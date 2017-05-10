Системы Supermicro демонстрируют пиковую производительность

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САН-ХОСЕ (SAN JOSE), шт. Калифорния, 8 мая 2017 г. /PRNewswire/. GPU Technology Conference - Компания Super Micro Computer, Inc. (Код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере технологий для вычислений, хранения, передачи данных и экологически безопасных компьютеров, представит новые серверы на базе ГП в ходе конференции GPU Technology Conference (GTC), которая состоится с 8 по 11 мая на территории выставочного центра San Jose Convention Center (стенд №111).
Оптимизированные приложения для супервычислительных ГП-систем Supermicro включают машинное обучение, искусственный интелект, НРС, облачные системы, виртуализированная графика и гипермасштабные рабочие нагрузки. Supermicro продемонстрирует свои продукты SYS-1028GQ-TXRT и SYS-4028GR-TXRT с поддержкой четырех и восьми модулей NVIDIA® Tesla® P100 SXM 2.0 соответственно. Обе системы оснащены технологией взаимсоединения NVIDIA NVLink™. Кроме того, компания также предствит свои многоузловые решения ГП и высокопроизводительные рабочие станции с поддержкой 4 слотов PCIe 3.0 x16.
Ознакомиться с полным ассортиментом решений Supermicro на базе ГП можно здесь:https://www.supermicro.com/products/nfo/GPU_MIC.cfm
«Используя наш обширный портфель решений на базе графических процессоров, клиенты могут эффективно масштабировать свои вычислительные кластеры для ускорения самых требовательных рабочих процессов глубокого обучения, научных исследований, а также гипермасштабных рабочих нагрузок, сокращая время получения результатов и одновременно достигая максимальных показателей производительности на каждый ватт затрачиваемой электроэнергии, на каждый квадратный метр занимаемой площади и каждый доллар инвестиций, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Благодаря нашим инновациям в сфере производительности и плотности, а также оптимизированным архитектурам 1U и 4U, включающим новые процессоры NVIDIA P100 и NVLink, наши клиенты могут достигать показательного повышения производительности приложений глубокого обучения в целях решения некоторых из самых сложных и важных задач, экономя при этом значительные суммы денег».
«Вычислительная платформа ГП от NVIDIA обеспечивает радикальное повышение пропускной способности приложений НРС, расширенной аналитики и рабочих процессов искусственного интеллекта, - прокомментировал Пареш Харья (Paresh Kharya), руководитель группы управления продуктами Tesla в компании NVIDIA. - Наши графические процессоры для центров данных Tesla и новые высокоплотные серверы Supermicro обеспечивают клиентам высокую производительность и превосходную эффективность для решения самых требовательных вычислительных задач».
В число представленных на конференции систем входят:
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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке. Для получения дополнительной информации о вычислительных решениях Supermicro посетите веб-сайт http://www.supermicro.com.
Supermicro, SuperServer, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
NVLink и Tesla являются торговыми марками NVIDIA Corporation в Соединенных Штатах Америки и других странах мира.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
SMCI-F
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/508647/Super_Micro_Computer_Inc_4U_GPU.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Роберт Дарстенфельд (Robert Durstenfeld), Super Micro Computer, Inc., robertd@supermicro.com