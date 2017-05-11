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121-я сессия Кантонской ярмарки завершается ростом товарооборота на 6,9%

Пресс-релизы
11 мая, 9:00 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 10 мая 2017 г. /PRNewswire/. 121-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки или «Ярмарки») завершилась стабильными показателями роста как объемов товарооборота, так и числа покупателей. Общий экспортный товарооборот на ярмарке вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 206,36 млрд юаней ($30,02 млрд).

Количество и качество зарубежных покупателей возросло

121-я сессия Кантонской ярмарки также продемонстрировала стабильный рост числа покупателей. Общее количество иностранных заказчиков и участников выставки составило 196 490 человек, что на 5,87% больше по сравнению с 119-й сессией в 2016 году.

Наибольший рост наблюдался в числе покупателей из Северной и Южной Америки - 9,6% в годовом исчислении, в то время как количество покупателей из Японии, США, Канады и Австралии подскочило на 12,57%, 5,84%, 4,53% и 6,75% соответственно. Выставку посетили 88 574 покупателя из стран и регионов, расположенных вдоль маршрута инициативы "Один пояс - один путь", что на 8,55% больше по сравнению с предшествующим годом.

Сю Бин (Xu Bing), пресс-секретарь Кантонской ярмарки и заместитель директора Китайского внешнеторгового центра, отметил: "Организаторы Кантонской ярмарки прилагают все усилия для предоставления комплексной выставочной платформы и сопутствующих сервисов экспонентам и покупателям из всех уголков земного шара. В первой сессии выставки в этом году приняли участие около 1119 международных предприятий, 109 из 250 ведущих розничных компаний мира согласно новому рейтингу от 2017 года направили сюда своих представителей. В число таких компаний вошли Walmart, Walgreen, Carrefour, Aldi, Tesco и Amazon".

Ярмарка эволюционирует: экспоненты вкладывают больше средств и усилий в дизайн и НИОКР

Основной акцент завершившейся сессии выставки был сделан на продвижении международной торговли и поддержке структурных реформ системы снабжения. Многие экспоненты, включая Haier, Midea, TCL и Galanz, инвестируют значительные средства в дизайн продукции и проектно-конструкторские разработки с целью получения конкурентных преимуществ с точки зрения технологий, качества и сервиса, а также для расширения своего присутствия в более высококлассном звене ценностной цепочки. 

"Кантонская ярмарка не только представляет собой платформу для международной торговли. Мы также используем накопленные за шесть десятилетий знания о международном рынке для содействия экспонентам в создании продуктов, имеющих привлекательность для зарубежных покупателей", - добавил Сю Бин.

122-я сессия Кантонской ярмарки начнет свою работу 15 октября 2017 года и в очередной раз станет превосходной выставочной платформой, предоставляющей высококлассные сопутствующие сервисы всем участникам выставки. 

О Кантонской ярмарке

Начиная с 1957 года, Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, в китайском городе Гуанчжоу.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/510203/Canton_Fair.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), тел.: +86-20-8913 8622, Email: caiyiyi@cantonfair.org.cn

 
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