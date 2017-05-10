G2A организует киберспортивный тренировочный лагерь для Virtus.pro и Natus Vincere

ГОНКОНГ и ЖЕШУВ, Польша, May 8, 2017/PRNewswire/. G2A.COM [http://www.g2a.com ] организует тренировочный лагерь для киберспортивных команд Virtus.pro и Natus Vincere на территории собственного проектно-конструкторского центра в польском Жешуве. В период с 16 по 20 мая этого года G2A станет домом для специального тренировочного лагеря двух спонисируемых компанией киберспортивных команд.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508926/G2A.jpg )

Киберспорт или, как его еще называют, электронный спорт, представляет собой профессиональный вид спорта, в котором команды или индивидуальные игроки сражаются друг с другом в рамках видеоигровых турниров. Эта индустрия развивается чрезвычайно высокими темпами, и G2A вносит свой вклад в поддержку этого процесса, инвестировав в киберспорт на сегодняшний день уже свыше $10 млн и сотрудничая с более чем 70 командами в ходе 100 киберспортивных и игровых мероприятий. И теперь G2A делает новый шаг в своей поддержке отрасли, организуя специальный киберспортивный тренировочный лагерь для команд Virtus.pro и Natus Vincere (известной также под названием Na`Vi) прямо в одном из своих офисов.

И Virtus.prо, и Na'Vi входят в "пятерку" ведущих команд мира и соревнуются в многопользовательской "стрелялке" от первого лица Counter-Strike: Global Offensive. Команды будут тренироваться по нескольку часов в день на протяжении четырехдневного курса, включающего обучение тактике игры, стратегическому планированию и анализу поведения соперников. Тренировочный лагерь предоставит командам возможность обучаться под наблюдением обоих тренеров и специального психолога, что даст им шанс интегрировать накопленные знания и опыт. Обычно подобные тренировки организуются самими командами за закрытыми дверями, но на этот раз G2A поделится своей учебной программой со всеми поклонниками в мире.

В рамках тренинга Virtus.pro и Na`vi состоится и сражение фанов в форме челленджа YouTube Redemption. Победившая команда получит возможность придумать задание, которое проигравшие игроки должны будут выполнить и запечатлеть на видео. Таким заданием может быть все, что придет победителям на ум, - от купания свиньи до танцев в костюме хот-дога. Поклонники смогут спасти понравившуюся им команду от потенциально неловкого задания, посетив веб-сайт http://youtuberedemption.com. Битва фанов проходит в период с 4 по 18 мая и предполагает шанс выиграть многочисленные привлекательные призы, включая подарочные карты G2A.COM.

G2A будет публиковать последние новости из тренировочного лагеря на своих официальных страницах в Twitter (https://twitter.com/G2A_com) и Facebook (https://www.facebook.com/G2Acom).

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508926/G2A.jpg Source: G2A.com

pr@g2a.com, +48-570-069-721