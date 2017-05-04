В Москве открылась Неделя культуры китайской провинции Хэбэй

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МОСКВА, 4 мая 2017 г. /PRNewswire/. 2 мая в Москве открылась Неделя культуры провинции Хэбэй. Организаторами мероприятия выступили Отдел пропаганды и агитации комитета КПК провинции Хэбэй, управление культуры провинции Хэбэй, информационно-издательская корпорация и Союз писателей провинции Хэбэй, а также китайский культурный центр в Москве.
Одним из ключевых событий данного мероприятия стала выставка китайского искусства бумажного вырезания "Язык цветов" - традиционного промысла провинции Хэбэй. На выставке можно увидеть вырезки из уезда Вэйсянь, которые включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их называют символом китайского художественного вырезания из бумаги.
Начальник отдела пропаганды и агитации комитета КПК провинции Хэбэй Тянь Сянли сообщила, что на выставке представлено около 30 групп вырезанных картинок, которые демонстрируют уникальность и самобытность местной культуры провинции и разнообразие китайской культуры в целом. Данная выставка поможет россиянам лучше узнать Китай, его культуру, традиции и обычаи.
http://russian.cri.cn/mmsource/images/2017/05/03/1de022ae763a48b987ee4b8d24be7728.jpg
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