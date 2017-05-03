ЭКСПО-2017: началась продажа билетов на шоу Cirque Du Soleil

АСТАНА, Казахстан, May 3, 2017/PRNewswire/. Туристы со всего мира уже могут купить билет на выступление всемирно известного Cirque Du Soleil, который представит эксклюзивную программу в рамках выставки ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" в Астане.

Грандиозное шоу REFLEKT, сплав классического цирка и невероятных акробатических элементов, можно будет посетить с 16 июня по 10 сентября. Зрители вместе с главным героем - археологом и мечтателем Арманом - смогут открыть для себя семь элементов казахской культуры: радость, успех, мудрость, процветание, динамику, движение и развитие, а также силу небес.

Вдохновением для постановки послужила основная тема международной специализированной выставки "Энергия будущего" и богатое культурное наследие Казахстана.

Сцену украсят декорации с элементами города будущего и архитектуры прошлого. Потрясающие видеопроекции, лазерное шоу и световая графика перенесут зрителя в разнообразные природные ландшафты Казахстана.

Более 100 специалистов со всего мира, в том числе 37 профессиональных артистов, будут задействованы в 71 выступлении. Стоимость билетов варьируется в пределах 4000 - 6000 тенге ($12-20).

Билеты можно приобрести онлайн https://tickets.expo2017astana.com

Cirque du Soleil

Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов в 1984 году, Cirque du Soleil превратился в одну из крупнейших компаний индустрии развлечений, штаб-квартира которой расположена в Монреале. В компании трудится почти 4000 человек из 50 стран мира, в том числе, 1300 артистов. Cirque du Soleil завоевал сердца более 160 млн зрителей в 400 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах.

45 DEGREES

45 DEGREES работает над созданием творческого контента и специальных мероприятий во всем мире. В основе ее - опыт и творческий потенциал Cirque du Soleil. 45 DEGREES создает контент, который дарит незабываемый опыт самым взыскательным клиентам в рамках корпоративных и частных мероприятий, а также мероприятий, создаваемых для широкой публики. 45 DEGREES - международная компания, интегрированная в структуру Cirque du Soleil, и обладающая десятилетним опытом создания мероприятий и выступлений под брендом Cirque du Soleil. Более подробную информацию можно узнать на сайте http://www.45degrees.com

Natalia Kostikova, expo2017@m-p.ru , +7(903)209-35-00

Source: National company “Astana EXPO-2017”