Afghan Wireless запускает первую в Афганистане коммуникационную сеть 4G/LTE

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КАБУЛ (KABUL), Афганистан, 4 мая 2017 г. /PRNewswire/. Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com), первая афганская компания в сфере беспроводных коммуникаций, основатель и лидер мобильной коммуникационной отрасли Афганистана, в очередной раз продемонстрировала свою бесспорную позицию AWCC в качестве самой технологически продвинутой компании, объявив о запуске Afghan Wireless 4G/LTE Network - первой и единственной в Афганистане коммуникационной сети 4G/LTE мирового класса.
Кабул станет первым местом в Афганистане, где будет представлен сервис 4G/LTE от AWCC. Запуск революционного сервиса в афганской столице является первым этапом агрессивной стратегии экспансии, в результате реализации которой компании и частные лица по всему Афганистану получат доступ к высокоскоростной сети 4G/LTE.
Сервис 4G/LTE от AWCC - первый сетевой сервис 4G/LTE, доступный в Афганистане, - является новейшим примером неизменного стремления компании предоставлять каждому абоненту самые быстрые и самые современные коммуникационные опции на земле.
Afghan Wireless инвестировала более 400 000 000 долл. США в создание крупнейшей, самой быстрой и надёжной коммуникационной сети в Афганистане. Сеть AWCC предоставляет абонентом своих сервисов 4G/LTE, 3G и 2G доступ к передаче данных на скорости не менее 400 мегабайт в секунду, что является самым высоким показателем в стране.
«Специалисты Afghan Wireless гордятся возможностью первыми в стране представить сервис 4G/LTE своим абонентам, - отметил г-н Амин Рамин (Amin Ramin), управляющий директор Afghan Wireless. - Запуск сети AWCC 4G/LTE в Кабуле - а в скором времени и по всей стране, - служит очередным примером стремления нашей компании предоставлять афганцам лучшие в мире коммуникационные сервисы».
«Afghan Wireless - это компания, созданная афганцами, - добавил г-н Амин. - И для нас большая честь служить своему народу, поддерживать процесс технологического, экономического и социального развития нашей страны».
О компании Afghan Wireless:
Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com) - первая афганская компания в области беспроводных коммуникаций и основатель регионального коммуникационного рынка. Учреждённая в 2002 году г-ном Эхсаном Байатом (Ehsan Bayat), главой Bayat Group (www.bayat-group.com), компания AWCC предоставляет сервисы 4G/LTE, 3.75G+, 3G, 2.5G, голосовой связи, передачи данных, Интернет-доступа и мобильных платежей более чем пяти миллионам клиентов из корпоративного и частного сектора во всех тридцати четырёх провинциях страны. Компания сотрудничает с 425 беспроводными сетями в 125 странах мира.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Afghan Wireless:
Альберто Лопез (Alberto Lopez)
+1.917.330.4510
a.lopez@tsiglobe.com