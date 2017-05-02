Группа SEREBRO выступила на "Born U5"

Стажеры - девушки U5 - начинают шоу в качестве команды. В этом и состоит основное отличие текущего шоу от предыдущих сезонов. Нет никаких отборочных конкурсов и выбывания участников команды. Все члены команды непрерывно развиваются под руководством одного инструктора. Одновременно с этим они выступают вместе со знаменитыми группами и исполнителями из всех уголков земного шара, обмениваясь знаниями и опытом в рамках одного из этапов шоу под названием "Искры между шестью странами". Таким инновационным образом девушки U5 ищут возможности для будущего развития по всему миру.

Первым зарубежным "герл-бэндом" в "Искрах между шестью странами" стала российская группа SEREBRO. В начале шоу девушки из SEREBRO привлекли внимание публики своими роскошными фигурами, вызвав настоящий шквал оваций в зрительном зале. Их зажигательное представление на сцене нашло активный отклик в сердцах зрителей. Под песни SEREBRO танцевали даже приглашенные исполнители и консультанты. Девушки представили свою популярную композицию "Mi Mi Mi", а с помощью песни "Zoom" продемонстрировали свою вокальную технику.

В ответ девушки U5 исполнили классическую композицию "Jing Wu Men" и "Katyusha+ Drunk Days", сопровождая их тщательно продуманной и слаженной групповой подтанцовкой. Участницы SEREBRO высоко оценили выступление своих китайских коллег. Положительную оценку девушки получили и от аудитории и судей, отметивших значительный потенциал молодых исполнительниц. И хотя между девушками U5 и зрелым "герл-бендом" вроде SEREBRO по-прежнему существует определенный разрыв, зрители выразили полную уверенность в блестящем будущем участниц талант-шоу. Фото - http://mma.prnewswire.com/media/495686/Born_U5_SEREBRO.jpg Фото - http://mma.prnewswire.com/media/495690/Show_Lo_And_U5_Girls.jpg