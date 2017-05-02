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Arena Solutions демонстрирует еще один рекордный квартал

Пресс-релизы
2 мая, 16:05 UTC+3

Число новых подписок возросло на 86%, а чистая сумма аннуитетных поступлений от новых клиентов увеличилась на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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ФОСТЕР-СИТИ (FOSTER CITY), Калифорния, 2 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Arena Solutions, пионер в области создания облачной комплексной платформы, объединяющей в себе средства PLM (управления жизненным циклом продукта), ALM (управления жизненным циклом приложения), сотрудничества в рамках цепочки снабжения и QMS (системы управления качеством), сегодня сообщила, что первый квартал 2017 года поставил очередной рекорд в истории компании. Это стало возможным благодаря продолжающемуся активному росту числа новых клиентов и расширению спроса со стороны существующей клиентской базы.

В первом квартале 2017 года число новых подписок на продукцию компании возросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2016, одновременно побив предыдущий рекорд, поставленный в четвертом квартале 2016 года. Компания также приобрела рекордное число новых клиентов - на 59% больше по сравнению с аналогичным показателем год назад. Особенная активность наблюдалась в привлечении клиентов из числа крупных предприятий. Общее число заказов возросло на 30% по сравнению с предшествующим годов, и чистая сумма аннуитетных поступлений от новых клиентов в этом квартале увеличилась на 134%, что служит ярчайшим свидетельством быстрого роста популярности Arena на рынке.

Передовые инновационные отрасли промышленности, такие как высокотехнологичный сектор, производство медицинских устройств и потребительской электроники, включая 250 клиентов из зарождающейся сферы Интернета вещей, полагаются на облачное решение Arena в вопросах организации работы электроинженеров, технологов, разработчиков фирменного аппаратного и программного обеспечения. Они сделали выбор в пользу продукта компании не только потому, что он характеризуется многофункциональностью, доступностью, простотой во внедрении и эксплуатации, но и потому, что он предоставляет унифицированную платформу разработки продуктов. В результате клиенты Arena получают невиданную ранее прозрачность upstream- и downstream-процессов работы всех многофункциональных команд для соблюдения нормативных требований, обеспечения высокой точности и качества при одновременном сокращении срока вывода продукта на рынок.

В число новых клиентов, пополнивших базу компании в первом квартале 2017 года, вошли:

  • Advanced ION Beam Technology, Inc. - продвигает на рынке высокопроизводительные логические и коммуникационные чипы 28 нм, предназначенные для мира мобильных устройств.
  • Bioptigen - разработчик медицинских устройств для визуализации глаза. 
  • Dedicated Computing - международная технологическая компания, специализирующаяся на решении бизнес-проблем своих клиентов посредством разработки и внедрения инновационных технологических решений для ОЕМ-производителей и предприятий.
  • Digi International - ведущий глобальный провайдер критически важных продуктов и сервисов для установления коммуникации между машинами (М2М) и с Интернетом вещей (IoT).
  • Fontem US - инновационный производитель потребительских товаров, разработчик ведущего бренда электронных сигарет blu и энергетической торговой марки Reon.
  • Proterra - лидер в сфере проектирования и производства электробусов с нулевыми показателями вредных выбросов, сокращающих расходы на эксплуатацию автопарка и устраняющих зависимость от ископаемого топлива.
  • TearScience, Inc. - деятельность компании ориентирована на выявление, диагностику и лечение MGD (дисфункции мейбомиевых желез) - ведущей причины сухости глаз, - с использованием одобренного FDA препарата, восстанавливающего функцию желез.
  • Tile - производитель крошечного Bluetooth-трекера и простого в эксплуатации приложения, помогающего находить повседневные объекты в считанные секунды.
  • Vapotherm  - создатель метода терапии с применением подогреваемой носовой канюли с высокой скоростью потока.

"Все наши клиенты без исключения создают и производят инновационные высококачественные продукты быстрее и дешевле, чем обычно, благодаря использованию нашего облачного решения, - отметил Майк Этеридж (Mike Etheridge), вице-президент по финансовым вопросам Arena. - Нам очень приятно видеть, как наши прошлые и текущие инвестиции в новые продукты, функции и интероперабельность приносят результаты и заслуживают признание на рынке от наших новых и существующих клиентов, продолжающих наращивать масштабы внедрения наших продуктов поистине рекордными темпами".

О компании Arena Solutions

Компания Arena, создатель облачного решения PLM, предоставляет комплексную платформу разработки продуктов, объединяющую в себе средства PLM, ALM, сотрудничества в рамках цепочки снабжения и QMS, предназначенные для проектирования и производства сложной электроники. С помощью решения Arena электроинженеры, технологи, разработчики аппаратного и программного обеспечения могут взаимодействовать с производственными командами и специалистами по контролю качества в вопросах управления списками материалов, ускорения процесса подачи заявок на внесение технических изменений и создания прототипов. В результате клиенты Arena могут лучше соблюдать стандарты, гарантируя соответствие нормативным требованиям, оптимизируя руководство подготовкой персонала, сокращая расходы, повышая качество и уменьшая сроки вывода продуктов на рынок. Компания Arena входит в "десятку" ведущих поставщиков PLM и вот уже два года подряд - в 2016 и 2017 гг., - завоевывает престижную награду Design News Golden Mousetrap Award. Для получения более подробной информации посетите http://www.arenasolutions.com.

Чтобы узнать больше о Arena Solutions:

Ознакомьтесь сблогом Arena, где представлены статьи о разработке и производстве новых продуктов.
Следите за новостями компании в Twitter по тэгу @arenasolutions.
Следите за новостями Arena в LinkedIn.
Ознакомьтесь с вакансиями  Arena - компании, названной Лучшим местом для работы в 2016 году по версии Bay Area Newsgroup

Arena и Arena Solutions являются зарегистрированными торговыми марками Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Все права защищены. Все прочие названия продуктов и компаний являются собственностью их владельцев.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/288645/arena_solutions_logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Джозеф Риголи (Joseph Rigoli), LEWIS Global Communications, 781.418.2400, arena@teamlewis.com

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