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ABWN получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на экспериментальную эксплуатацию

Пресс-релизы
5 мая, 15:05 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СИМИ-ВЭЛЛИ (SIMI VALLEY), Калифорния, 5 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Airborne Wireless Network (код OTCQB: ABWN) рада сообщить о получении лицензии на экспериментальную эксплуатацию от Федеральной комиссии по связи США (FCC) (номер документа - 0378-EX-ST-2017X). Одобрение FCC позволит ABWN провести наземные и летные испытания своей демонстрационной системы в ходе разработки Infinitus Super HighwayTM - запатентованной системы авиационной связи по системе "воздух-воздух". Получение лицензии FCC также дает компании возможность проводить тестирование на земле и в зоне предполагаемых летных испытаний неподалеку от Розвелла (Нью-Мексико).

В рамках этих испытаний компания будет использовать два тестовых самолета Boeing для широкополосной передачи данных между лайнерами в воздухе и наземной станцией в рамках первого в своем роде смешанного сетевого соединения по системе "воздух-воздух" и "воздух-земля". 

Джейсон Т. де Мос (Jason T. de Mos), вице-президент компании по вопросам развития бизнеса и соблюдения авиационного законодательства, отметил: "Это одобрение является значительным достижением в процессе тестирования и разработки нашего решения Infinitus Super Highway. Мы уверены, что наша технология потенциально способна стать важной возможностью для усовершенствования и создания глобальной коммуникационной магистрали, разрушающей существующие сегодня ограничения связи. Мы с нетерпением ждем тестовой демонстрации и надеемся в скорейшем времени представить новую и абсолютно революционную систему коммуникационной сети на рынке".

О компании Airborne Wireless Network         

Компания работает над созданием высокоскоростных бортовых широкополосных беспроводных сетей путем установления связи между коммерческими самолетами, находящимися в воздухе.  Каждое воздушное судно, задействованное в сети, будет исполнять роль воздушного ретранслятора или маршрутизатора, получая и пересылая широкополосные сигналы от одного борта к следующему и таким образом создавая цифровой супер-"автобан" в небе. Согласно концепции компании, такая сеть будет выступать в качестве высокоскоростной широкополосной Интернет-магистрали и позволит значительно расширить коммуникационное покрытие. Компания не планирует предоставлять услуги связи в розницу конечным пользователям, а видит себя в качестве оптового поставщика для целевых клиентов - Интернет-провайдеров, телефонных компаний и т.д.

На сегодняшний день коммуникационные потребности мира обеспечиваются посредством использования подводных кабелей, наземных оптоволоконных сетей и спутниковой связи. Компания полагает, что воздушный цифровой тракт является решением для заполнения существующих коммуникационных пробелов и пустот. После завершения разработки и полномасштабного внедрения сети сфера ее применения будет практически неограниченной. Разрабатываемая компанией сеть позволит предоставлять недорогой, высокоскоростной доступ к коммуникационным сетям в сельских районах, в островных государствах, кораблям в море, на нефтяных платформах, а также послужит надежным источником связи для коммерческих и частных самолетов в воздухе.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.airbornewirelessnetwork.com

Уведомление относительно прогностических заявлений:

Данный пресс-релиз содержит "прогностические заявления" в пределах определения, предусмотренного положениями о "безопасной гавани", содержащимися в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления основаны на текущих мнениях и ожиданиях руководства компании и находятся под влиянием значительных рисков и факторов неопределенности. В случае ошибочности предположений, положенных в основу таких заявлений, или при материализации рисков или факторов неопределенности, влияющих на них, фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных прогностическими заявлениями. 

В число рисков и факторов неопределенности входят, в частности, доступность капитальных средств; неизбежные сомнения, связанные с разработкой новых продуктов или технологий, а также с управлением предприятием на стадии становления и развития; наша способность привлекать дополнительное финансирование, необходимое для дальнейшего развития бизнеса и реализации планов по разработке продукции; наша способность разрабатывать и выводить на рынок продукты, основанные на собственной технологической платформе; уровень конкуренции в отрасли и в сегменте рынка, к которым относится наша компания; общие условия отрасли; общие экономические факторы; влияние законодательного регулирования отрасли; технологические прорывы; новые продукты и патенты, получаемые конкурентами; сложности и задержки в процессе производства; зависимость от эффективности патентов компании; участие в судебных разбирательствах, включая патентные споры, и/или меры со стороны контролирующих органов.

Контактная информация:
Роберт Хааг (Robert Haag)
IRTH Communications
Phone 1-866-976-4784 
ABWN@irthcommunications.com

Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

 
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