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Storytel уже в России

Пресс-релизы
8 мая, 8:45 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, May 8, 2017/PRNewswire/. 8 мая Storytel начинает работу в российском интернет-пространстве, предлагая около 2,5 тыс. звукозаписей, в основном относящихся к жанру "легкого" чтения, но включающих в себя также документальную и научно-популярную литературу. К концу года сервис расширится до 5 тыс. наименований, в число которых войдет большинство современных российских бестселлеров. Стоимость подписки составит 449 руб. в месяц.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/507376/Storytel_Logo.jpg )

"Мы ставим своей целью популяризацию аудиокниг в России. В этой стране у нас прекрасный коллектив, готовый самоотверженно трудиться ради достижения целей, поставленных перед собой компанией Storytel", - заявил руководитель компании Storytel Йонас Телландер (Jonas Tellander).

В число издательств, сотрудничающих с компанией Storytel в России, входят "Азбука-Аттикус" (российская дочерняя компания французской издательской группы Hachette), а также "Аудиокнига", "Ардис", "Вимбо" и AB Publishing. Вознаграждения авторам и читателям выплачиваются согласно международным стандартам.

Теперь в фонотеке Storytel присутствуют классические произведения таких авторов, как Борис Пастернак и Владимир Набоков, а также работы современных авторов Виктора Пелевина, Борис Акунина и Дины Рубиной. Кроме того, в ней представлены такие зарубежные авторы как Стивен Кинг и Эрнест Хемингуэй.

"Мы полностью удовлетворены результатами выпуска и распространения ранее опубликованных материалов", - поясняет Телландер.

Информация о компании Storytel

Компания Storytel состоит из двух подразделений: трансляционного и издательского. Трансляционное подразделение предлагает подписку на аудио- и электронные книги под марками Storytel и Massolit, в настоящее время доступную для клиентов в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Голландии и Польше. Кроме того, трансляционное подразделение публикует аудиокниги через компании StorySide в Швеции и Rubinstein Audio в Нидерландах. Издательское подразделение включает в себя издательства Norstedts and Massolit (литература для взрослых), Kontentan, Telegram и Danish People's Press (литература для взрослых), а также Rabén & Sjögren, B. Wahlströms (для детей и молодежи) и Norstedts Kartor (картографическая продукция).

    За подробной информацией обращайтесь к: 

    Борис Макаренков 

    +79250106710 

    Boris.makarenkov@storytel.com 

    Стефан Тегенфальк 

    +46-73-3839601 

    stefan.tegenfalk@storytel.com 

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/507376/Storytel_Logo.jpg Source: Storytel 

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