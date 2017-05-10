Infortrend пополняет ассортимент продуктов новинкой EonStor GSe Pro 3000

Решения EonStor GSe Pro 3000 консолидируют опции SAN, NAS, объектного и облачного хранения информации с поддержкой Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Aliyun, благодаря чему способны предоставлять одновременно неограниченные объёмы облачного хранения и высокую производительность локальных хранилищ данных со скоростью чтения до 5 700 Мб/с и записи до 3 200 Мб/с. Хранилища с поддержкой нескольких хостов, беспроводной конструкцией и возможностью расширения ёмкости до 436 дисков обеспечивают бизнесу возможность лёгкого управления данными и сокращают общую себестоимость владения.

EonStor GSe Pro 3000 пополняет и без того весьма обширный ассортимент продукции Infortrend, идеально удовлетворяющей потребности любых клиентов: хранилища на базе flash-накопителей All Flash Arrays гарантируют молниеносную скорость работы; EonStor GSe Pro 2000 - стоечное хранилище, созданное для маленьких офисов; линейки EonStor GS и EonStor GSe представляют собой унифицированные системы хранения информации с облачной интеграцией для корпоративных нужд и малого и среднего бизнеса; линейка EonStor DS - титулованное высокопроизводительное хранилище RAID. Infortrend также предоставляет гибрид сервера и хранилища данных - линейку EonServ, - и ряд расширительных корпусов.

«Компания Infortrend прилагает все усилия для создания систем хранения данных, удовлетворяющих требования клиентов во всех аспектах. Мы пополнили наш обширный ассортимент хранилищ новинкой EonStor GSe Pro 3000 и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам ещё больше предложений, способных принести им реальную пользу», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® and EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

Email: wilson.sung@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

Email: yuriy.shogenov@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com