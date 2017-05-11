KERUI PETROLEUM представила новую экосистему для нефтегазовой индустрии

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ХЬЮСТОН (HOUSTON), Техас, 11 мая 2017 г. /PRNewswire/. Компания KERUI представила несколько новых продуктов в ходе Offshore Technology Conference (OTC), одной из крупнейших в мире выставок офшорных технологий, проходившей в Хьюстоне (штат Техас) с 1 по 4 мая этого года. Основной целью присутствия KERUI на мероприятии стал диалог с энергетическими компаниями, работающими в сфере добычи нефти и газа. Большинство из них проявили интерес к новой экосистеме KERUI, представляющей собой инновационное и ценное решение для нефтегазовой и энергетической отраслей.
В ходе выставки компания KERUI PETROLEUM продемонстрировала свои системы донной подвески, многостадийного гидроразрыва, а также устьевую арматуру под брендом FalconView - все эти продукты пользуются большим спросом на рынке Северной Америки. В рамках конференции заинтересованные покупатели имели возможность узнать больше о продуктах и сервисах KERUI посредством интерактивной технологии виртуальной реальности, применявшейся на стенде предприятия. Конструкция и условия производства системы донной подвески WEFIC® (MSW-I) отвечает стандартам API 6A, 17D и NACE и может использоваться на глубине до 150 метров (450 футов) при давлении до 15 000 фунтов на кв. дюйм. Герметичная многофункциональная система отличается высокой безопасностью и может оставаться без присмотра в течение продолжительного времени, что делает этот продукт оптимальным по соотношению цены и качества для морской разведки и добычи нефти и газа.
Компании KERUI PETROLEUM удалось с успехом интегрировать международные нефтегазовые ресурсы. Новая разработка представляет собой взаимосвязанную экосистему для нефтегазовой отрасли, охватывающую продукты, технологии, сервисы, человеческие ресурсы и финансы.
Экосистема использует обеспечиваемые Интернетом преимущества интерактивности на каждом этапе производственной цепочки и создаёт таким образом трансграничную электронную бизнес-платформу для индустрии нефтегазового оборудования. ERUI International и Victor International Institute of Petroleum Training (VIPT), входящие в состав KERUI PETROLEUM, объединили свои усилия и выполнили своеобразную перезагрузку схемы в целях оптимизации глобального сектора нефтяного оборудования путём создания отраслевой платформы кадровых сервисов и «мозгового центра», специализирующегося на инженерии и технологиях.
Экосистема использует «большие данные» и облачные технологии в сфере нефтегазового инжиниринга для создания платформы онлайн-торговли имеющимися в данном секторе «спящими» активами. Решение предоставляет профессиональный комплексный сервис, позволяющий выявить невостребованные ресурсы и использовать их посредством заключения сделок с заинтересованными лицами или же путём прямой продажи актива покупателю. Платформа также содержит финансовый компонент, идентифицирующий доступ к финансовым ресурсам, а также механизм установления связи с владельцами ресурсов с целью удовлетворения инвестиционных и финансовых потребностей.
Компания KERUI PETROLEUM начала свою деятельность в Соединённых Штатах в 2011 году, а позже открыла представительства в Канаде и Мексике, создав тем самым сеть, охватывающую все североамериканские рынки. Вместе с этим, предприятие учредило две компании в США - Falconview Energy Products LLC и Escalate Oil Tools LLC, - задачей которых является разработка и производство устьевой арматуры и скважинных инструментов. Эти компании удовлетворяют спрос покупателей на рынках Северной Америки, поставляют им продукцию, отвечающую американским стандартам, а также предоставляют сервис со стабильным уровнем качества и обеспечивают быструю поставку благодарю региональному присутствию.
С появлением новой экосистемы для нефтегазовой и энергетической отраслей KERUI PETROLEUM и партнёры компании продолжат тесное сотрудничество, оперативно реагируя на новые тенденции сектора и достигая взаимовыгодных результатов. KERUI PETROLEUM приглашает все фирмы, работающие в нефтегазовом секторе, присоединиться к новой экосистеме.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/510159/Potential_customers_seek_cooperation.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Го Нин (Guo Ning), +86-135-6229-7982, guoning@keruigroup.com