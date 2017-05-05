Остров-"рай" для любителей активных видов спорта

В этом году гонка на острове Чунмин, первое многодневное состязание в серии из 20 аналогичных этапов по всему миру, приветствует более 100 велосипедистов из 14 стран и регионов земного шара, которые будут соревноваться в командах по шестеро.

365-километровый маршрут гонки в этом году станет настоящим испытанием атлетической выдержки и одновременно демонстрацией природной красоты Чунмина. Для всех любителей понаблюдать за увлекательной велогонкой, не имеющих возможности вырваться из города на выходные, канал CCTV будет освещать состязание в пяти прямых трансляциях.

Согласно пресс-релизу Оргкомитета 2017 UCI Women's World Tour (Tour of Chongming Island), тур по Чунмину характеризуется тремя отличительными чертами.

Во-первых, на этот раз маршрут гонки лучше отражает экологические диковинки Чунмина, предоставляя более комплексную картину природной красоты острова как для участников соревнования, так и для зрителей. Этапы трехдневной гонки проходят по территории практически каждой деревни на острове, а также по известным туристическим местам, включая Лесной парк Дунпин, Озерный заповедник Минчжу и водно-болотные угодья Сиша. Контрастные пейзажи будут сменять друг друга на пути гонки через впечатляющий мост через реку Янцзы, а затем по безмятежным тропам природных заповедников. Участники соревнования полюбуются великолепием аллей Дунтаня и очарованием сельских троп.

Следует также отметить дополнительный профессионализм соревнования. В этом году Тур по острову Чунмин будут обслуживать больше международных судей по сравнению с предыдущими сезонами. Кроме того, на финишной прямой зрителей ждет специально построенная платформа вдоль велотрека. Дополнительное внимание к деталям заметят не только участники соревнования, но и зрители, которым эти новшества обеспечат повышенное удобство просмотра.

И, наконец, в дополнение к главному соревнованию, в рамках тура состоится ряд других развлекательных мероприятий. В частности, в программу входит 6S Children's Bike Draft, в ходе которого дети в возрасте от 6 до 11 лет примут участия в серии конкурсов на звание «самого фотогеничного», «самого энергичного» и «самого милого» ребенка. Кроме того, в рамках тура состоится PDM Amateur Bike Competition и велосипедный карнавал, знакомые участникам и гостям состязания с прошлых лет.

Кроме этих трех отличительных характеристик, Тур по острову Чунмин в этом году выделяется среди сезонов прошлых лет своей ориентацией на будущее шанхайского Эко-острова. В начале года власти Шанхая обнародовали «13-й пятилетний план развития эко-острова Чунмин мирового класса (2016-2020)».

По словам заместителя главы района Чунмин Ван Цзина (Wang Jing), этот план представляет собой путь к формированию основы для современного экологического острова к 2020 году. А к 2040 году, говорит г-н Ван, Чунмин станет «синонимом зеленого развития, культуры, мудрости и экологической устойчивости». Учитывает ли «развитие» в рамках упомянутого плана наилучшие экологические интересы острова - вопрос спорный, но, по крайней мере на сегодняшний день, природная красота Чунмина стоит того, чтобы ее увидеть.