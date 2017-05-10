Открытая регистрация .ART начинается 10 мая

Лондон, 10 мая, 2017/PRNewswire/. Сегодня начинается открытая регистрация (General Avaliability) .ART, эксклюзивной доменной зоны для мира искусств, запуск которой состоялся 7 декабря 2016г.

К .ART уже присоединились известные художники, арт-институции и бренды из мира искусств, роскоши, индустрии развлечений, сферы технологий и корпоративного сектора.

Среди них TATE, Louvre, Centre Georges Pompidou, LACMA, MAXXI Museum, Sotheby's, Hauser & Wirth, Institute of Contemporary Arts, Marina Abramović Institute, Fondation Beyeler, Beyoncé, Banksy, Shantell Martin, Artists Rights Society, teamLab, Fondation Cartier, Rolex, BMW, Apple, Google, Whatsapp, AXA, Bank of America Merrill Lynch, и многие другие. На данный момент продано около 2500 доменных имён, запущено более 300 вебсайтов.

.ART предлагает два типа имён. Первый - личные имена людей и организаций, которые продаются по стандартной цене. Второй тип - Реестр домена .ART, насчитывающий около 3,5 миллионов слов и словосочетаний. Все они были индивидуально оценены с использованием математического алгоритма, основанного на анализе больших массивов данных (big data). В результате получены равновесные цены, показывающие, сколько готов заплатить за привлекательное доменное имя пользователь, а не киберсквоттеры. Целью .ART является не столько распродажа реестра, сколько определение стоимости слов и словосочетаний, входящих в него.

На данный момент 75% всех регистраций - персональные имена реальных людей (ivanpetrov.art) и организаций (galleryname.art), большей частью проданных по стандартной цене. В период открытой регистрации рекомендованная цена таких имён будет начинаться с $15. Около 90% доменных имён из Реестра слов и словосочетаний домена .ART были оценены в рамках от $50 до $300.

Ульви Касимов, основатель .ART, считает: "Большинство наших покупателей - реальные люди и организации, желающие заявить о своей принадлежности к миру искусства и культуры. Мы знаем, что родители покупают адреса для своих детей, чтобы обеспечить им онлайн-площадку для раннего творческого развития. Персональные имена станут более доступными в период открытой регистрации. Цель .ART - помочь всем творческим людям стать частью активного арт-сообщества в рамках единой онлайн экосистемы."

Открытая регистрация .ART начинается 10 мая в 17.00 по московскому времени.

Для более подробной информации посетите http://www.art.art

Контакт в отделе работы со СМИ: Александра Артамоновская aa@art.art

Source: .ART

+44(0)20-7340 8751