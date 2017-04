Olympus объявила о намерении приобрести Image Stream Medical, Inc.

СЕНТЕР-ВЭЛЛИ (CENTER VALLEY), Пенсильвания, 28 апреля 2017 г. /PRNewswire/. 28 апреля 2017 года компания Olympus Corporation of the Americas (OCA) со штаб-квартирой в Сентер-Вэлли (Пенсильвания) подписала окончательное соглашение о приобретении Image Stream Medical, Inc. - интегратора медицинских систем с головным офисом в Литлтоне (Массачусетс). Olympus является ведущим поставщиком прецизионных технологий, осуществляющий, в числе прочих ключевых направлений своей деятельности, разработку и создание инновационных решений для хирургических и других медицинских процедур. Сделка приобретения позволит обеим компаниям улучшить клинические результаты, сократить общие операционные расходы и повысить качество жизни пациентов.