хронометра Avakian, абсолютно современно, и при этом не чуждого классике, - дизайн которого идеально сочетался бы с нашими дерзкими ювелирными изделиями. Как и в случае с нашими украшениями, мы стремились сделать так, чтобы Lady Concept отлично смотрелись как в рабочей обстановке днем, так и на светском мероприятии вечером. Мы хотели создать узнаваемый аксессуар, который можно было бы непрерывно дорабатывать на протяжении нескольких следующих лет".

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Для получения дополнительной информации и изображений пишите по адресу электронной почты: rp@avakian.com или обращайтесь к Наде Каббани (Nada Kabbani): +41-22-716-15-00.

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494798/Avakian_Lady_Concept.jpg http://mma.prnewswire.com/media/494801/Avakian_Pink.jpg Source: Avakian