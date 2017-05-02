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WIRB-Copernicus Group приобретает ThreeWire

Пресс-релизы
2 мая, 15:05 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ПРИНСТОН (PRINCETON), Нью-Джерси, 2 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания WIRB-Copernicus Group® (WCG™), ведущий мировой поставщик решений, значительно повышающих качество и эффективность клинических исследований, приобрела  ThreeWire® - международную фирму, специализирующуюся на подборе, включении и удержании пациентов в исследовании с помощью систематического, пациент-центрического подхода для содействия биофармацевтическим компаниям, производителям медицинского оборудования и исследовательским организациям в достижении целей вовлечения и удержания пациентов и их клинических исследованиях. 

На фоне продолжающегося роста масштабов и сложности клинических исследований их спонсоры могут сталкиваться со сложностями в поиске эффективных и рентабельных методов подбора нужных пациентов. Осуществив скрининг более 2 млн пациентов в более чем 25 странах мира, компания ThreeWire со своим дисциплинированным, проверенным подходом неизменно получает измеримые и прогнозируемые результаты для своих клиентов в США и за рубежом.

"Мы продолжаем вкладывать силы и средства в технологии и сервисы, предлагающие уникальный метод повышения качества и эффективности клинических исследований при одновременном обеспечении безопасности пациентов, - отметил д.н. Дональд А. Дейзо (Donald A. Deiso), глава правления и главный исполнительный директор WCG. - Приобретение ThreeWire позволяет нам расширить портфель предоставляемых услуг для идентификации кандидатов и установления связи между ними и клиническими базами, что позволяет значительно ускорить процесс подбора и вовлечения субъектов в исследования и потенциально способно сэкономить спонсорам миллионы долларов".

ThreeWire сочетает технологии с практическими ресурсами, помогая исследователям привлекать необходимых субъектов и проводить свои клинические исследования. Команда из более чем 300 специалистов по всему земному шару, называемая Enrollment Assistants™, работает непосредственно на местах проведения клинических исследований, заполняя пробелы в кадровом наполнении и других ресурсах. Они также предоставляют сервисы подбора пациентов непосредственно на территории заказчика, включая анализ медицинских карт для идентификации кандидатов, а также работу с местными группами пациентов и медицинскими специалистами. 

"Нам нравится думать, что мы одним махом решаем сразу две проблемы, - прокомментировал Марк Саммерс (Mark Summers), основатель и главный исполнительный директор ThreeWire. -  Наша модель позволяет идентифицировать достаточное число подходящих кандидатов для удовлетворения целей клинических исследований и одновременно устраняет дополнительную рабочую нагрузку на персонал исследовательского центра. Это особенно актуально для центров проведения клинических исследований, испытывающих трудности с вовлечением пациентов".

Г-н Саммерс добавил: "Команда ThreeWire знает, что универсальной стратегии подбора субъектов не существует. Поэтому мы разрабатываем уникальный план для каждого конкретного исследования и применяем наш обширный опыт, технологии и квалифицированных специалистов для содействия исследовательским организациям в успешном подборе пациентов".

Как и другие члены группы компаний WCG, ThreeWire продолжит функционировать в качестве независимой организации. Клиенты компании могут рассчитывать на неизменный уровень высококачественного обслуживания. WCG будет поддерживать дальнейшее расширение деятельности ThreeWire, предоставляя доступ к капиталу, дополнительным компетенциям в вопросах клинических исследований и соблюдения нормативной базы, а также корпоративную поддержку.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

О компании WIRB-Copernicus Group 

WIRB-Copernicus Group (WCG) - ведущий мировой поставщик решений, значительно повышающих качество и эффективность клинических исследований. Являясь первой в своём роде клинической сервисной организацией (CSO), WCG предоставляет биофармацевтическим компаниям и исследовательским организациям возможность ускорить разработку новых лекарственных препаратов и методов лечения пациентов с одновременным соблюдением высочайших стандартов защиты испытуемых. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.wcgclinical.com или следите за нами в Twitter на @WCGClinical.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/77410/wcg_logo.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ: Лия Стадер (Lea Studer), старший вице-президент по вопросам маркетинговых коммуникаций, SCORR Marketing, 308-237-5567, lea@scorrmarketing.com; КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ WCG: Кэролайн Ньюман (Carolyn Newman), директор по вопросам маркетинговых коммуникаций, WIRB-Copernicus Group, 609-945-0109, cnewman@wcgclinical.com

 
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