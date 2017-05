G2A.COM представит третий выпуск G2A Deal 11 мая

ГОНКОНГ (HONG KONG), May 10, 2017/PRNewswire/. Глобальная площадка цифровых игр G2A.COM [http://www.g2a.com ] совместно с программой поддержки разработчиков и издателей G2A Direct [https://id.g2a.com/business/developer ] представят третий выпуск акционного пакета G2A Deal [https://www.g2a.com/en/game-deals ], в четверг, 11 мая. В этот выпуск войдут игры Tempest от Herocraft, The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Dayот ComonGames, Bulb Boy от Bulbware, Mushroom Wars от Zillion Whales и The Red Solstice от Ironward.

Все игры, входящие в каждый пакет G2A Deal, предоставляются напрямую разработчиками и издателями, без участия продавцов-посредников. Программа G2A Direct, на сегодняшний день объединяющая более 100 разработчиков и издателей [http://www.prnewswire.co.in/news-releases/g2a-is-now-partnered-with-100-developers-and-publishers-615305344.html ] , рада представить третий выпуск своего акционного игрового пакета.

Новый выпуск G2A Deal представляет собой своеобразную презентацию интересных игр от небольших независимых разработчиков:

Tempest [https://www.youtube.com/watch?v=RLa9gv5IuJc ] - ролевой пиратский боевик, в котором игроки могут исследовать открытое море и три разных мира в поисках новых квестов и кораблей с сокровищами на борту.

The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day [https://www.youtube.com/watch?v=VIBsx071sTs ] - приключенческая игра, каждый эпизод которой является продолжением единой сюжетной линии в постапокалиптическом мире. Игроки с помощью робота RT-217NP и пытаются выяснить причины, приведшие к уничтожению человечества.

Bulb Boy [https://www.youtube.com/watch?v=fEOI2DMfZb0 ] - двухмерная приключенческая игра в жанре "хоррор", где игроки помогают маленькому мальчику с лампочкой вместо головы победить монстров.

Mushroom Wars [https://www.youtube.com/watch?v=t_4RllNACjk ] - остросюжетная стратегия в реальном времени, предлагающая игрокам возглавить армию грибов в различных сложных битвах.

The Red Solstice [https://www.youtube.com/watch?v=SU9TVA1AVso ] - тактическая командная игра на выживание, события которой разворачиваются с 2 280 г нашей эры, после разрушения Земли. Игрок в качестве космического десантника должен бороться за выживание на Марсе среди инопланетян.

Все ключи, входящие во третий пакет G2A Deal, становятся доступными незамедлительно после приобретения и не блокируются в зависимости от региона. Все пять игр предоставляются по акционной стоимости подписки или разовой цене.

