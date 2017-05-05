Afghan Wireless запускает первую в Афганистане коммуникационную сеть 4G/LTE

Кабул станет первым местом в Афганистане, где будет представлен сервис 4G/LTE от AWCC. Запуск революционного сервиса в афганской столице является первым этапом агрессивной стратегии экспансии, в результате реализации которой компании и частные лица по всему Афганистану получат доступ к высокоскоростной сети 4G/LTE.

Сервис 4G/LTE от AWCC - первый сетевой сервис 4G/LTE, доступный в Афганистане, - является новейшим примером неизменного стремления компании предоставлять каждому абоненту самые быстрые и самые современные коммуникационные опции на земле.

Afghan Wireless инвестировала более 400 000 000 долл. США в создание крупнейшей, самой быстрой и надёжной коммуникационной сети в Афганистане. Сеть AWCC предоставляет абонентом своих сервисов 4G/LTE, 3G и 2G доступ к передаче данных на скорости не менее 400 мегабайт в секунду, что является самым высоким показателем в стране.

«Специалисты Afghan Wireless гордятся возможностью первыми в стране представить сервис 4G/LTE своим абонентам, - отметил г-н Амин Рамин (Amin Ramin), управляющий директор Afghan Wireless. - Запуск сети AWCC 4G/LTE в Кабуле - а в скором времени и по всей стране, - служит очередным примером стремления нашей компании предоставлять афганцам лучшие в мире коммуникационные сервисы».

«Afghan Wireless - это компания, созданная афганцами, - добавил г-н Амин. - И для нас большая честь служить своему народу, поддерживать процесс технологического, экономического и социального развития нашей страны».

О компании Afghan Wireless:

Afghan Wireless Communication Company (AWCC) (www.afghan-wireless.com) - первая афганская компания в области беспроводных коммуникаций и основатель регионального коммуникационного рынка. Учреждённая в 2002 году г-ном Эхсаном Байатом (Ehsan Bayat), главой Bayat Group (www.bayat-group.com), компания AWCC предоставляет сервисы 4G/LTE, 3.75G+, 3G, 2.5G, голосовой связи, передачи данных, Интернет-доступа и мобильных платежей более чем пяти миллионам клиентов из корпоративного и частного сектора во всех тридцати четырёх провинциях страны. Компания сотрудничает с 425 беспроводными сетями в 125 странах мира.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Afghan Wireless:

Альберто Лопез (Alberto Lopez)

+1.917.330.4510

a.lopez@tsiglobe.com