ЭКСПО-2017 удивит туристов яркой культурной программой

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АСТАНА, Казахстан, May 2, 2017/PRNewswire/. Выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане откроется грандиозным шоу "Симфония Великой степи", которое поразит гостей своим масштабом и колоритом.
Организаторы выставки подготовили для туристов насыщенную культурно-развлекательную программу. Все лето на площадке ЭКСПО-2017 будут проходить фестивали, парады, выступления ведущих классических и популярных музыкантов из Казахстана, Италии, Франции, Германии, Великобритании, России и других стран. Гостей со всего мира ждут более 3 тысяч ярких и запоминающихся мероприятий.
С 16 июня по 9 сентября на выставке Астана ЭКСПО-2017 запланировано 71 представление уникальнго шоу REFLEKT всемирно известного Cirque du Soleil.
В холле Энергии туристы смогут посетить концерты французского пианиста Давида Фрея, российского саксофониста Игоря Бутмана, итальянского виолончелиста Энрико Диндо и многих других. В рамках ЭКСПО-2017 также планируются выступления звезд мировой эстрады, арт-выставки и масштабные развлекательные программы, которые поразят своим разнообразием даже самого изысканного зрителя.
Перед гостями выступят известные казахстанские коллективы. На ЭКСПО-2017 можно будет насладиться концертами ансамбля классической музыки "Камерата Казахстана". Его география гастролей охватывает более 10 стран. Стоит посетить и выступление легендарного оркестра народных инструментов имени Курмангазы, история которого насчитывает более 80 лет. Коллектив регулярно дает концерты в крупнейших городах Европы, Америки, Китая, и стран СНГ. Гостей ждут удивительный фестиваль этнической музыки Spirit of Tengri, колоритные концерты фольклорно-этнографического оркестра "Отырар Сазы", выступления группы "Magic of Nomads" и прославленной пианистки Жании Аубакировой.
Астана на все лето станет мировой культурной столицей. Концерты, выставки, театральные постановки пройдут и на главных площадках столицы Казахстана. Так, на стадионе "Астана-Арена" выступит певец Димаш Кудайбергенов. Его необыкновенный голос уже покорил сердца миллионов слушателей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Грандиозный успех Димаша на крупнейшем китайском телевизионном конкурсе профессиональных певцов "I'm a Singer" привел в восторг зрителей по всему миру.
Свои выступления в Астане запланировали испанский оперный певец Пласидо Доминго, талантливый итальянский тенор и гитарист-виртуоз Федерико Пачотти. На площади перед Дворцом мира и согласия пройдет яркая постановка оперы "Аида" выдающегося режиссера и сценографа современности Франко Дзеффирелли миланского театра Ла Скала.
Любителей истории ждут редкие выставки. В конце июня в Астану привезут артефакты из коллекции Тутанхамона, в том числе инкрустированную полудрагоценными камнями позолоченную колесницу и трон фараона. Также в июне в Национальном музее состоится выставка Терракотовой армии Императора Цинь Шихуанди.
Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru, +7(903)209-35-00
Source: National company “Astana EXPO-2017”