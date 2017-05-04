В Москве открылась Неделя культуры китайской провинции Хэбэй

Одним из ключевых событий данного мероприятия стала выставка китайского искусства бумажного вырезания "Язык цветов" - традиционного промысла провинции Хэбэй. На выставке можно увидеть вырезки из уезда Вэйсянь, которые включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их называют символом китайского художественного вырезания из бумаги.

Начальник отдела пропаганды и агитации комитета КПК провинции Хэбэй Тянь Сянли сообщила, что на выставке представлено около 30 групп вырезанных картинок, которые демонстрируют уникальность и самобытность местной культуры провинции и разнообразие китайской культуры в целом. Данная выставка поможет россиянам лучше узнать Китай, его культуру, традиции и обычаи.

http://russian.cri.cn/mmsource/images/2017/05/03/1de022ae763a48b987ee4b8d24be7728.jpg