Компания Mohawk Industries отчиталась о рекордных показателях за первый квартал

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в первом квартале текущего года, глава правления и главный исполнительный директор компании Джеффри С. Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил:

- Показатели продаж и прибыли на акцию стали рекордными для первого квартала - повышение объемов производства и оптимизация ассортимента принесли нам дополнительные 60 млн операционного дохода. Операционная рентабельность компании в этом квартале выросла на 12,4%, т.е. на 110 базисных пунктов выше по сравнению с предыдущим годом. Это лучший результат деятельности компании в первом квартале года за всю историю существования предприятия. Объемы продаж в первом квартале текущего года росли в соответствии с прогнозами. При этом показатели продаж в сегменте напольных покрытий в Северной Америке и других странах мира превзошли результаты роста в сегменте глобальной керамики при неизменном количестве дней и обменном курсе. В этом году мы планируем инвестировать более $750 млн в расширение производства во всех категориях продуктов по всему миру. Кроме того, мы выходим на европейский рынок ковровой плитки и столешниц, а также в российский сегмент листового винила. В апреле мы завершили процесс приобретения двух небольших европейских предприятий-производителей керамики и завода по полимеризации коврового нейлона в США. В мае мы планирует приобрести карьер для нужд американского производства керамики. Мы инициируем повышение цен в пределах всего портфеля продукции, что позволит нам компенсировать материальные издержки в третьем квартале текущего года.

В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли приблизительно на 2% согласно отчетным данным и при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. Операционный доход в данном сегменте вырос приблизительно на 16%, достигнув уровня рентабельности в 15%. В этом периоде темпы роста несколько замедлились по причине корректировки запасов у клиентов и задержек передачи продукции в Северной Америке, сложных погодных условий в России и Восточной Европе и ослаблению курса мексиканского песо. На сегодняшний день покупательская структура вернулась к норме, и темпы роста объемов продаж повышаются. Для компенсации растущих расходов мы анонсировали общее повышение цен в Северной Америке к концу второго квартала. Наши недавние инвестиции в северо-американский керамический сегмент будут стимулировать рост на протяжении всей оставшейся части года. Наш новый завод в Теннесси работает с планируемыми показателями производительности и качества, и мы используем современные технологии этого предприятия для вывода на рынок премиальных продуктов, включая элегантные и изысканные коллекции металлизированой и глазурованной плитки. В США в этом году мы планируем открыть 18-20 новых центров продаж керамической плитки или изделий из камня для расширения каналов дистрибуции продукции. Продажи керамических изделий в Мексике продолжают опережать растущий рынок, и в данный момент мы разрабатываем новые коллекции и расширяем каналы реализации для использования дополнительных производственных мощностей после ввода в эксплуатацию расширенного производства в Саламанке позже в этом году. Наше европейское подразделение по производству керамики показало рост прибыльности в результате оптимизации ассортимента продукции, повышения продуктивности и модернизации оборудования. Благодаря нашим российским инвестициям региональные коллекции керамической плитки с титулованными дизайном и более крупными размерами до десяти футов в длину успешно вытесняют премиальные импортные продукты.

Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 4% согласно отчетным данным, а при одинаковом количестве дней рост составил 5%. Операционный доход вырос на 22% и достиг отчетной рентабельности в 10%, Наши расходы на сырье возросли, что заставляет нас несколько повышать цены. Продажи изделий с твердой поверхностью продолжают опережать показатели категории ковровых покрытий. Самые высокие темпы роста демонстрируют LVT и ламинат премиум-класа. Хорошие показатели продаж мы наблюдали в этом периоде и в сегменте бытовых ковровых покрытий, стимулом к чему послужила растущая популярность нашей собственной франшизы SmartStrand. В ходе этого квартала мы представили SmartStrand Silk Reserve - новое поколение ультрамягких ковров, что позволило нам укрепить лидерские позиции в сегменте премиальных ковровых покрытий. Мы прогнозируем дальнейший рост продаж продукции с использованием новых технологий прошивных, печатных и тканых ковровых покрытий для коммерческих помещений, и укрепляем наше лидерство в сфере ковровой плитки. Высококлассный дизайн и эксплуатационные характеристики наших гибких, жестких и коммерческих LVT-продуктов получают хорошие отзывы и пользуются популярностью во всех каналах рынка. Стратегия оптимизации продаж листового винила позволила нам улучшить свои позиции среди ритейлеров Mohawk, независимых дистрибьюторов и центров продаж товаров для дома. Продажи ламината продолжали оставатся стабильными благодаря уникальному дизайну и эксплуатационным характеристикам, а наша новая производственная линия должна быть введена в строй в четвертом квартале текущего года. Мы оптимизировали наш ассортимент изделий из дерева для удовлетворения растущего спроса на более широкие планки с богатой текстурой и изысканной цветовой гаммой. После повышения цен на ковровые покрытия для жилых и коммерческих помещений мы анонсировали дополнительные повышения в категориях ковровых изделий и листового винила в мае по причине непредвиженного роста расходов на сырье. По нашим расчетам, это повышение позволит компенсировать наши расходы в третьем квартале.

