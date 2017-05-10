Infortrend пополняет ассортимент продуктов новинкой EonStor GSe Pro 3000

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СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 9 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила о выпуске серии продуктов EonStor GSe Pro 3000 - высокопроизводительных унифицированных хранилищ данных с поддержкой хранения на файловом, блочном и объектном уровнях, облачной интеграции и комплексных сервисов обработки данных. Новые хранилища характеризуются поистине колоссальной ёмкостью, простотой в обслуживании и отлично дополняют ассортимент продукции компании для самых разнообразных нужд клиентов.
Решения EonStor GSe Pro 3000 консолидируют опции SAN, NAS, объектного и облачного хранения информации с поддержкой Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Aliyun, благодаря чему способны предоставлять одновременно неограниченные объёмы облачного хранения и высокую производительность локальных хранилищ данных со скоростью чтения до 5 700 Мб/с и записи до 3 200 Мб/с. Хранилища с поддержкой нескольких хостов, беспроводной конструкцией и возможностью расширения ёмкости до 436 дисков обеспечивают бизнесу возможность лёгкого управления данными и сокращают общую себестоимость владения.
EonStor GSe Pro 3000 пополняет и без того весьма обширный ассортимент продукции Infortrend, идеально удовлетворяющей потребности любых клиентов: хранилища на базе flash-накопителей All Flash Arrays гарантируют молниеносную скорость работы; EonStor GSe Pro 2000 - стоечное хранилище, созданное для маленьких офисов; линейки EonStor GS и EonStor GSe представляют собой унифицированные системы хранения информации с облачной интеграцией для корпоративных нужд и малого и среднего бизнеса; линейка EonStor DS - титулованное высокопроизводительное хранилище RAID. Infortrend также предоставляет гибрид сервера и хранилища данных - линейку EonServ, - и ряд расширительных корпусов.
«Компания Infortrend прилагает все усилия для создания систем хранения данных, удовлетворяющих требования клиентов во всех аспектах. Мы пополнили наш обширный ассортимент хранилищ новинкой EonStor GSe Pro 3000 и в дальнейшем будем предлагать нашим клиентам ещё больше предложений, способных принести им реальную пользу», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о EonStor GSe Pro 3000, и здесь для получения информации о других решениях Infortrend.
О компании Infortrend
Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com
Infortrend® and EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.
Контактная информация для представителей СМИ:
Infortrend Technology, Inc.
Уилсон Сун (Wilson Sung)
Тел.: +886-2-2226-0126 8300
Email: wilson.sung@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com
Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)
Тел.: +886-2-2226-0126 8309
Email: yuriy.shogenov@infortrend.com
или sales.ap@infortrend.com