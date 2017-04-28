Olympus объявила о намерении приобрести Image Stream Medical, Inc.

Технологии и "ноу-хау" Image Stream Medical сделали процесс интеграции сложных систем визуализации и терапии простым и интуитивно понятным для пользователей. Уникальная сфера компетенции Image Stream Medical охватывает глубокие познания в области решений для управления изображениями на базе IP, способность разрабатывать комплексные рабочие процессы для каждой клинической дисциплины, подход к базовым IT-технологиям, унифицирующий отдельные клинические сферы, обеспечивая комплексный доступ к критически важным данным и медиаресурсам в масштабах всего предприятия, а также обширный опыт использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при создании новых, ценных сервисов для учреждений здравоохранения.

"Мы рады приветствовать Image Stream Medical в семействе Olympus, - отметил Начо Абиа (Nacho Abia), президент и главный исполнительный директор ОСА. - Image Stream Medical является передовым интегратором, неизменно демонстрирующим рыночный рост, стимулируемый преимуществами его продукции и высоким профессионализмом. Это партнерство открывает перед нами отличную возможность оптимизировать непрерывный процесс медицинского обслуживания в масштабах всего учреждения здравоохранения. Мы уверены, что приобретение Image Stream Medical ускорит наш прогресс в достижении универсальных целей реформы здравоохранения и расширит наши возможности в сфере реализации основной задачи нашего предприятия - принесения пользы обществу путем обеспечения здоровой, безопасной и комфортной среды для жизни людей по всему миру".

"Компания Image Stream Medical была основана с целью решения ключевых клинических и хозяйственных проблем систем здравоохранения посредством упрощения сотрудничества между предприятиями, входящими в их состав. Устанавливая контакт между клиническими специалистами и необходимой им визуальной информацией вне зависимости от их места нахождения, мы помогаем командам медиков работать более эффективно, - прокомментировал Эдди Митчел (Eddie Mitchell), главный исполнительный директор Image Stream Medical. - Я очень рад сегодняшнему событию, позволяющему нам сделать шаг вперед на пути к присоединению к Olympus и реализации нашей концепции. Сочетание превосходных технологий визуализации и хирургических процессов Olympuc с инновационными и клиентоориентированными решениями нашей компании позволят нашим клиентам предоставлять своим пациентам повышенное качество медицинского обслуживания".

"Синергия между Olympus и Image Stream Medical поистине беспрецедентна, - заявил Тодд Усэн (Todd Usen), президент подразделения медицинских систем OCA. - Комбинация глобального присутствия, обширного опыта, инфраструктуры мирового класса и лидерских позиций Оlympus на рынке с инновационными продуктами Image Stream Medical приведет к внедрению первоклассных рабочих процессов и оптимизации обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения. Мы очень рады, что в скором времени нам удастся создать улучшенные платформы для предоставления пациентам расширенного доступа к современным процедурам - например, к минимально инвазивным хирургическим операциям".

Первыми положительный эффект от сделки приобретения ощутят предприятия и клиенты в США, что поможет Olympus в дальнейшем создать ведущую глобальную платформу системной интеграции. Клиенты Olympus и Image Stream Medical не почувствуют резких изменений в ресурсах, сервисах или контактах. Со временем клиенты компаний получат возможность оптимизировать свои средства системной интеграции с использованием расширенного портфеля предложений. В обозримом будущем Image Stream Medical продолжит функционировать в качестве стопроцентного дочернего предприятия под существующим названием. Дополнительные сведения о сделке приобретения будут обнародованы в скором времени.

О компании Olympus Corporation of the Americas

Olympus является глобальным провайдером прецизионных технологий, разрабатывающим инновационные решения в ключевых направлениях своей деятельности, включая "медицинские и хирургические продукты", "научные решения" и "камеры и аудиотехника". Посредством своих технологий Olympus приносит ежедневную пользу обществу, делая жизнь людей здоровее, безопаснее и комфортнее. Olympus Corporation of the Americas - стопроцентное дочернее предприятие Olympus Corporation из Токио (Япония) со штаб-квартирой в Сентер-Вэлли (Пенсильвания). Штат сотрудников компании насчитывает более 5 000 человек, управляющих деятельностью предприятия на территории Северной и Южной Америки. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Olympus www.olympusamerica.com.

О компании Image Stream Medical

Image Stream Medical - лидер в сфере решений для клинического визуального взаимодействия. Деятельность компании ориентирована на достижение единой цели: повышение качества здравоохранения путем установления контакта между медицинскими специалистами и визуальной информацией, а также экспертными заключениями коллег, необходимыми им для предоставления пациентам высококачественного медицинского обслуживания. С момента основания в 1999 году Image Stream Medical неизменно удается реализовывать свою цель посредством создания инновационных решений для интеграции систем здравоохранения и упрощения сложных процессов. Результатом деятельности предприятия являются более интуитивные, естественные и эффективные клинические процедуры. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Image Stream Medical www.imagestreammedical.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Марк Миллер (Mark Miller), Olympus Corporation of the Americas, вице-президент по вопросам корпоративных и медицинских коммуникаций, 484-896-3020 (раб. тел.), 908-342-5700 (моб. тел.), mark.miller@olympus.com ; Лора Холли (Laura Holly), Image Stream Medical, Inc., маркетинговый директор, 978-486-8494 x170 (раб. тел.), 508-397-9071 (моб. тел.), lholly@imagestreammedical.com