В этом квартале продажи в сегменте "напольные покрытия - другие страны мира" выросли на 1% по отчетным показателям и на 3% при неизменном количестве дней и стабильном обменном курсе, а отчетная операционная рентабельность составила 15%. Операционная рентабельность в сегменте была ниже, чем в предыдущем году, по причине роста расходов на материалы и колебаний валютных курсов. Мы повышаем цены в большинстве категорий продукции для компенсации роста расходов на материалы, что покроет наши затраты в третьем квартале. Все наши бренды LVT продемонстрировали значительный рост в этом периоде, что стало результатом повышения производительности, расширения объемов дистрибуции и оптимизации ассортимента. Новинки в ассортименте продукции LVT пользуются популярностью во всех каналах благодаря уникальному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам. Рост продаж листового винила несколько замедлился по сравнению с прошлым годом по причине недостаточных товарных запасов в результате случившихся ранее перебоев в работе производства. Мы прогнозируем нормализацию продаж листового винила во втором квартале. Наше европейское производство ламината работает на максимальной мощности и мы планируем установить новое оборудование, что позволит нам дополнительно нарастить свое лидерство в этой категории. Продажи изоляционных плит продолжали расти в этом периоде, а продажи деревянных панелей растут с повышением рентабельности в результате оптимизации ассортимента, производственой мощности и эффективности.

Мы сохраняем оптимизм в отношении экономической ситуации, состояния отрасли напольных покрытий и потенциала Mohawk. Рост объемов продаж во втором квартале текущего года должен последовательно ускориться в региональных масштабах, а наш операционных доход - повыситься, невзирая на инфляцию, истечение срока действия патентов и ослабление курса британского фунта стерлингов. Мы осуществляем повышение цен на продукцию по всему предприятию по причине роста расходов на материалы. Наши капитальные инвестции и инициативы по оптимизации производственных процессов продолжают приносить нам повышенную продуктивность. В этом квартале мы завершим четыре сделки приобретения, что позволит расширить ассортимент продукции, географический охват и конкурентоспособность. Учитывая все вышеизложенное, прогнозирумый нами скорректированный показатель EPS на второй квартал текущего года составляет $3,53 и $3,62, включая наши новые приобретения. В третьем квартале повышение цен и производительности, а также ослабление сдерживающих валютных факторов должно благоприятно повлиять на результаты нашей деятельности. Как мы отмечали в прошлом квартале, рост объемов продаж в текущем году, до завершения сделок приобретения, будет аналогичным прошлогоднему показателю, а скорректированная операционная рентабельность слегка повысится. Наши инвестиции достигают рекордного уровня. Мы наперед оплачиваем расходы по запуску производства и осуществление маркетинговых кампаний в этом году для повышения долгосрочгого роста и обеспечения Mohawk дополнительной прибыльности".

О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries – ведущий мировой производитель напольных покрытий, создающий продукты для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения "может", "должен", "считать", "предполагать", "ожидать", "рассчитывать" и т.д., являются "прогностическими". В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой "безопасной гавани", предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 28 апреля 2017 г., в 11:00 по восточному времени

Номер телефона для звонков из США/Канады - 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков - 1-706-634-2294. ID конференции: 5364682. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 26 мая 2017 г., по номеру 855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 5364682.

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/mohawk-industries-reports-record-q1-results-620654003.html