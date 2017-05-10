Создан новый логотип и слоган Токио для продвижения японской столицы за рубежом

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ТОКИО (TOKYO), 8 мая 2017 г. /PRNewswire/. Столичный муниципалитет Токио создал новый логотип и слоган "Tokyo Tokyo Old meets New" (Токио Токио - перекресток древности и современности) (первое слово "Токио" написано мазками кисти, а второе - готическим блочным шрифтом), эффективно передающие привлекательность Токио для зарубежных туристов. Этот логотип будет использоваться в ходе различных рекламных кампаний за рубежом.
(Логотип: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI1fl_fKAXxHxs.jpg)
Слоган : Tokyo Tokyo Old meets New
Основной идейный посыл этого логотипа:
Цель начертания "Токио" двумя различными шрифтами - интуитивное отражение имиджа города. Название японской столицы, написанное мазками кисти и готическим блочным шрифтом, символизирует оригинальность города, где традиции, уходящие корнями в эпоху Эдо (1603-1867 гг.), гармонично сосуществуют с передовой современной культурой.
Воплощением традиционного служит надпись черной тушью, а символом нового мегаполиса - слово, написанное синим, как устремляющиеся вперед небеса, отражая инновационное будущее города. Игривости логотипу придает традиционный штамп с изображением одной из новейших достопримечательностей Токио - самого оживленного перекрестка Сибуя.
Примеры:
(Фото 1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI2fl_dAJP187c.jpg)
(Фото 2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI3fl_1spBrv97.jpg)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Читозе Маэда (Chitose Maeda) (г-жа)/ Масаюки Маруичи (Masayuki Maruichi) (г-н), департамент планирования, департамент туризма, Управление по вопросам промышленности и труда, Столичный муниципалитет Токио, тел.: +81-3-5320-4722, Email: S0000571@section.metro.tokyo.jp