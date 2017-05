Системы Supermicro демонстрируют пиковую производительность

Оптимизированные приложения для супервычислительных ГП-систем Supermicro включают машинное обучение, искусственный интелект, НРС, облачные системы, виртуализированная графика и гипермасштабные рабочие нагрузки. Supermicro продемонстрирует свои продукты SYS-1028GQ-TXRT и SYS-4028GR-TXRT с поддержкой четырех и восьми модулей NVIDIA® Tesla® P100 SXM 2.0 соответственно. Обе системы оснащены технологией взаимсоединения NVIDIA NVLink™. Кроме того, компания также предствит свои многоузловые решения ГП и высокопроизводительные рабочие станции с поддержкой 4 слотов PCIe 3.0 x16.

Ознакомиться с полным ассортиментом решений Supermicro на базе ГП можно здесь:https://www.supermicro.com/products/nfo/GPU_MIC.cfm

«Используя наш обширный портфель решений на базе графических процессоров, клиенты могут эффективно масштабировать свои вычислительные кластеры для ускорения самых требовательных рабочих процессов глубокого обучения, научных исследований, а также гипермасштабных рабочих нагрузок, сокращая время получения результатов и одновременно достигая максимальных показателей производительности на каждый ватт затрачиваемой электроэнергии, на каждый квадратный метр занимаемой площади и каждый доллар инвестиций, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Благодаря нашим инновациям в сфере производительности и плотности, а также оптимизированным архитектурам 1U и 4U, включающим новые процессоры NVIDIA P100 и NVLink, наши клиенты могут достигать показательного повышения производительности приложений глубокого обучения в целях решения некоторых из самых сложных и важных задач, экономя при этом значительные суммы денег».

«Вычислительная платформа ГП от NVIDIA обеспечивает радикальное повышение пропускной способности приложений НРС, расширенной аналитики и рабочих процессов искусственного интеллекта, - прокомментировал Пареш Харья (Paresh Kharya), руководитель группы управления продуктами Tesla в компании NVIDIA. - Наши графические процессоры для центров данных Tesla и новые высокоплотные серверы Supermicro обеспечивают клиентам высокую производительность и превосходную эффективность для решения самых требовательных вычислительных задач».

В число представленных на конференции систем входят:

Supermicro's SuperServer, SYS-4028GR-TXR(T) - поддерживает восемь ускорителей NVIDIA Tesla P100 SXM2 в 4U с целью обеспечения максимально высокой скорости работы для критически важных НРС-кластеров и гипермасштабных рабочих процессов. Это решение оптимизирует технологию взаимосоединения графических процессоров NVIDIA NVLink в сетчатой кубической архитектуре в сочетании со структурой RDMA для сокращения времени задержки доступа к данным и их передачи, а также в целях повышения производительности. Данный SuperServer предоставляет собой решение для параллельных вычислений с восемью ускорителями Tesla P100 SXM2 и независимыми термическими зонами ГП и ЦП, что гарантирует безупречные рабочие характеристики и стабильность системы на уровне пиковой производительности до 170 TFLOPS FP16.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке. Для получения дополнительной информации о вычислительных решениях Supermicro посетите веб-сайт http://www.supermicro.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/508647/Super_Micro_Computer_Inc_4U_GPU.jpg