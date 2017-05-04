Международный фестиваль культуры чая открылся в уезде Мэйтань

Организованный турпоток в Сочи летом может упасть на 30%Общество 4 мая, 11:47
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровьеОбщество 4 мая, 11:45
Около 6% тундры Ямала превратились в "пустыню" из-за вытаптывания пастбищ оленямиНаука 4 мая, 11:39
Инвестиционный лифтИнфографика 4 мая, 11:39
Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДКСпорт 4 мая, 11:36
"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок РосавиацииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:34
Обвиняемые в гибели четырех человек при падении крана в Омске не признали свою винуСибирь 4 мая, 11:22
Сборная России сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 4 мая, 11:13
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из РоссииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЦЗУНЬИ (ZUNYI), Китай, 4 мая 2017 г. /PRNewswire/. Международный фестиваль культуры чая и выставка чая в Гуйчжоу-2017 (China Guizhou Global Tea Culture Festival and Tea Expo) начала свою работу 28 апреля 2017 года в уезде Мэйтань городского округа Цзуньи в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/507868/The_Opening_Ceremony.jpg
В ходе церемонии открытия г-н Чжоу Гофу (Zhou Guofu), президент Китайского международного института культуры чая, отметил, что Гуйчжоу является одним из мест рождения чая и чайной культуры в Поднебесной. В последние годы индустрия и культура чая переживают быстрое развитие. Китайские чайные плантации должны сознательно подходить к внедрению новых концепций. Руководствуясь рыночными тенденциями, нам необходимо развивать и укреплять чайную индустрию, обогащать культурную цепочку, расширять технологическую, продлевать промышленную и оптимизировать ценностную цепочку в целях популяризации культурной, социальной, экологической и экономической ценности чая. Нам следует прилагать больше усилий для возрождения китайской чайной культуры, стимулирования развития чайной отрасли и повторного завоевания для своей страны статуса «чайной сверхдержавы», развивая сопутствующие отрасли, популяризуя культуру, поддерживая здоровый образ жизни и узнавая друг друга за чашечкой чая.
Г-н Чэнь Цзунмао (Chen Zongmao), академик Китайской академии инженерных наук, отметил, что гуйчжоуский чай характеризуется необычайным ароматом, свежестью и выдержкой, поэтому он приложит все усилия для продвижения чайной культуры и индустрии Гуйчжоу.
Г-н Абдулла Майер Аллави (Abdullah Maier Allawi), полномочный представитель Министерства иностранных дел и сотрудничества Королевства Марокко, заявил, что хотел бы познакомить жителей своей страны с Гуйчжоу, дабы дать им возможность наслаждаться натуральным и выдержанным гуйчжоуским чаем.
На церемонии открытия фестиваля зелёный чай из Гуйчжоу получил сертификат географического наименования агропродукта от Министерства сельского хозяйства КНР. Китайская ассоциация каллиграфов презентовала уезду Мэйтань каллиграфическую картину с изображением иероглифа "ЧАЙ" в 100 различных вариациях. А г-н Ван Цин (Wang Qing), исполнительный вице-президент Китайской ассоциации чайного маркетинга, вручил премии Выдающимся лауреатам Национального конкурса профессиональных навыков сбора и обработки чая-2017.
Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=288716
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=288717
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/507869/Tea_Specialist.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н У (Mr. Wu), тел./факс: 86 10 63075245.