Международный фестиваль культуры чая открылся в уезде Мэйтань

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/507868/The_Opening_Ceremony.jpg

В ходе церемонии открытия г-н Чжоу Гофу (Zhou Guofu), президент Китайского международного института культуры чая, отметил, что Гуйчжоу является одним из мест рождения чая и чайной культуры в Поднебесной. В последние годы индустрия и культура чая переживают быстрое развитие. Китайские чайные плантации должны сознательно подходить к внедрению новых концепций. Руководствуясь рыночными тенденциями, нам необходимо развивать и укреплять чайную индустрию, обогащать культурную цепочку, расширять технологическую, продлевать промышленную и оптимизировать ценностную цепочку в целях популяризации культурной, социальной, экологической и экономической ценности чая. Нам следует прилагать больше усилий для возрождения китайской чайной культуры, стимулирования развития чайной отрасли и повторного завоевания для своей страны статуса «чайной сверхдержавы», развивая сопутствующие отрасли, популяризуя культуру, поддерживая здоровый образ жизни и узнавая друг друга за чашечкой чая.

Г-н Чэнь Цзунмао (Chen Zongmao), академик Китайской академии инженерных наук, отметил, что гуйчжоуский чай характеризуется необычайным ароматом, свежестью и выдержкой, поэтому он приложит все усилия для продвижения чайной культуры и индустрии Гуйчжоу.

Г-н Абдулла Майер Аллави (Abdullah Maier Allawi), полномочный представитель Министерства иностранных дел и сотрудничества Королевства Марокко, заявил, что хотел бы познакомить жителей своей страны с Гуйчжоу, дабы дать им возможность наслаждаться натуральным и выдержанным гуйчжоуским чаем.

На церемонии открытия фестиваля зелёный чай из Гуйчжоу получил сертификат географического наименования агропродукта от Министерства сельского хозяйства КНР. Китайская ассоциация каллиграфов презентовала уезду Мэйтань каллиграфическую картину с изображением иероглифа "ЧАЙ" в 100 различных вариациях. А г-н Ван Цин (Wang Qing), исполнительный вице-президент Китайской ассоциации чайного маркетинга, вручил премии Выдающимся лауреатам Национального конкурса профессиональных навыков сбора и обработки чая-2017.

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