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ЭКСПО-2017 соберет мировых экспертов в области энергетики

Пресс-релизы
11 мая, 14:00 UTC+3
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АСТАНА, Казахстан, May 11, 2017/PRNewswire/. Форум "Энергия будущего" будет ключевым событием деловой программы международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

В течение всего лета в рамках форума пройдут 12 тематических конференций, которые станут глобальной площадкой для обсуждения сокращения выбросов СО2, внедрения энергоэффективных технологий и обеспечения всеобщего доступа к устойчивой энергетике.

В мероприятии примут участие представители международных организаций, научного сообщества, а также неправительственных организаций и бизнес-структур.

В целом, на выставке Астана ЭКСПО-2017 ожидается насыщенная деловая программа, включая министерскую конференция "Обеспечение устойчивого развития энергетики", международную конференцию Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на тему "Туризм и Энергия Будущего: сокращение выбросов CO2".

Важным мероприятием в период открытия выставки станет Саммит Шанхайской организации сотрудничества в г. Астана, который пройдет под председательством Республики Казахстан.

Кроме того, в рамках ЭКСПО-2017 пройдут такие мероприятия, как XIV Евразийский медиафорум, ХI Евразийский форум KAZENERGY и большое количество тематических конференций, в которых примут участие всемирно известные ученые, лауреаты Нобелевской премии и другие эксперты в области энергетики.

Среди гостей ЭКСПО-2017 ожидаются главы государств, руководители крупнейших мировых и казахстанских компаний, в том числе, спонсоры Выставки Shell, Samsung, NCOC, АО "Самрук-Энерго", а также представители международных организаций, среди которых ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, IRENA, Всемирный банк, ОПЕК и другие.

По итогам выставки страны-участницы подпишут "Манифест ценностей и принципов" по примеру Киотского протокола. В настоящее время готовится концепция этого документа, который станет интеллектуальным наследием Астана ЭКСПО-2017.

Таким образом, ЭКСПО-2017 обещает стать поворотным событием в развитии "зеленой энергии" на международном уровне.

О выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она продлится 93 дня, и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году.

В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы глобального значения, которые обеспечат продвижение энергоэффективного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников энергии.

 

           

     

    Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" 

    За дополнительной информацией обращайтесь: 

    Natalia Kostikova 

    Expo2017@m-p.ru 

    +7(903)209-35-00

 

     

 

                      

 

Source: National company “Astana EXPO-2017” 

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