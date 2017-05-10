GAC начинает строительство нового промышленного парка

Планируется, что новый промышленный парк, расположенный в гуанчжоуском районе Паньюй в южно-китайской провинции Гуандун, займёт площадь в 5 кв км. Сумма капиталовложений GAC Group и других предприятий, которые откроют здесь свои подразделения, составит более 45 млрд юаней ($6,5). Строительство нового завода по производству электромобилей, являющегося частью парка, предполагается завершить к концу 2018 года. Размер инвестиций в этот проект достигнет 4,69 млрд юаней ($679 млн). Завод обеспечит GAC Motor мощностью по выпуску 200 000 автомобилей в год.

С акцентом на интеллектуальном производстве, инновационных технологиях и создании экологически безопасного города, основная цель проекта промышленного парка - стать совместным, интеллектуальным, открытым, инновационным и "зелёным" центром производства электромобилей и "умных" авто. Парк также играет важную роль в продвижении глобальной бренд-стратегии GAC Motor.

Планирование и строительство промышленного парка представляет собой конкретный шаг на пути к реализации разработанных китайским правительством планов экологичного развития Гуандуна и национальной стратегии "Сделано в Китае-2025, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), генеральный директор GAC Motor. - Это начинание поможет стимулировать развитие автоиндустрии и общий экономический рост".

Лидер в разработке электромобилей, компания GAC Motor представил свой первый электрокар, - GE3, - на Североамериканском международном автосалоне-2017 в январе этого года, а презентация нового гибридного седана GA3S PHEV и гибридного внедорожника GS4 PHEV состоялась на выставке Auto Shanghai 2017 в апреле.

"В ближайшие пять лет мы представим как минимум семь новых моделей электрокаров, охватив три серии продуктов, включая электромобили, автомобили с увеличенной дальностью поездки и гибридные модели, - добавил г-н Юй Цзюнь. - Наша цель - вывести GAC Motor в лидеры индустрии электромобилей и достичь показателей продаж в 20 000 электрокаров к 2020 году".

В стремлении завоевать статус бренда мирового класса с глобальным присутствием, производством и продажами компания GAC Motor заключила соглашения о стратегическом партнёрстве с 10 ведущими мировыми поставщиками автокомпонентов, включая Aisin Seiki, Michelin, Continental и Faurecia. Подписание документов состоялось в ходе выставки Auto Shanghai. Сотрудничество в вопросах разработки продуктов, контроля качества, снабжения производства и расширения рыночного присутствия обеспечивает GAC Motor мощную поддержку в производстве автомобилей высокого класса.

Компания также инициирует программу поиска талантов, собирая лучших мировых специалистов в своих центрах в Силиконовой долине, Детройте и Бостоне и осуществляя активную проектно-конструкторскую деятельность по созданию автомобилей будущего.

По словам г-на Юй, "эти ресурсы и возможности, наряду с готовящимся к открытию североамериканским проектно-конструкторским центром обеспечат GAC Motor дополнительную конкурентоспособность на глобальном рынке и позволят компании достичь успеха на мировой арене в качестве международного автобренда, способного создавать экологически безопасные автомобили".

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. Продемонстрированный компанией в 2016 году показатель годового роста на уровне 96 процентов стал самым высоким среди всех китайских брендов за соответствующий период. Предприятию удалось удвоить объём продаж - до 380 000 единиц по всему миру. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских брендов в течение четырёх лет подряд.

На сегодняшний день GAC Motor уже удалось обеспечить себе присутствие на международных рынках в таких регионах, как Ближний Восток. Восточная Европа, Африка и Латинская Америка. Компания планирует выйти на рынок США не позже 2019 года, что позволит ей дополнительно расширить своё глобальное присутствие.

Контактная информация для представителей СМИ

Суки Вонг (Suki Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

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