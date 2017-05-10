Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Infortrend пополняет ассортимент продуктов новинкой EonStor GSe Pro 3000

Пресс-релизы
10 мая, 9:00 UTC+3

Infortrend может предложить подходящие решения для любых нужд

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 9 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила о выпуске серии продуктов EonStor GSe Pro 3000 - высокопроизводительных унифицированных хранилищ данных с поддержкой хранения на файловом, блочном и объектном уровнях, облачной интеграции и комплексных сервисов обработки данных. Новые хранилища характеризуются поистине колоссальной ёмкостью, простотой в обслуживании и отлично дополняют ассортимент продукции компании для самых разнообразных нужд клиентов.

Решения EonStor GSe Pro 3000 консолидируют опции SAN, NAS, объектного и облачного хранения информации с поддержкой Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Aliyun, благодаря чему способны предоставлять одновременно неограниченные объёмы облачного хранения и высокую производительность локальных хранилищ данных со скоростью чтения до 5 700 Мб/с и записи до 3 200 Мб/с. Хранилища с поддержкой нескольких хостов, беспроводной конструкцией и возможностью расширения ёмкости до 436 дисков обеспечивают бизнесу возможность лёгкого управления данными и сокращают общую себестоимость владения.

EonStor GSe Pro 3000 пополняет и без того весьма обширный ассортимент продукции Infortrend, идеально удовлетворяющей потребности любых клиентов: хранилища на базе flash-накопителей All Flash Arrays гарантируют молниеносную скорость работы; EonStor GSe Pro 2000 - стоечное хранилище, созданное для маленьких офисов; линейки EonStor GS и EonStor GSe  представляют собой унифицированные системы хранения информации с облачной интеграцией для корпоративных нужд и малого и среднего бизнеса; линейка EonStor DS - титулованное высокопроизводительное хранилище RAID. Infortrend также предоставляет гибрид сервера и хранилища данных - линейку EonServ, - и ряд расширительных корпусов.

«Компания Infortrend прилагает все усилия для создания систем хранения данных, удовлетворяющих требования клиентов во всех аспектах. Мы пополнили наш обширный ассортимент хранилищ новинкой EonStor GSe Pro 3000 и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам ещё больше предложений, способных принести им реальную пользу», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о EonStor GSe Pro 3000, и здесь для получения информации о других решениях Infortrend.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® and EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.  
Уилсон Сун (Wilson Sung)
Тел.: +886-2-2226-0126 8300
Email: wilson.sung@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)
Тел.: +886-2-2226-0126 8309
Email: yuriy.shogenov@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com

 

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Умер кинокритик Даниил Дондурей
6
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
7
Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама